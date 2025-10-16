Triệt phá nhóm “siêu lừa”, dùng thủ đoạn mua vàng thật, bán vàng giả cho các cửa hàng tại Ninh Bình
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo, bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.
Theo cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo, bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.
Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng nam giới, không phải là người địa phương có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.
Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp để điều tra, truy xét xuyên suốt nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam, Phòng Cảnh sát hình sự xác định được nhóm 6 đối tượng, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đồng Nai. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Phạm Văn Tuyên (SN 1982, trú tại phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai).
Các đối tượng trong nhóm không biết tên thật của nhau, không biết mặt nhau, bọn chúng thường liên lạc, trao đổi thông qua đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên.
Trong các ngày 9,10,11/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng gồm: Đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên; Mai Văn Lâm (SN 1990, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng); Phan Văn Dũng (tức Lộc, SN 1981, trú tại phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai); Nghiêm Xuân Biên (tức Hậu, SN 1995, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai); Phạm Quang Hiếu (tức Phong, SN 1993, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Khánh (SN 1980, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng).
Khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ 04 miếng vàng thô chưa chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng có tổng trọng lượng 65 cây vàng trị giá gần 9 tỷ đồng và nhiều thiết bị máy móc để chế tác vàng giả.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng là mua vàng thật tại các cửa hàng kinh doanh vàng, sau đó cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào hai đầu dây chuyền giả.
Tiếp đó, đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên cho các đối tượng trong nhóm mang sợi dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua để chiếm đoạt tiền của cửa hàng.
Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện thành công 30 vụ lừa đảo và đang chuẩn bị thực hiện 22 vụ lừa đảo khác bằng hình thức tương tự trên địa bàn một số tỉnh thành phía Bắc.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ghi nhận thành tích của Phòng Cảnh sát hình sự, đại tá Phan Văn Lý (Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình) đã biểu dương, khen thưởng phòng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả trên.
Trốn truy nã ở Hải Phòng, gã thanh niên đất Cảng bị bắt khi đang ẩn náu tại TP Hồ Chí MinhPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Sau gần 2 năm lẩn trốn về tội danh "Đánh bạc", đối tượng Phạm Quang Hiệp mới đây đã bị lực lượng Công an phường Hồng Bang bắt giữ khi đang ở TP Hồ Chí Minh.
Tài sản bất ngờ trong chiếc két sắt ở căn hộ của “Ngân 98”Pháp luật - 12 giờ trước
Tối 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thông tin về vụ việc liên quan đến đối tượng Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.
Công an Hà Nội sau 6 tháng vận hành theo mô hình mới: Tội phạm giảm sâu, phục vụ nhân dân hiệu quả hơnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 6 tháng kết thúc hoạt động của công an cấp huyện và 3 tháng triển khai theo địa giới hành chính mới, Công an TP Hà Nội (CATP) đã chứng minh hiệu quả của mô hình tổ chức tinh gọn. Tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu, các nhiệm vụ mới được vận hành trơn tru và trên hết, lực lượng công an đã tiến gần hơn đến người dân, phục vụ hiệu quả hơn.
Bán 3 triệu bình chữa cháy giả, thu nghìn tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
Hơn 3 triệu bình chữa cháy giả do Công ty Vietlink, Công ty An Phú sản xuất, đưa ra tiêu thụ trên thị trường, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng.
Vụ Shark Bình bị bắt: Vì sao hệ sinh thái AntEx có từ năm 2021 mà đến nay mới bị phanh phui?Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Chiều 14/10, tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức, những thông tin ban đầu về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT đã được công bố, hé lộ một đường dây lừa đảo có tổ chức với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Công an Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Phương Oanh và Shark BìnhPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Chiều 14/10, trước một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định, mối quan hệ giữa Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) và người vợ hiện tại là diễn viên Phương Oanh vẫn bình thường.
Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng trong vụ sản xuất, buôn bán nước Lavie giảPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa BìnhPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Một nút giao ở Hà Nội có 3.700 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI 'vạch trần'Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Sau hơn hai tuần vận hành, hệ thống camera AI (camera thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo) đã cho thấy hiệu quả vượt trội khi phát hiện hơn 4.500 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội. Các lỗi phổ biến là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...
Công an triệu tập Lương Bằng Quang, khám xét nhà Ngân 98Pháp luật - 2 ngày trước
Công an đã làm việc với một số cá nhân liên quan đến các công ty, hộ kinh doanh do Ngân 98 thành lập để phân phối thuốc giảm cân không đạt chất lượng, hàng giả.
Một nút giao ở Hà Nội có 3.700 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI 'vạch trần'Pháp luật
GĐXH - Sau hơn hai tuần vận hành, hệ thống camera AI (camera thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo) đã cho thấy hiệu quả vượt trội khi phát hiện hơn 4.500 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội. Các lỗi phổ biến là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...