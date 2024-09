Đông Anh (Hà Nội): Ngăn chặn thành công vụ giả danh công an để lừa đảo người dân

TP HCM: Giả danh cán bộ Hải quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 'nữ quái' bị bắt GĐXH - Giả danh cán bộ Hải quan, nữ quái quê ở huyện Củ Chi, TP HCM đã lừa đảo chiếm đoạt tải sản của người khác lên đến hàng tỷ đồng.

Sáng 27/9/2024, Công an xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh) tiếp nhận thông tin của ông X (trú tại địa phương) về việc có người tự xưng là Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an xã, yêu cầu ông X chuyển tiền đến một tài khoản ngân hàng để điều tra về vụ án ma túy liên quan đến ông.

Cán bộ Công an xã Nguyên Khê đã tuyên truyền giải thích cho ông X biết, đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị không làm theo yêu cầu của đối tượng. Dù đã được Công an xã tuyên truyền giải thích nhưng ông X vẫn ra ngân hàng rút tiền và vay thêm của người thân với tổng số tiền 30 triệu đồng rồi nhờ Công an xã chuyển số tiền này vào tài khoản mà đối tượng lừa đảo cung cấp.

Gia đình ông X vô cùng biết ơn các cán bộ Công an xã Nguyên Khê tận tình giải thích nên họ đã thoát khỏi vụ lừa đảo (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an Hà Nội).

Nhận thấy ông X đã bị đối tượng thao túng tâm lý, Công an xã tiếp tục tuyên truyền, đồng thời mời con gái của ông lên trụ sở để giải thích về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Lúc này, ông X mới tỉnh ngộ và dừng việc chuyển tiền cho đối tượng.

Sau khi thoát khỏi vụ lừa đảo, gia đình nạn nhân đã gửi lời cảm ơn cơ quan công an. Nhờ sự ngăn chặn kịp thời, quyết liệt của cán bộ Công an xã nên gia đình mới không bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.