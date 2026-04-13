Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường An Hải kiểm tra, triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức giải đấu Poker tại khách sạn Wyndham Soleil Danang (số 194 Võ Nguyên Giáp).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng Chang Heng Kit (SN 1986), Lei Wai Nga (SN 1987), Huỳnh Tâm Thanh (SN 1994, trú quận Ngũ Hành Sơn) và Đinh Văn Hùng (SN 1996, trú Quảng Ninh) có hành vi tổ chức đánh bạc.

Triệt xóa sới bạc trá hình giải Poker tại khách sạn Wyndham Soleil. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Tại tầng 2 tòa nhà D (dự án Ánh Dương Soleil), lực lượng chức năng phát hiện câu lạc bộ Bridge & Poker Sports Club tổ chức hoạt động quy mô lớn với 21 bàn Poker. Thời điểm kiểm tra có 86 người tham gia tại 13 bàn, đồng thời diễn ra 4 giải đấu "tập huấn" với hình thức thu tiền mua vé, xếp hạng và trao thưởng. Tổng số tiền người chơi nộp trong ngày hơn 637 triệu đồng.

Theo điều tra, các đối tượng lợi dụng danh nghĩa hoạt động thể thao để tổ chức giải đấu Poker, thu phí từ 3 đến hơn 3,4 triệu đồng/lượt. Dù trao thưởng bằng hiện vật như điện thoại, voucher khách sạn, nhưng thực tế được quy đổi thành tiền mặt, nhằm thu lợi bất chính. Hoạt động được tổ chức chặt chẽ, có sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài, phân công vai trò từ quản lý, thu ngân đến điều phối.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hệ thống tổ chức chuyên nghiệp, sử dụng thiết bị điện tử để quản lý người chơi, tính toán giải thưởng và kiểm soát dòng tiền.

Tang vật thu giữ gồm 21 bàn Poker, hệ thống máy tính, màn hình hiển thị, dữ liệu người chơi, tiền thu từ hoạt động và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ các đối tượng chủ chốt, tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.