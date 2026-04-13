Hai kỳ nghỉ nối tiếp, vận tải Hà Nội lên phương án phục vụ linh hoạt ra sao?
GĐXH - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) cùng kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 năm 2026 kéo dài liên tiếp được dự báo sẽ khiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.
Trước tình hình đó, các đơn vị vận tải và cơ quan chức năng tại Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm bảo đảm phục vụ hành khách an toàn, thuận lợi, đồng thời hạn chế tình trạng ùn tắc, quá tải tại các bến xe.
Thông tin tới phóng viên, ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, đặc điểm của đợt cao điểm năm nay là hai kỳ nghỉ liền kề, khiến xu hướng di chuyển của hành khách có sự phân hóa rõ rệt.
Cụ thể, một bộ phận hành khách sẽ kết hợp cả hai kỳ nghỉ để tạo thành kỳ nghỉ dài ngày; số khác lựa chọn đi vào một trong hai dịp phù hợp với nhu cầu cá nhân.
Do đó, lưu lượng hành khách qua bến được dự báo sẽ phân bổ tương đối đều, không gây áp lực đột biến lên hệ thống vận tải liên tỉnh.
Tuy nhiên, tại các thời điểm đầu và cuối mỗi kỳ nghỉ, lượng khách vẫn sẽ tăng mạnh.
Dự kiến, cao điểm xuất bến rơi vào chiều 24/4, ngày 25/4, chiều 29/4 và ngày 30/4. Trong khi đó, lượng hành khách quay trở lại Hà Nội tập trung vào ngày 27/4 (kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ) và ngày 4/5 (kết thúc kỳ nghỉ 30/4 – 1/5).
Về lưu lượng cụ thể tại các bến xe lớn, đại diện lãnh đạo Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, tại Bến xe Giáp Bát, số lượt khách trong ngày cao điểm có thể đạt khoảng 9.000 lượt/ngày, tăng hơn 200% so với ngày thường, với khoảng 760 lượt xe/ngày. Lượng khách chủ yếu tập trung ở các tuyến cự ly ngắn như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.
Tại Bến xe Gia Lâm, lượng khách cao điểm dự kiến đạt khoảng 1.900 lượt/ngày, tăng hơn 100%, với khoảng 385 lượt xe/ngày, tập trung vào các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh.
Trong khi đó, Bến xe Mỹ Đình tiếp tục là điểm nóng với khoảng 11.400 lượt khách/ngày trong các ngày cao điểm, tăng hơn 200% so với ngày thường. Số lượt xe dự kiến vượt 770 lượt/ngày, tập trung vào các tuyến trung du và miền núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng…
Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, Công ty CP Bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường khoảng 500 xe khách, trong đó có 250 xe phục vụ các tuyến trên 300km và 250 xe cho các tuyến dưới 300km.
Cụ thể, Bến xe Giáp Bát tăng cường 212 xe, Gia Lâm 68 xe và Mỹ Đình khoảng 220 xe. Số lượng phương tiện sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo từng ngày và từng tuyến, phù hợp với diễn biến thực tế của luồng hành khách.
Song song với việc tăng cường vận tải, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các bến xe cũng được siết chặt.
Các đơn vị quản lý bến phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, thanh tra giao thông để kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải.
Phương tiện ra vào bến phải đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật, giấy tờ theo quy định; đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định về an toàn giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi làm nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng chú trọng phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố, giảm xung đột giao thông và hạn chế ùn tắc cục bộ.
Hệ thống vận tải công cộng, đặc biệt là xe buýt, được điều chỉnh tăng chuyến nhằm kết nối thuận tiện giữa nội đô và các bến xe, góp phần giảm áp lực cho hạ tầng.
Ngoài ra, các bến xe cũng được yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm vệ sinh môi trường, bố trí lực lượng hỗ trợ hành khách, nhất là người già, trẻ em và người mang nhiều hành lý.
