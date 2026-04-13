Từ 15/5, trưng bày quá một bao thuốc lá, điểm bán lẻ có thể bị phạt tới 5 triệu đồng
Từ ngày 15/5, theo quy định mới tại Nghị định 90/2026/NĐ-CP, các điểm bán lẻ thuốc lá trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu có thể bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó quy định mới nhằm siết chặt quản lý thuốc lá, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.
Tại Điều 24, về vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá
- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Trường hợp hút thuốc lá trên tàu bay thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
Không có chữ hoặc biểu tượng "cấm hút thuốc lá" tại địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định của pháp luật;
Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, độn đốc việc thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành.
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây tại nơi dành riêng cho người hút thuốc lá:
Không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá;
Không có dụng cụ chứa mẩu, tàn thuốc lá;
Không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát;
Không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
Ngoài ra tại Điều 25 cũng quy định vi phạm về bán, cung cấp thuốc lá
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá.
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
Trưng bày quá một bao hoặc một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá;
Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi;
Bán, cung cấp thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của pháp luật. Trường hợp bán thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thì thực hiện xử phạt theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh có liên quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng đối với các hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi và loại bỏ yếu tố vi phạm đối với thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá đối với hành vi bán, cung cấp thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của pháp luật. Trường hợp không loại bỏ được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy.
