Nhóm thiếu nữ hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn', ẩu đả giữa đường gây náo loạn
GĐXH - Nhóm thiếu nữ hẹn gặp để "nói chuyện" mâu thuẫn cá nhân nhưng nhanh chóng lao vào ẩu đả giữa đường Đặng Tất (phường Thành Vinh, Nghệ An), gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng giao thông. Công an đã triệu tập các cá nhân liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.
Tối 13/4, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, đã triệu tập các thiếu niên liên quan vụ xô xát xảy ra trên địa bàn để làm rõ hành vi, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên cãi vã, xô xát trên đường Đặng Tất. Trong clip, các thiếu nữ liên tục túm tóc, tát, xô đẩy nhau ngay giữa đường. Dù có người can ngăn, một số trường hợp khác lại kích động, cổ vũ khiến vụ việc trở nên phức tạp, ảnh hưởng an ninh trật tự khu vực.
Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng Công an phường Thành Vinh đã vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan cùng người giám hộ đến làm việc.
Qua xác minh, mâu thuẫn giữa T.T.T.A. và N.H.S. phát sinh từ trước. Tối 11/4, hai bên hẹn gặp tại đường Đặng Tất để giải quyết, sau đó xảy ra xô xát, nhiều người cùng tham gia. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh kịp thời can ngăn.
Hiện, Công an phường Thành Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng cá nhân để xử lý theo quy định.
Bắt 2 thanh niên thế hệ 2K trộm bán 30 lượng vàngPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng sơ hở của một chủ cơ sở kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và đồng bọn lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 đem bán được khoảng 3 tỷ đồng chia nhau tiêu xài.
Khởi tố 40 "cần thủ" ở Đắk LắkPháp luật - 15 giờ trước
Tổ chức giải câu cá trá hình để ăn thua bằng tiền, 40 "cần thủ" đã bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Hà Nội: Lái ô tô chắn lối vào hầm chung cư, người đàn ông bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
Xuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư chung cư Hinode, Nguyễn Thế Bằng đỗ ô tô chắn lối vào tầng hầm khu chung cư. Sau đó, đối tượng khóa xe rồi bỏ đi, gây cản trở, gây ách tắc giao thông kéo dài.
Bắt khẩn cấp đối tượng truy sát vợ cũ, phóng hỏa đốt cháy nhà hàngPháp luật - 1 ngày trước
Bùi Toàn Thắng đi từ nhà ở Ninh Bình lên Lào Cai với mục đích truy sát chị A, là vợ cũ của Thắng. Đến nơi, Thắng đã chém chồng của chị A. bị thương và đốt cháy nhà hàng nơi chị A. làm việc.
Mâu thuẫn cá nhân, thanh niên 23 tuổi ở Lào Cai chém đối phương đứt động mạch tayPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, một thanh niên ở Lào Cai đã dùng dao tấn công đối phương khiến nạn nhân bị đứt động mạch, tổn thương thần kinh và gân tay với tỉ lệ thương tật 38%.
Đến nhà em ruột phát hiện 4 người trong gia đình tử vongPháp luật - 2 ngày trước
Đến nhà em ruột, anh trai phát hiện bốn người trong gia đình đã tử vong, có dấu vết nghi cháy nổ.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng giả vờ đi lễ để trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tựPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng sự sơ hở tại các cơ sở thờ tự, Đỗ Duy Minh đã giả vờ vào hành lễ để thực hiện hành vi trộm cắp tiền đặt lễ trên các ban thờ. Công an TP Hà Nội hiện đang phát thông báo tìm các cơ sở tín ngưỡng là nạn nhân của đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.
Vụ án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ: Bắt khẩn cấp nguyên Phó Chủ tịch TP Phúc Yên cũPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên cũ (nay là phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) bị bắt do liên quan vụ án các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp.
Giúp việc 54 tuổi lén lục két sắt, ‘khoắng’ 270 triệu đồng và 2 chỉ vàng của chủ nhàPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Công an xác định người gây án là giúp việc gia đình bị hại.
Hà Nội: Diễn biến mới vụ cưỡng đoạt 20 triệu đồng tiền 'quỹ xóm' ở Chương MỹPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ cưỡng đoạt 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" tại Chương Mỹ, nạn nhân cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng liên quan gồm Lê Tuấn Phương và Trịnh Duy Hoạt.
Hà Nội: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát, phát hiện mua bán người như thế nào?Pháp luật
GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 8/4/2026 về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn Hà Nội.