Nhóm thiếu nữ hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn', ẩu đả giữa đường gây náo loạn

Tối 13/4, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, đã triệu tập các thiếu niên liên quan vụ xô xát xảy ra trên địa bàn để làm rõ hành vi, xử lý theo quy định pháp luật.

Thiếu nữ hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn', ẩu đả giữa đường gây náo loạn.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên cãi vã, xô xát trên đường Đặng Tất. Trong clip, các thiếu nữ liên tục túm tóc, tát, xô đẩy nhau ngay giữa đường. Dù có người can ngăn, một số trường hợp khác lại kích động, cổ vũ khiến vụ việc trở nên phức tạp, ảnh hưởng an ninh trật tự khu vực.

Công an phường Thành Vinh đã vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan cùng người giám hộ đến làm việc.

Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng Công an phường Thành Vinh đã vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan cùng người giám hộ đến làm việc.

Qua xác minh, mâu thuẫn giữa T.T.T.A. và N.H.S. phát sinh từ trước. Tối 11/4, hai bên hẹn gặp tại đường Đặng Tất để giải quyết, sau đó xảy ra xô xát, nhiều người cùng tham gia. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh kịp thời can ngăn.

Hiện, Công an phường Thành Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng cá nhân để xử lý theo quy định.