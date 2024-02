Triệu phú tự thân tiết lộ những điều mang lại niềm vui trong cuộc sống vì giàu có không làm anh hạnh phúc

Tác giả, triệu phú tự thân Sam Dogen đã khiến những người xung quanh không khỏi bất ngờ khi quyết định "nghỉ hưu non" ở tuổi 34, vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Anh đã làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư trong 13 năm trước khi thành lập trang web tài chính Financial Samurai, đồng thời là tác giả của cuốn sách "Buy This, Not That: How to Spend Your Way to Wealth and Financial Freedom" về cách chi tiêu làm sao để trở nên giàu có và tự do tài chính.

Anh chia sẻ: "Năm 2007, ở tuổi 30, tôi đã đạt được giá trị tài sản ròng 1 triệu USD. Tôi đã tiết kiệm được 50% tiền lương 150.000 USD mỗi năm, đầu tư 90% tiền thưởng hàng năm và có một vài khoản đầu tư bất động sản thành công. Thế nhưng, khi đạt được những cột mốc đó, tôi không cảm thấy hạnh phúc hơn".

Vị triệu phú chia sẻ, anh đã làm việc hơn 60 giờ một tuần với công việc mà anh không còn yêu thích nữa. Đã 10 năm kể từ khi Sam rời khỏi giới doanh nghiệp, anh cho biết đã dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm về điều gì khiến anh hài lòng nhất trong cuộc sống.

Sam Dogen

Ban đầu, anh nghĩ câu trả lời là sự giàu có nhưng thực ra, nó không khiến anh hạnh phúc hơn chút nào. Nhưng 3 điều dưới đây đã đem lại cho anh nhiều niềm vui hơn là tiền bạc:

Làm những điều mình thích

Dù khá lo lắng khi bỏ công việc ở ngân hàng được đánh giá là ổn định nhưng tôi vẫn quyết định làm điều mình yêu thích: Viết nội dung cho Financial Samurai - blog tài chính cá nhân mà tôi bắt đầu như một sở thích vào năm 2009.

Rất nhanh chóng, tôi nhận ra mình thích viết lách và kết nối với những người khác trên mạng. Vì vậy, tôi tự đặt ra quy định 1 tuần đăng tải 3 bài viết. Và sau khi nghỉ hưu, tôi đã có nhiều thời gian hơn để viết blog.

Mỗi sáng thức dậy, tôi rất háo hức khi đọc bình luận của mọi người. Kể từ đó, họ đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về công việc đầu tiên, quá trình mua nhà, lập gia đình hay khởi nghiệp. Sự kết nối này thực sự đem lại cho tôi không ít niềm vui.

Trở thành người cố vấn

Một trong những nhược điểm của việc nghỉ hưu sớm là cảm thấy rằng các kỹ năng trong công việc sẽ mất dần đi và bạn không còn đóng góp nhiều cho xã hội nữa. Tôi đã vượt qua điều này bằng cách trở thành người cố vấn.

Ví dụ, trong 3 năm từ năm 2017, tôi đã huấn luyện đội tuyển tennis của một trường trung học với thành tích đạt danh hiệu cấp khu vực lần đầu tiên trong lịch sử của trường. Tuy chỉ kiếm được 1.200 USD/tháng cho mỗi mùa giải nhưng công việc này cũng giúp tôi có thêm nhiều niềm vui.

Tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh mọi người ôm chầm lấy nhau ăn mừng chiến thắng. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời mà không phải ai cũng được trải qua. Nếu bạn thực sự muốn cảm thấy "giàu có", hãy trở thành người cố vấn ở lĩnh vực mà bạn giỏi. Sự chia sẻ và hướng dẫn của bạn sẽ giúp ích được cho rất nhiều người.

Thử những thứ mới

Mặc dù thật đáng sợ khi không có một công việc ổn định ở tuổi 34 nhưng tôi vẫn muốn xem rằng liệu mình có thể tồn tại mà không có đồng lương cố định hay không. Tôi cảm thấy mình như một sinh viên vừa ra trường, sẵn sàng đối mặt với khó khăn trong cuộc sống và đổi mới bản thân. Khi đại dịch bùng phát, tôi quyết định viết một cuốn sách. Đó là bước đột phá đầu tiên của tôi.

Vì vậy, trong 2 năm, tôi chỉ tập trung vào việc viết. Sau đó, tôi dành thêm 6 tháng để chỉnh sửa và hoàn thiện. Tôi cũng đã vượt qua vùng an toàn của mình và tham gia các cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình. Cuốn sách "Buy This, Not That: How To Spend Your Way To Wealth And Freedom" của tôi đã trở thành ấn phẩm bán chạy nhất trên toàn nước Mỹ.

Nghỉ hưu sớm cũng mang lại cho Sam Dogen nhiều lợi ích khiến anh hạnh phúc hơn.

Sức khỏe và tinh thần được cải thiện

Những sợi tóc bạc đầu tiên của tôi mọc lên vào năm tôi bước sang tuổi 33. Tôi từng nghĩ: "Ôi mình đã già rồi".

Nhưng sau một vài năm nghỉ ngơi, quá trình lão hóa đã chậm dần. Tôi cảm thấy trẻ hơn. Không làm việc làm giảm căng thẳng của tôi và cải thiện sức khỏe tinh thần của tôi.

Mối quan hệ với bố mẹ được cải thiện

Tôi hiếm khi gặp cha mẹ khi có công việc. Đôi khi, tôi đi hàng tháng trời mà không tương tác với họ. Nhưng tất cả điều đó đã thay đổi sau khi tôi nghỉ hưu.

Tôi bắt đầu đến thăm và nói chuyện với họ thường xuyên hơn. Nó khiến tôi nhận ra rằng bạn càng trẻ thì việc dành thời gian cho bố mẹ càng quan trọng. Nếu bạn không, bạn có thể hối tiếc khi họ nhiều tuổi và sức khỏe của họ suy giảm.

Bố mẹ tôi hiện đang ở độ tuổi 70 và sống ở Honolulu. Cuối cùng, vợ tôi và tôi dự định bán nhà và chuyển đến Hawaii để tất cả chúng tôi có thể gần gũi hơn.

Làm tròn trách nhiệm người cha

Thường thì các cặp vợ chồng muốn có con vài chục năm trước khi nghỉ hưu. Nhưng với tôi và vợ, những người làm việc 60 tiếng mỗi tuần đã quá mệt mỏi để nghĩ tới việc đó.

Nhưng một năm sau khi nghỉ hưu sớm, chúng tôi quyết định rằng đó là thời gian hợp lý nhất. Năm 2017, vợ tôi đã hạ sinh một bé trai. Con trai chúng tôi đã kết tinh giá trị của nghỉ hưu sớm. Bây giờ tôi thức dậy phấn khích để ôm con mình và chơi với nó hàng giờ.

Dù không còn là hình tượng cha mẹ với công việc hàng ngày, nhưng vợ chồng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì được dành nhiều thời gian cho con hơn.

Tìm thấy những dòng thu nhập mới, thú vị hơn

Mặc dù tôi không còn làm việc toàn thời gian, tôi vẫn dành thời gian rảnh cho các hoạt động mà tôi thích, như viết nhiều hơn về tài chính, viết nội dung cho trang web tài chính cá nhân tôi và làm huấn luyện quần vợt ở trường trung học.

Đó không chỉ là một cách tuyệt vời để đối phó với bất kỳ căng thẳng và sự không chắc chắn, mà còn kiếm thêm tiền cho tôi. Một số người có thể lập luận rằng về mặt kỹ thuật tôi chưa nghỉ hưu vì tôi vẫn đang làm việc.

Có khuynh hướng tích cực hơn

Làm việc trong ngành tài chính khiến ông luôn dè chừng trước những điều tồi tệ nhất. Làm việc quá sức trong thời gian dài sẽ biến một người luôn vui vẻ thành người luôn cau có và dễ nổi nóng.

Nghỉ hưu sớm đã dạy tôi làm thế nào để tìm thấy hạnh phúc, niềm vui và ý nghĩa trong hiện tại.

Đôi khi tôi mỉm cười mà không hề nhận ra điều đó trong khi làm những việc như xem con trai tôi chơi hay tập đi. Những khoảnh khắc như thế có lẽ là dấu hiệu số 1 của hạnh phúc thực sự.

