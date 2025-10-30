Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Thứ năm, 10:51 30/10/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vì mâu thuẫn nhỏ, một nhóm học sinh ở Hà Tĩnh chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 29/10, Công an xã Hương Bình (Hà Tĩnh) cho biết, vừa làm rõ nhóm học sinh chuẩn bị ống tuýp sắt, dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn.

Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 1.

Nhóm học sinh sử dụng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, vào ngày 28/10, Công an xã Hương Bình nhận tin báo một nhóm học sinh do em T.H.N. (SN 2009) và N.V.H. (SN 2009) cùng trú tại xã Hà Linh cầm đầu, cùng một số học sinh khác chuẩn bị ống tuýp sắt và dao tự chế để hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn với một nhóm bạn khác.

Công an xã Hương Bình phối hợp với Trường THPT Hàm Nghi xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan, đồng thời triệu tập các học sinh và mời đại diện phụ huynh đến để làm rõ sự việc.

Tại công an, nhóm học sinh của N. và H. khai nhận, do mâu thuẫn từ trước nên chuẩn bị ống tuýp sắt và dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn với nhóm bạn.

Công an tịch thu các vũ khí tự chế, đồng thời tuyên truyền, giáo dục, phân tích cho các em thấy rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm; giao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em cho gia đình, nhà trường.

Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 2.Tạm giữ 20 thanh thiếu niên mang hung khí, đua xe náo loạn trung tâm Bắc Ninh

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tạm giữ 20 thanh thiếu niên tuổi 16–20 mang hung khí, lái xe máy gây náo loạn khu vực vòng xuyến ngã 6, phường Kinh Bắc rạng sáng 19/10.

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tạm giữ 20 thanh thiếu niên mang hung khí, đua xe náo loạn trung tâm Bắc Ninh

Tạm giữ 20 thanh thiếu niên mang hung khí, đua xe náo loạn trung tâm Bắc Ninh

Hà Nội: Khởi tố 15 đối tượng mang hung khí, gây rối trên địa bàn xã Chương Dương

Hà Nội: Khởi tố 15 đối tượng mang hung khí, gây rối trên địa bàn xã Chương Dương

Mâu thuẫn trên mạng, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị mang hung khí tìm nhau giải quyết

Mâu thuẫn trên mạng, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị mang hung khí tìm nhau giải quyết

Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok

Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok

Phú Thọ: Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí đi đánh nhau

Phú Thọ: Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí đi đánh nhau

Cùng chuyên mục

Vì sao 'xiên bẩn' vỉa hè vẫn là món ăn khoái khẩu của giới trẻ?

Vì sao 'xiên bẩn' vỉa hè vẫn là món ăn khoái khẩu của giới trẻ?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trước cổng Trường Đại học Lao động - Xã hội (đường Trần Duy Hưng, Hà Nội), cứ đến giờ tan tầm, các hàng xiên que chen chúc bên vỉa hè, mùi mỡ chiên rán lẫn cùng mùi khói bụi. Những xiên que bắt mắt nhưng lại được chế biến trong điều kiện mất vệ sinh. Tình trạng này không mới song 'xiên bẩn' vẫn thu hút đông đảo người trẻ lựa chọn làm món ăn khoái khẩu.

Hầm đi bộ Hà Nội từng được kỳ vọng là 'lá chắn' an toàn giờ ra sao?

Hầm đi bộ Hà Nội từng được kỳ vọng là 'lá chắn' an toàn giờ ra sao?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Thành phố Hà Nội từng đầu tư xây dựng hàng chục hầm bộ hành với kỳ vọng trở thành “lá chắn” an toàn cho người đi bộ, giảm thiểu tai nạn giao thông đô thị. Tuy nhiên, sau nhiều năm, hệ thống 23 hầm bộ hành này lại ít được người dân sử dụng đúng mục đích.

Đây là nguyên nhân khiến miền Trung mưa lớn kỷ lục, lũ trên sông Thu Bồn vượt đỉnh lịch sử

Đây là nguyên nhân khiến miền Trung mưa lớn kỷ lục, lũ trên sông Thu Bồn vượt đỉnh lịch sử

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, 4 hình thái thời tiết hội tụ đã gây mưa kỷ lục tại miền Trung. Mực nước sông Thu Bồn (Đà Nẵng) đạt 5,62m, vượt mức đỉnh lịch sử 5,48m ghi nhận năm 1964.

Lan tỏa yêu thương qua những suất cơm chay tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Lan tỏa yêu thương qua những suất cơm chay tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Giữa những lời kêu gọi từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn không phân biệt thật giả trên mạng xã hội vẫn được công chúng quan tâm thì vẫn có những con người thầm lặng làm mọi thứ không mong được báo đáp điều gì.

Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT

Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra, qua đó phát hiện người ngồi sau tàng trữ ma túy.

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Thân: Trời ban phú quý, công danh rực rỡ

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Thân: Trời ban phú quý, công danh rực rỡ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thân sinh vào 3 tháng Âm lịch sau được xem là có số phú quý, cuộc sống viên mãn, sự nghiệp và tài vận đều hanh thông.

Rapper Đen và Number 1: Cú bắt tay cực cháy, truyền lửa "đam mê" cho người trẻ Việt

Rapper Đen và Number 1: Cú bắt tay cực cháy, truyền lửa "đam mê" cho người trẻ Việt

Xã hội - 5 giờ trước

Khi tiếng bass trong nhạc Đen vang lên, từng câu rap như truyền lửa cho hàng triệu người nghe. Giờ đây, nguồn năng lượng ấy lại được cộng hưởng cùng Number 1, tạo nên một màn collab cực "cháy" – vừa bùng nổ cảm xúc, vừa tiếp năng lượng để khơi dậy đam mê bền bỉ cho thế hệ trẻ Việt.

Xúc động hình ảnh người dân lội lũ di quan cụ ông chờ an táng

Xúc động hình ảnh người dân lội lũ di quan cụ ông chờ an táng

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Cụ ông già yếu mất đi trong mưa lũ, nhà cụ bị ngập, người thân, xóm giềng phải đưa quan tài lên thuyền di chuyển đến điểm cao ráo chờ an táng.

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về mức lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 30/10 không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.

Xem nhiều

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 30/10 không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Đời sống
Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT

Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT

Pháp luật
Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Đời sống
Xúc động hình ảnh người dân lội lũ di quan cụ ông chờ an táng

Xúc động hình ảnh người dân lội lũ di quan cụ ông chờ an táng

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top