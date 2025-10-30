Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
GĐXH - Vì mâu thuẫn nhỏ, một nhóm học sinh ở Hà Tĩnh chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn.
Ngày 29/10, Công an xã Hương Bình (Hà Tĩnh) cho biết, vừa làm rõ nhóm học sinh chuẩn bị ống tuýp sắt, dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn.
Trước đó, vào ngày 28/10, Công an xã Hương Bình nhận tin báo một nhóm học sinh do em T.H.N. (SN 2009) và N.V.H. (SN 2009) cùng trú tại xã Hà Linh cầm đầu, cùng một số học sinh khác chuẩn bị ống tuýp sắt và dao tự chế để hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn với một nhóm bạn khác.
Công an xã Hương Bình phối hợp với Trường THPT Hàm Nghi xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan, đồng thời triệu tập các học sinh và mời đại diện phụ huynh đến để làm rõ sự việc.
Tại công an, nhóm học sinh của N. và H. khai nhận, do mâu thuẫn từ trước nên chuẩn bị ống tuýp sắt và dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn với nhóm bạn.
Công an tịch thu các vũ khí tự chế, đồng thời tuyên truyền, giáo dục, phân tích cho các em thấy rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm; giao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em cho gia đình, nhà trường.
