Khi trời trở lạnh, việc tắm rửa tưởng chừng đơn giản lại có thể trở thành mối lo đối với người cao tuổi. Nhiệt độ phòng tắm thấp, nước quá nóng hoặc quá lạnh, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi bước vào và ra khỏi phòng tắm có thể khiến cơ thể khó thích nghi, đặc biệt ở những người có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp.

Bên cạnh đó, sàn nhà ẩm ướt, trơn trượt cũng làm tăng nguy cơ té ngã, chấn thương. Vì vậy, để tắm an toàn trong những ngày lạnh, người cao tuổi và gia đình cần chú ý từ tần suất, thời điểm tắm đến nhiệt độ nước, không gian phòng tắm và cách giữ ấm sau khi tắm.

Ảnh minh họa.

Ngày lạnh, người cao tuổi nên tắm bao nhiêu lần mỗi tuần?

Vào mùa đông, người cao tuổi không nhất thiết phải tắm gội hằng ngày, nhất là trong những ngày giá rét. Việc tắm quá thường xuyên bằng nước nóng, kết hợp với sử dụng xà phòng hoặc sữa tắm có tính tẩy rửa mạnh, có thể khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên, trở nên khô ráp và dễ kích ứng.

Theo Báo SKĐS, người cao tuổi có thể duy trì tần suất tắm ít nhất 3 lần/tuần, điều chỉnh tùy theo tình trạng sức khỏe, mức độ vận động và nhu cầu vệ sinh cá nhân. Vào mùa hè hoặc sau khi lao động, vận động nhiều khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi, tần suất vệ sinh có thể tăng lên.

Trong những ngày không tắm toàn thân, người cao tuổi vẫn cần vệ sinh hằng ngày, đặc biệt là vùng sinh dục, nách, bẹn và những vùng da có nếp gấp. Với tóc và da đầu, có thể duy trì việc gội đầu ít nhất 1 lần/tuần, tùy tình trạng da đầu và mức độ bẩn.

Về thời điểm, người cao tuổi nên ưu tiên tắm vào ban ngày, khi nhiệt độ môi trường thuận lợi hơn. Nếu tắm buổi tối, nên thực hiện sớm, tránh tắm quá muộn khi trời lạnh sâu. Đặc biệt, không nên tắm khi cơ thể đang mệt mỏi, vừa vận động mạnh hoặc vừa đi ngoài trời lạnh về.

Quy trình tắm an toàn cho người cao tuổi trong ngày lạnh

Để hạn chế những tác động bất lợi khi tắm vào mùa đông, người cao tuổi cần chú ý một số nguyên tắc sau:

Chuẩn bị phòng tắm trước khi vào: Đóng cửa để tránh gió lạnh lùa trực tiếp, làm ấm không gian nếu cần thiết bằng thiết bị phù hợp và bảo đảm an toàn điện. Tuy nhiên, không nên đóng kín phòng tắm đến mức thiếu thông khí. Sàn nhà cần khô ráo, có thảm chống trượt, tay vịn và dép chống trượt để hạn chế nguy cơ té ngã.

Điều chỉnh nhiệt độ nước: Nên sử dụng nước ấm vừa phải, tránh nước quá nóng hoặc quá lạnh. Nước quá nóng có thể khiến da mất độ ẩm, gây khô và kích ứng. Người cao tuổi nên kiểm tra nhiệt độ nước trước khi tắm, không nên để cơ thể phải tiếp xúc đột ngột với nước có nhiệt độ chênh lệch lớn.

Tắm trong thời gian hợp lý: Không nên tắm quá lâu hoặc ngâm mình trong nước nóng kéo dài. Tư liệu khuyến nghị mức nhiệt nước khoảng 40 độ C và thời gian tắm khoảng 10 phút. Tuy nhiên, người cao tuổi cần điều chỉnh theo khả năng thích nghi, tránh sử dụng nước quá nóng và không cố kéo dài thời gian tắm.

Làm ướt cơ thể từ từ: Khi bắt đầu tắm, nên để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ nước, tránh dội nước lạnh hoặc nước quá nóng đột ngột. Không nên vội vàng khi tắm, đặc biệt với người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp.

Gội đầu và vệ sinh cơ thể nhẹ nhàng: Sử dụng dầu gội, sữa tắm phù hợp, tránh chà xát mạnh lên da và da đầu. Khi gội, làm ướt tóc, thoa dầu gội, massage nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay rồi xả sạch. Nếu sử dụng dầu xả, cần làm sạch tóc sau khi dùng.

Ảnh minh họa.

5 lưu ý không nên bỏ qua để tránh gặp sự cố khi tắm ngày lạnh

Bên cạnh quy trình tắm, người cao tuổi và gia đình cần ghi nhớ những việc sau:

1. Uống nước đầy đủ: Người cao tuổi cần duy trì lượng nước phù hợp trong ngày, tránh để cơ thể thiếu nước. Có thể uống một lượng nước vừa phải trước hoặc sau khi tắm nếu cảm thấy khát, nhưng không nên coi việc uống một cốc nước là biện pháp bảo đảm huyết áp ổn định khi tắm.

2. Lau khô người và giữ ấm ngay sau khi tắm: Sau khi tắm, cần dùng khăn mềm lau khô cơ thể, mặc quần áo sạch, đủ ấm. Không nên để cơ thể ẩm ướt hoặc tiếp xúc ngay với không khí lạnh. Nếu tóc còn ướt, nên lau và sấy khô bằng máy sấy ở mức nhiệt vừa phải, giữ khoảng cách an toàn.

3. Lựa chọn sữa tắm phù hợp: Nên ưu tiên các sản phẩm có khả năng dưỡng ẩm, dịu nhẹ, tránh xà phòng hoặc sữa tắm có tính tẩy rửa mạnh khiến da dễ bị khô, bong tróc và kích ứng.

4. Hạn chế nguy cơ trơn trượt: Sàn phòng tắm cần được giữ khô ráo, có thảm chống trượt, tay vịn và ghế tắm nếu cần thiết. Người cao tuổi có tiền sử chóng mặt, yếu chân hoặc đi lại khó khăn nên có người thân hỗ trợ.

5. Thông báo cho người thân trước khi tắm: Những người có tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ hoặc sức khỏe suy yếu nên thông báo cho người thân trước khi vào phòng tắm. Gia đình cần chú ý thời gian tắm, chủ động hỗ trợ khi cần thiết, tránh để người cao tuổi ở một mình trong tình trạng có nguy cơ té ngã hoặc gặp sự cố sức khỏe.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các biểu hiện như đau ngực, khó thở, chóng mặt dữ dội, choáng váng hoặc méo miệng, yếu liệt tay chân đột ngột trong lúc tắm, cần dừng ngay việc tắm và gọi cấp cứu.