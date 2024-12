Trong 1 tháng “ẵm” 3 danh hiệu quốc tế, nhà Sen vàng đạt thành tích “vô tiền khoáng hậu”, giúp nhan sắc Việt tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng sắc đẹp thế giới

Á hậu có học vấn khủng nhà Sen Vàng kết hôn với chồng gia thế, cuộc sống thay đổi ra sao? GĐXH - Á hậu Phương Anh được xem là "gà cưng" nhà Sen Vàng có học vấn khủng với trình độ tiếng Anh tốt. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, người đẹp kết hôn với chồng nhà gia thế và có cuộc sống nhiều thay đổi.

Chiến thắng của Hoa hậu Quốc tế của Thanh Thủy, Á vương Thế giới của Tuấn Ngọc và Á hậu 3 Hoa hậu Liên lục địa của Bùi Khánh Linh khẳng định cho việc Sen Vàng gần như không đối thủ trong lĩnh vực cử đại diện Việt Nam thi quốc tế.

Thanh Thủy đạt Hoa hậu Quốc tế

Giữa tháng 11, Thanh Thủy khiến cộng đồng sắc đẹp Việt Nam tự hào khi mang về thành tích Hoa hậu Quốc tế. Người đẹp 22 tuổi viral với phát ngôn: “Tôi là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên dự thi Miss International, đồng thời là Hoa hậu Quốc tế đầu tiên đến từ Việt Nam”.

Trong năm 2024, sau nhiều lần đại diện Việt Nam chưa may mắn giành được thứ hạng cao ở các cuộc thi sắc đẹp, chiến thắng của Thanh Thủy tại cuộc thi uy tín thứ ba thế giới giúp người hâm mộ củng cố niềm tin vào công ty Sen Vàng nói riêng và nhan sắc Việt nói chung.

Trước đó, chính công ty Sen Vàng nhìn ra tiềm năng đi đường dài của Thanh Thủy. Thời điểm đăng quang, Thanh Thủy chưa hoàn thiện ở nhiều mặt. Nhưng chỉ sau 2 năm, Thanh Thuỷ đã hội tụ đủ yếu tố cần có của một hoa hậu quốc tế, từ vóc dáng cân đối, gương mặt hài hòa, khả năng trình diễn ấn tượng cho đến bản lĩnh sân khấu và khả năng xử lý tình huống, thuyết trình trước đám đông. Điều đó giúp Thanh Thủy giành chiếc vương miện Miss International đầu tiên cho Việt Nam.

Sự tiến bộ vượt bậc trước hết đến từ nỗ lực thay đổi của Thanh Thủy. Song song đó, Sen Vàng chính là đơn vị đứng sau, có chiến lược đào tạo bài bản để cô gái Đà Nẵng trưởng thành vượt bậc trước khi lên đường thi quốc tế.

Suốt thời gian chuẩn bị cho Miss International, Thanh Thủy catwalk tốt hơn nhờ huấn luyện viên do công ty quản lý thuê riêng. Khả năng thuyết trình, trả lời phỏng vấn, ứng xử của cô cải thiện rõ rệt do được thuê chuyên gia hướng dẫn. Quá trình này giúp Thanh Thủy đạt độ chín trong tư duy, phong thái. Ngoài ra, Thanh Thủy dồn lực học tiếng Anh trước khi thi quốc tế. Cô đồng thời được Lương Thùy Linh training thêm kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Suốt hai năm, công ty tổng lực “training” cho Thanh Thủy, chờ đợi ngày cô tỏa sáng tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Với việc chiến thắng Hoa hậu Quốc tế (cuộc thi đứng thứ 3/6 cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới), Hoa hậu Thanh Thủy giúp Việt Nam từ vị trí 41 tăng lên 33, tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng sắc đẹp của chuyên trang quốc tế All for the crowns. Chiến thắng này cũng đồng nghĩa với việc Sen Vàng đã và đang đi đúng hướng, từng bước nâng cao vị thế sắc đẹp phụ nữ Việt Nam trên quốc tế.

Chiến lược của công ty Sen Vàng dành cho Tuấn Ngọc

Giữa lúc người hâm mộ sắc đẹp Việt đang tận hưởng cảm giác tự hào với chiến thắng của Thanh Thuỷ, họ lại tiếp tục đón thêm tin vui Tuấn Ngọc giành giải Á vương 1 Mr World - cuộc thi dành cho nam giới uy tín nhất thế giới - vào cuối tháng 11.

Nhìn Tuấn Ngọc đăng quang á quân cuộc thi quốc tế trong sự ủng hộ của khán giả, công ty Sen Vàng xem đó là niềm tự hào, thành quả xứng đáng sau hơn 4 tháng “rèn giũa” để Tuấn Ngọc đủ bản lĩnh, tự tin thể hiện tài năng giữa “biển nam vương” từ khắp nơi trên thế giới.

Để có được danh xưng “người đẹp trai thứ hai thế giới”, công ty Sen Vàng đặt để nhiều tâm tư, vạch rõ chiến lược để Tuấn Ngọc từ nam vương thư sinh sang nam vương giỏi toàn diện, từ ngoại hình đến tư duy, lòng trắc ẩn đúng với tiêu chí Sắc đẹp vì mục đích cao cả của tổ chức Mr World.

Lúc đăng quang Mr World Vietnam, cơ thể Tuấn Ngọc chỉ dừng lại ở mức slim-fit. Nếu so với thể trạng của các nước châu Âu, châu Mỹ, Tuấn Ngọc hoàn toàn bị lọt thỏm. Với kinh nghiệm quan sát, thực chiến ở nhiều cuộc thi quốc tế, CEO Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam vạch chiến lược, yêu cầu Tuấn Ngọc tập trung tập luyện hình thể. Thành quả là ở màn trình diễn đồ bơi, đại diện Việt Nam không hề bị lép vế so đại diện các nước. Hình thể Tuấn Ngọc cải thiện rõ nét, cơ bụng, cánh tay vạm vỡ những múi cơ.

Song song với việc “độ cơ thể”, Tuấn Ngọc tập trung rèn luyện khả năng ứng xử, bản lĩnh sân khấu, trau dồi kiến thức về vấn đề mà thế giới đang quan tâm. Với tham vọng mang về thành tích tốt nhất, công ty Sen Vàng mời nhiều chuyên gia đến hỗ trợ Tuấn Ngọc tập luyện.

Sau 4 tháng, Tuấn Ngọc ở Mr World có sự tiến bộ vượt bậc, đủ sức thi thố với 60 nam vương các nước. Khán giả dành nhiều lời khen cho đại diện Việt Nam khi vừa làm tốt vai trò chủ nhà, vừa tỏa sáng trên sân khấu nhờ hình thể săn chắc, khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh ấn tượng.

Yêu cầu Bùi Khánh Linh học tiếng Anh 6 tiếng/ngày

Bùi Khánh Linh lên đường sai Ai Cập thi Miss Intercontinental giữa lúc hai đại diện Việt Nam đạt thành tích cao ở Hoa hậu Quốc tế và Nam vương thế giới. Điều này gây áp lực cho Bùi Khánh Linh và cả Sen Vàng. Với quyết tâm “thi đâu thắng đó”, công ty Sen Vàng đầu tư mạnh cho Bùi Khánh Linh về mặt trang phục và khả năng ngoại ngữ.

Suốt một tháng ở Ai Cập, cô đẩy mạnh hình ảnh người Việt Nam thân thiện và chỉn chu trong từng hoạt động. Đại diện Việt Nam còn chiếm thiện cảm với khán giả quốc tế, ghi điểm với ban giám khảo khi thể hiện khả năng hoạt ngôn, kết nối cộng đồng. Để làm được điều đó, Bùi Khánh Linh phải có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Khả năng ngoại ngữ của cô tiến bộ rõ rệt so với giai đoạn giữa năm.

Trong đêm chung kết, Bùi Khánh Linh cũng trả lời trôi chảy câu hỏi ứng xử bằng tiếng Anh. Nói về sự tiến bộ rõ rệt về khả năng ngoại ngữ, Bùi Khánh Linh nói cô nỗ lực học tiếng Anh 6 tiếng/ngày. Cô được tiếp thêm động lực sau khi Tổng giám đốc công ty Sen Vàng làm công tác tư tưởng, mong muốn cô phải giao tiếp tốt tiếng Anh trong vòng hai tháng. Ngoài ra, trong thời gian Bùi Khánh Linh thi quốc tế, cô luôn có ê-kíp tại Việt Nam theo sát, tư vấn kiểu tóc, trang phục, chiến lược trong từng phần thi. Với thành tích của Bùi Khánh Linh, Sen Vàng lần nữa khẳng định tầm nhìn, cách tập luyện để đại diện Việt Nam tiệm cận với tiêu chí cuộc thi quốc tế.

Trong vòng một tháng, nhà Sen Vàng có 3 danh hiệu quốc tế. Việc giành vương miện cuộc thi lớn thứ ba thế giới và thành tích cao ở hai đấu trường sắc đẹp, nam vương uy tín có thể khẳng định công ty Sen Vàng gần như không đối thủ trong lĩnh vực hoa hậu, nam vương tại Việt Nam. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu mà đến hiện tại chưa có đơn vị quản lý hoa hậu nào làm được. Đơn vị này cũng đang nắm giữ 3/6 bản quyền cuộc thi hoa hậu uy tín nhất thế giới, gồm Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

