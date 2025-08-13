Mới nhất
Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?

Thứ tư, 14:01 13/08/2025
GĐXH - Sau khi kết hôn, MC Phí Linh cùng với ông xã Hoàng Linh đã dọn về căn hộ chung cư nhỏ nhắn và xinh xắn. Nơi đây cũng chứng kiến sự ra đời và lớn lên của bé Linkon, con gái đầu lòng của cặp đôi nổi tiếng.


Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?- Ảnh 1.

Sinh năm 1989 tại Hà Nội, Phí Linh có tên đầy đủ là Phí Nguyễn Thùy Linh, được khán giả biết đến với ngôi vị Á quân từ cuộc thi rất nổi tiếng nhằm tìm kiếm người dẫn chương trình chuyên nghiệp là Cầu Vồng. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua loạt chương trình ca nhạc, gameshow nổi tiếng như: Giọng hát Việt, Giọng hát Việt Nhí, Bài hát hay nhất... Mới đây, cô còn gây ấn tượng khi trở thành MC dẫn hai đại nhạc hội đình đám V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ.

Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?- Ảnh 2.

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm công an nên sự giáo dục dành cho nữ MC rất nghiêm khắc. Cô kết hôn cùng Phó trưởng phòng tiếng Anh của VTV4 vào năm 2019. Và hiện có một tổ ấm hạnh phúc với một sự nghiệp thăng hoa.

Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?- Ảnh 3.

Sau khi kết hôn, MC Phí Linh cùng với ông xã Hoàng Linh đã dọn về căn hộ chung cư nhỏ nhắn và xinh xắn. Nơi đây cũng chứng kiến sự ra đời và lớn lên của bé Linkon, con gái đầu lòng của cặp đôi nổi tiếng.

Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?- Ảnh 4.

Căn hộ của MC Phí Linh được trang trí với tông màu xanh chủ đạo, kết hợp với màu kem và trắng. Dù không quá cầu kỳ trong cách bày biện nhưng tổ ấm của MC Phí Linh luôn toát lên sự ấm áp và trang nhã.

Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?- Ảnh 5.

Như chính con người mình, Phí Linh yêu thích sự trang nhã nên căn nhà của cô cũng mang hơi hướng đó. Ở thời điểm giãn cách xã hội, Phí Linh cũng từng biến căn phòng trong nhà mình thành nơi ghi hình cho các chương trình.

Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?- Ảnh 6.

Trong những bức hình 'tự sướng', cô để lộ những góc khác của căn nhà. Mỗi vật dụng đều hiện đại và có tính thẩm mỹ cao giúp tổng thể căn nhà nhẹ nhàng mà vẫn thể hiện được gu thẩm mỹ của gia chủ.

Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?- Ảnh 7.

Từ căn bếp nối liền phòng khách, là nơi cô tranh thủ làm bánh cho gia đình vào những lúc có thời gian rảnh.

Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?- Ảnh 8.

Ghế sopha màu xanh hài hòa giúp không gian trở nên mát mắt hơn.

Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?- Ảnh 9.

Một góc phòng khách nhìn từ căn bếp.

Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?- Ảnh 10.

Phòng ngủ của con gái đơn giản để tạo không gian cho bé vận động.

Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?- Ảnh 11.

Một góc bình yên trong căn nhà mà Phí Linh rất yêu thích.

Phương Nghi (t/h)
