Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?

Sinh năm 1989 tại Hà Nội, Phí Linh có tên đầy đủ là Phí Nguyễn Thùy Linh, được khán giả biết đến với ngôi vị Á quân từ cuộc thi rất nổi tiếng nhằm tìm kiếm người dẫn chương trình chuyên nghiệp là Cầu Vồng. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua loạt chương trình ca nhạc, gameshow nổi tiếng như: Giọng hát Việt, Giọng hát Việt Nhí, Bài hát hay nhất... Mới đây, cô còn gây ấn tượng khi trở thành MC dẫn hai đại nhạc hội đình đám V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ.