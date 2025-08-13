Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?
GĐXH - Sau khi kết hôn, MC Phí Linh cùng với ông xã Hoàng Linh đã dọn về căn hộ chung cư nhỏ nhắn và xinh xắn. Nơi đây cũng chứng kiến sự ra đời và lớn lên của bé Linkon, con gái đầu lòng của cặp đôi nổi tiếng.
‘Bỏ túi' cách bảo quản giày trắng đơn giản và hiệu quảỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Những ai đi giày trắng nếu không biết cách vệ sinh và bảo quản, giày trắng sẽ dễ bị bẩn và nhanh hỏng. Để các bạn có thể yên tâm sử dụng, bài viết dưới đây sẽ bật mí cách bảo quản giày trắng đơn giản và hiệu quả nhất.
Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Thổ giúp bình an, thăng tiếnỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Bày trí cây xanh sẽ góp phần trong việc bảo vệ sức khỏe của lãnh đạo. Theo nghiên cứu cho thấy, việc nhìn ngắm cây xanh cũng có tác dụng giúp đầu óc thư giãn hơn. Nhất là sau những khoảng thời gian làm việc, họp hành mệt mỏi và căng thẳng.
Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Hỏa giúp đem đến vận may, điềm lành trong cuộc sốngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây xanh được đặt đúng nơi đúng chỗ cũng sẽ giúp chấn cửa, diệt trừ ám khí. Đồng thời góp phần mang đến một không gian phòng lãnh đạo vượng khí và hút tài lộc.
Những kiêng kỵ cần tránh khi sử dụng sofa không có điểm tựaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sofa không có điểm tựa là một trong những điều kiêng kỵ trong phong thủy nhà ở mà bạn nên tránh. Việc lựa chọn sofa có điểm tựa vững chắc không chỉ tạo ra cảm giác an toàn mà còn mang lại sự ổn định cho không gian sống.
Đây là lý do mỗi gia đình nên có bộ bao sái - tẩy uế bàn thờ trong nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Một trong những phương pháp truyền thống và hiệu quả để duy trì và tăng cường sự thanh tịnh chính là việc sử dụng bộ bao sái - tẩy uế. Phương pháp này mang đến nhiều lợi ích không chỉ cho không gian thờ cúng mà còn cho toàn bộ gia đình.
Cách giấu tiền khi thường xuyên đi xa, đi du lịch cực đỉnhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Vấn đề đang được nhiều bạn quan tâm hiện nay là cách giấu tiền khi đi du lịch. Đặc biệt là đối với những bạn thích thường xuyên đi xa để khám phá những điều mới mẻ thì việc bảo quản tiền bạc cẩn thận là một điều rất quan trọng và cần thiết.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 12/8 - 17/8 giúp gia chủ ‘cầu lộc, cầu tài’ tốtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 12/8 - 17/8, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những chia sẻ dưới đây. Các gia đình có thể tham khảo khi thực hiện công việc để ‘cầu tài, cầu lộc’.
Bình hoa cắm lúc 1h đêm của vợ Mạnh Trường có gì đặc biệt?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Phương Phạm - bà xã Mạnh Trường rất yêu thích việc làm đẹp không gian sống và nhiều lần chia sẻ những clip cắm hoa trên mạng xã hội.
Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo cho người mệnh Thủy, giúp bình an, thịnh vượngỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Việc lựa chọn cây cảnh phong thủy không chỉ giúp mang lại bình an, may mắn, mà còn giúp tạo nên bầu không khí trong lành, mát mẻ và thoải mái. Vậy những người lãnh đạo mệnh Thủy thì hợp với những loại cây gì? Tất cả có trong bài viết sau.
Tuyệt đối không được để các đồ vật sau trong phòng ngủ để không phạm cả về phong thủy lẫn sức khỏeỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi sau một ngày dài của mỗi người. Việc thiết kế căn phòng cũng cần tránh những vật không tốt. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây về món đồ tuyệt đối không nên đặt trong phòng ngủ.
3 khung giờ trong ngày đại kỵ không thắp hươngỞ
GĐXH - Theo phong thủy dân gian, dưới đây là 3 khung giờ kiêng kỵ, các gia đình tránh việc thắp hương bàn thờ để không làm ảnh hưởng đến vận khí gia đình.