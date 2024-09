Trong vòng 1 năm, giá chung cư dọc tuyến metro Cầu Giấy - Nhổn tăng trên 40%

Vị trí giao thông thuận lợi là một trong những ưu điểm, giúp cho giá bất động sản tăng cao. Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các hệ thống metro đã và đang được xây dựng, cũng đã góp phần nâng cao đời sống xã hội của người dân, phương tiện công cộng này không chỉ giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm ùn tắc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giúp giảm chi phí đi lại cho người dân. Không chỉ có thế, đời sống, giá trị bất động sản xung quanh các nhà ga, các tuyến metro đi qua cũng tăng rõ rệt.

Chỉ tính riêng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, hiện đã có 2 tuyến metro được đưa vào hoạt động gồm tuyến metro số 2A (ga Cát Linh – ga Yên Nghĩa) được đưa vào hoạt động từ 11/2021 với tổng chiều dài 13km và tuyến metro số 3, giai đoạn 1 với chiều dài 8,5 km nối từ ga Nhổn – ga Hà Nội được đưa vào khai thác từ tháng 8/2024.

Từ khi các tuyến metro được xây dựng và đưa vào vận hành, giá bất động sản dọc các tuyến ga metro tăng rõ rệt. Theo Savills Việt Nam, giá trung bình các căn hộ chung cư tại quận Cầu Giấy cho các phân khúc trong bán kính 500m so với các nhà ga tuyến metro Cầu Giấy - Nhổn tăng trên 40% trong vòng 1 năm từ quý III/2023 so với quý III/2024. Theo dữ liệu tăng giá ở các khu vực nằm xa tuyến metro này, mức giá căn hộ tại thị trường do nguồn cung thiếu hụt cũng đẩy mức giá tăng bình quân khoảng 25%-35% tùy vị trí. Điều đó, cho thấy rằng lợi thế của nhà ga metro cũng đã tác động khiến cho giá bất động sản xung quanh tăng cao hơn 5%-15% so với mức tăng giá chung.

Dự kiến, đến 2030, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 97 km tuyến metro, bao gồm Tuyến số 2, phần còn lại Tuyến số 3 và Tuyến số 5. Đến năm 2045, thành phố sẽ hoàn tất 200 km tuyến metro của các tuyến điều chỉnh và bổ sung theo Quy hoạch chung được phê duyệt.