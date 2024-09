Trong vòng 9 tháng Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ nhiều 'con bạc'

Ngày 25/9/2024, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm cờ bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước với phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi.

Đây là một trong những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác như: Cho vay nặng lãi, bảo kê, siết nợ, trộm cắp, cưỡng đoạt, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích gây bức xúc dư luận xã hội và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Trước những hành vi vi phạm và đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp này, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các đối tượng trong một đường dây đánh bạc bị cơ quan công an bắt giữ.

Kết quả, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Công an đã đấu tranh, bắt giữ 83 vụ, 398 đối tượng "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" dưới nhiều hình thức. Trong đó, 32 vụ, 96 đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề.

Qua thực tế đấu tranh, phát hiện, bắt giữ các ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Cho thấy hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc rất đa dạng, nhiều thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng.

Theo phân tích từ lực lượng chức năng, nguyên nhân dẫn đến tội phạm, tệ nạn đánh bạc gia tăng đa phần xuất phát từ việc còn một số người nhàn rỗi, không có việc làm ổn định, lười lao động nhưng muốn nhanh chóng có tiền tiêu xài mà không mất nhiều công sức. Có những trường hợp lúc đầu chỉ chơi giải trí, nhưng dần dần dẫn đến nghiện, khó bỏ.

Tang vật một vụ án đánh bạc bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Hầu hết đối tượng chơi cờ bạc, số lô, số đề càng hy vọng kiếm được số tiền lớn từ vận may thì càng lún sâu, dẫn đến dần dần kiệt quệ kinh tế của bản thân và gia đình. Nhiều trường hợp để có tiền tiếp tục tham gia ghi số lô, số đề đã dấn thân vào con đường phạm tội.

Thời gian tới, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đánh trúng, đánh mạnh các ổ nhóm, đối tượng đánh lô đề, cờ bạc dưới mọi hình thức, không để hình thành sới bạc, tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc đánh bạc đối với đời sống kinh tế, an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, vận động nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc, ghi số lô, số đề giúp lực lượng Công an kịp thời xử lý nghiêm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân.

