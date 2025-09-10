Mới nhất
Trúc Mai và cuộc sống viên mãn bên chồng con sau vai diễn trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Thứ tư, 10:18 10/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Trúc Mai đóng vai Trưởng ban phụ huynh Hồng trong "Gió ngang khoảng trời xanh" với vẻ ngoài sắc sảo. Nếu trên phim, cô vào những vai cá tính mạnh thì ngoài đời, Trúc Mai lại mang vẻ dịu dàng, có cuộc sống viên mãn bên chồng con.

Thiếu tá công an Trúc Mai kể về chồng cùng nghề, không sợ bị ném đá vì vai ácThiếu tá công an Trúc Mai kể về chồng cùng nghề, không sợ bị ném đá vì vai ác

Trúc Mai nói chính chồng là người gợi ý cho cô về Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Anh hơn cô 1 tuổi, từng là bạn học và hiện là công an chính quy.

Trúc Mai và cuộc sống viên mãn bên chồng con Sau vai diễn trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 2.

Trúc Mai mới đây khiến khán giả chú ý khi vào vai Hồng - Trưởng ban phụ huynh ghê gớm đối đầu với nhân vật Mỹ Anh (do Phương Oanh) thủ vai. Chỉ là một vai ngắn nhưng những phân cảnh đối đầu giữa cô và Phương Oanh đã gây sốt trên MXH. Nhiều người nhận xét cả 2 nữ diễn viên đều đối diễn rất chân thật. Có khán giả nhận định, chắc vì Trúc Mai lẫn Phương Oanh đều có con nên khi đóng vai cuộc chiến 2 bà mẹ rất đạt. Thực tế, chính Trúc Mai trên trang cá nhân cũng tự nhận mình có lượng antifan khủng từ phim. Có nhiều bình luận trên mạng khiến nữ diễn viên đã bị sốc vì quá tiêu cực.

Trúc Mai và cuộc sống viên mãn bên chồng con Sau vai diễn trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 3.

Nếu trên phim, Trúc Mai và Phương Oanh đối đầu nhau thì ngoài đời họ lại rất thân thiết. Cả 2 chăm chỉ tương tác và nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Trúc Mai và cuộc sống viên mãn bên chồng con Sau vai diễn trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 4.

Trước khi đến với "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Mai là gương mặt diễn viên được yêu thích trên màn ảnh nhỏ những năm 2005 - 2009. Cô được biết đến qua một số bộ phim như: Người đàn bà thứ hai, Đi qua bóng tối, Những đứa con biệt động Sài Gòn… Tuy nhiên khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trúc Mai lại bất ngờ vắng bóng.

Trúc Mai và cuộc sống viên mãn bên chồng con Sau vai diễn trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 5.

Sau một thời gian dành cho gia đình, tháng 5/2020, Trúc Mai khiến khán giả bất ngờ khi tái xuất với vai "tiểu tam" trong phim "Hãy nói lời yêu".

Trúc Mai và cuộc sống viên mãn bên chồng con Sau vai diễn trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 6.

Về cơ quan hiện tại, Trúc Mai đã gắn bó với Nhà hát Công an Nhân dân từ 2010, sau nhiều đóng góp và nỗ lực cho nghề, Trúc Mai đã được lên quân hàm Thiếu tá. Cô cũng chia sẻ đã đủ điều kiện để xét danh hiệu NSƯT và nữ diễn viên đang mong chờ đợt xét duyệt tới đây.

Trúc Mai và cuộc sống viên mãn bên chồng con Sau vai diễn trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 7.

Về đời tư, Trúc Mai hiện có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Chồng nữ diễn viên là công an. Dù không làm nghệ thuật nhưng anh rất tâm lý và luôn chiều vợ, hết lòng ủng hộ công việc của vợ.

Trúc Mai và cuộc sống viên mãn bên chồng con Sau vai diễn trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 8.

Trúc Mai có hai con, một trai một gái. Cô sinh bé thứ hai năm 2022 khi con trai đầu 11 tuổi. Trúc Mai nhận mình may mắn khi không chỉ được chồng cổ vũ đam mê mà con trai cũng chủ động đề nghị hỗ trợ mẹ chăm em để mẹ được làm nghệ thuật.

Trúc Mai và cuộc sống viên mãn bên chồng con Sau vai diễn trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 9.

Có lẽ vì sự nghiệp thăng hoa, hôn nhân hạnh phúc, đời sống kinh tế thoải mái nên ở tuổi U40, bà mẹ hai con Trúc Mai vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thoải mái chia sẻ cuộc sống của mình với khán giả.

Phân cảnh viral mạng xã hội của Phương Oanh và Trúc Mai trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Ảnh, clip: FBNV

Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa "đối đầu" với Phương Oanh trong "gió ngang khoảng trời xanh"Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trong 'gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Trúc Mai và Phương Oanh đã có màn đối đầu như phim hành động trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ở trên phim có diện mạo cứng nhắc như vậy nhưng đời thực Trúc Mai lại mang vẻ đẹp mềm mại.

Đỗ Quyên
