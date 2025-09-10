Trúc Mai và cuộc sống viên mãn bên chồng con sau vai diễn trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Trúc Mai mới đây khiến khán giả chú ý khi vào vai Hồng - Trưởng ban phụ huynh ghê gớm đối đầu với nhân vật Mỹ Anh (do Phương Oanh) thủ vai. Chỉ là một vai ngắn nhưng những phân cảnh đối đầu giữa cô và Phương Oanh đã gây sốt trên MXH. Nhiều người nhận xét cả 2 nữ diễn viên đều đối diễn rất chân thật. Có khán giả nhận định, chắc vì Trúc Mai lẫn Phương Oanh đều có con nên khi đóng vai cuộc chiến 2 bà mẹ rất đạt. Thực tế, chính Trúc Mai trên trang cá nhân cũng tự nhận mình có lượng antifan khủng từ phim. Có nhiều bình luận trên mạng khiến nữ diễn viên đã bị sốc vì quá tiêu cực.