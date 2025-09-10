Trúc Mai và cuộc sống viên mãn bên chồng con sau vai diễn trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'
GĐXH - Trúc Mai đóng vai Trưởng ban phụ huynh Hồng trong "Gió ngang khoảng trời xanh" với vẻ ngoài sắc sảo. Nếu trên phim, cô vào những vai cá tính mạnh thì ngoài đời, Trúc Mai lại mang vẻ dịu dàng, có cuộc sống viên mãn bên chồng con.
Phân cảnh viral mạng xã hội của Phương Oanh và Trúc Mai trong "Gió ngang khoảng trời xanh".
Ảnh, clip: FBNV
