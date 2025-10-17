Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Căn nhà giản dị của Hoa hậu Đỗ Thị Hà xanh mát trong lễ ăn hỏi

Thứ sáu, 14:46 17/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khuôn viên của gia đình hoa hậu sinh năm 2001 trước đó đã được dựng rạp, với cổng vào thiết kế tông màu xanh bắt mắt.


Căn nhà giản dị của hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi ấm cúng và xanh mát - Ảnh 1.

Sáng 16/10, lễ ăn hỏi (lễ nạp tài) của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng thiếu gia Nguyễn Viết Vương diễn ra tại nhà gái ở xã Đông Thành (Thanh Hóa) trong sự hân hoan của đôi bên gia đình và người dân địa phương.

Căn nhà giản dị của hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi ấm cúng và xanh mát - Ảnh 2.

Khu vực sân trong khuôn viên của gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà được dựng rạp, cổng chào lấy tông màu xanh.

Căn nhà giản dị của hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi ấm cúng và xanh mát - Ảnh 3.

Từ sớm, hàng xóm và người thân của gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã đến tham dự lễ nạp tài.

Căn nhà giản dị của hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi ấm cúng và xanh mát - Ảnh 4.

Khoảng gần 8 giờ đoàn nhà trai đã đến với nhà gái cùng sính lễ truyền thống. Con đường vào nhà hoa hậu rộng rãi và yên bình.

Căn nhà giản dị của hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi ấm cúng và xanh mát - Ảnh 5.

Không gian lễ nạp tài trong căn nhà khang trang của gia đình hoa hậu.

Căn nhà giản dị của hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi ấm cúng và xanh mát - Ảnh 6.

Nhà của gia đình Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà thuộc thôn Cầu Thôn, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây cách thành phố khoảng 25 km. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 2013, gồm căn nhà 2 tầng, sân vườn và ao.

Căn nhà giản dị của hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi ấm cúng và xanh mát - Ảnh 7.

Phần cổng căn nhà hướng ra ruộng. Gia đình cho biết tân hoa hậu thường xuyên giúp đỡ bố mẹ việc ruộng vườn. Chỉ 2 năm gần đây Hà đi học xa, ít giúp đỡ cấy, gặt nhưng mỗi lần về cô vẫn chăm lo cho bà nội già yếu.

Căn nhà giản dị của hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi ấm cúng và xanh mát - Ảnh 8.

Phòng khách của gia đình được làm bằng gỗ, với nhiều chạm khắc tỉ mỉ. Vốn làm trong lĩnh vực xây dựng, bố tân hoa hậu thiết kế căn nhà hiện đại, rộng rãi với nhiều đồ nội thất gỗ.

Căn nhà giản dị của hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi ấm cúng và xanh mát - Ảnh 9.

Vườn lan 2 tầng với tổng diện tích gần 100 m2. Gia đình cho biết chăm sóc hoa lan là niềm yêu thích, chưa có ý định bán.

Căn nhà giản dị của hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi ấm cúng và xanh mát - Ảnh 10.

Trước đó căn nhà này đã được một Tiktoker hé lộ quá trình sửa chữa để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi. Ngay tại thời điểm đó, những đồn đoán về một đám cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà đã được chú ý.

Căn nhà giản dị của hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi ấm cúng và xanh mát - Ảnh 11.Khám xét nhà Ngân 98, bất ngờ với thứ công an niêm phong, thu giữ: nên để đâu trong nhà để không phạm phong thủy?

GĐXH - Do căn hộ có nhiều phòng, đồ đạc, khiến việc khám xét mất nhiều thời gian.



Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Ý nghĩa của một số loại trái cây đặt trên bàn thờ đem lại may mắn và tài lộc

Ý nghĩa của một số loại trái cây đặt trên bàn thờ đem lại may mắn và tài lộc

- 4 giờ trước

GĐXH - Những loại trái cây dùng trong phong thuỷ được gợi ý dưới đây có thể ứng dụng vào chính ngôi nhà của bạn để đem tới nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Hướng đặt thác nước phong thủy trong nhà thu hút tiền tài

Hướng đặt thác nước phong thủy trong nhà thu hút tiền tài

- 7 giờ trước

GĐXH - Thác nước phong thủy không chỉ giúp căn nhà trở nên đẹp hơn, mà còn mang nhiều ý nghĩa tốt cho gia đình.

Cách tháo gương bát quái chuẩn phong thủy không bị mất đi vượng khí vào nhà

Cách tháo gương bát quái chuẩn phong thủy không bị mất đi vượng khí vào nhà

- 9 giờ trước

GĐXH - Do một số nguyên nhân như gương bát quái hỏng hóc, ố vàng sau thời gian sử dụng, treo sai gương bát quái mà nhiều gia đình muốn tháo vật phẩm này xuống. Vậy cách tháo gương bát quái có khó hay không, hãy đọc bài viết sau.

Loại cây trồng trước cửa vừa giúp chiêu tài lộc, vừa có hoa nở uống trà tốt cho sức khỏe

Loại cây trồng trước cửa vừa giúp chiêu tài lộc, vừa có hoa nở uống trà tốt cho sức khỏe

- 22 giờ trước

GĐXH – Theo phong thủy, loại cây cảnh này trồng trước nhà giúp không gian thêm sang trọng, chiêu tài lộc. Đặc biệt, hoa của chúng nở nhiều và rực rỡ, có thể dùng pha trà tốt cho sức khỏe.

Mẹo khử mùi hôi trong phòng kín giúp không gian sống thơm mát, dễ chịu

Mẹo khử mùi hôi trong phòng kín giúp không gian sống thơm mát, dễ chịu

- 1 ngày trước

GĐXH - Sau những ngày mưa gió, căn nhà của bạn trở nên ẩm ướt gây nên các hiện tượng ẩm mốc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là những phương pháp giúp khử mùi ẩm mốc hiệu quả.

Đây là những vật dụng không nên dùng lại khi mua nhà cũ nếu không muốn hao tổn tài vận

Đây là những vật dụng không nên dùng lại khi mua nhà cũ nếu không muốn hao tổn tài vận

- 1 ngày trước

GĐXH - Mua nhà cũ là chuyện rất bình thường đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, ngoài vấn đề tâm linh như phong thủy thì điều mà gia chủ nên biết tiếp theo đó là những vật dụng không nên dùng lại của chủ nhà cũ.

Vingroup ra mắt "cộng đồng hưu trí" đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Vingroup ra mắt "cộng đồng hưu trí" đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

- 1 ngày trước

Tập đoàn Vingroup vừa công bố ra mắt Vin New Horizon – chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Nếu đặt bình nước ở vị trí này sẽ khiến nhà mất lộc

Nếu đặt bình nước ở vị trí này sẽ khiến nhà mất lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, vị trí đặt bình nước uống trong nhà tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và sự hưng thịnh về mọi mặt của gia chủ.

Những mẹo nhỏ nhưng biến không gian nhà ở thành không gian sống ‘chất’

Những mẹo nhỏ nhưng biến không gian nhà ở thành không gian sống ‘chất’

- 1 ngày trước

GĐXH - Để sở hữu không gian sống tiện nghi và khỏe mạnh, mời bạn tham khảo những mẹo nhỏ có trong bài viết sau đây.

Khám xét nhà Ngân 98, bất ngờ với thứ công an niêm phong, thu giữ: nên để đâu trong nhà để không phạm phong thủy?

Khám xét nhà Ngân 98, bất ngờ với thứ công an niêm phong, thu giữ: nên để đâu trong nhà để không phạm phong thủy?

- 2 ngày trước

GĐXH - Do căn hộ có nhiều phòng, đồ đạc, khiến việc khám xét mất nhiều thời gian.

Xem nhiều

Loại cây trồng trước cửa vừa giúp chiêu tài lộc, vừa có hoa nở uống trà tốt cho sức khỏe

Loại cây trồng trước cửa vừa giúp chiêu tài lộc, vừa có hoa nở uống trà tốt cho sức khỏe

GĐXH – Theo phong thủy, loại cây cảnh này trồng trước nhà giúp không gian thêm sang trọng, chiêu tài lộc. Đặc biệt, hoa của chúng nở nhiều và rực rỡ, có thể dùng pha trà tốt cho sức khỏe.

Khám xét nhà Ngân 98, bất ngờ với thứ công an niêm phong, thu giữ: nên để đâu trong nhà để không phạm phong thủy?

Khám xét nhà Ngân 98, bất ngờ với thứ công an niêm phong, thu giữ: nên để đâu trong nhà để không phạm phong thủy?

Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biết

Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biết

Vị trí đặt tủ lạnh làm tiêu tán tài lộc, gia đình không thuận

Vị trí đặt tủ lạnh làm tiêu tán tài lộc, gia đình không thuận

Đây là những vật dụng không nên dùng lại khi mua nhà cũ nếu không muốn hao tổn tài vận

Đây là những vật dụng không nên dùng lại khi mua nhà cũ nếu không muốn hao tổn tài vận

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top