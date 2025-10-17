Căn nhà giản dị của Hoa hậu Đỗ Thị Hà xanh mát trong lễ ăn hỏi

Trước đó căn nhà này đã được một Tiktoker hé lộ quá trình sửa chữa để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi. Ngay tại thời điểm đó, những đồn đoán về một đám cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà đã được chú ý.