Trượt Top tại Miss World, Mai Phương vẫn ghi điểm bởi điệu nhảy 'see tình'

Phần thi Head to Head Challenge (dự án nhân ái) được biết đến là một trong những vòng thi vô cùng quan trọng tại Miss World. Năm nay, các thí sinh sẽ chuẩn bị video để chia sẻ về quan điểm về chủ đề mà mình đã chọn. Song, phần thuyết trình dự án nhân ái cũng được tính như vòng loại Head to Head Challenge để chọn ra 25 cô gái xuất sắc nhất.

Đến với phần thi này tại Miss World lần thứ 71, Mai Phương chọn chủ đề "Phát triển bền vững". Trong bài thuyết trình, Mai Phương đã bắt đầu bằng tiếng mẹ đẻ "xin chào" và kết thúc bằng hai tiếng "Việt Nam".

Nàng hậu đã gửi lời cảm ơn đến bà và mẹ của mình vì đã cho cô thấy được sự kỳ diệu của lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục trong việc hình thành con trẻ. Đó cũng là một trong những động lực rất lớn để cô hướng những dự án của mình đến giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

Bên cạnh đó, Miss World Việt Nam nhấn mạnh được điểm sáng của dự án Yako by MaiPhuong là nguồn tài chính tự chủ để có thể thực hiện nhiều hơn những dự án nhân ái khác.

Phần thuyết trình của Mai Phương tại vòng thi Head To Head Challenge Final - Miss World 2024

Hoa hậu Mai Phương cho biết, thương hiệu của cô đã bán ra hơn 5.000 áo và chi 23.000 USD cho rất nhiều chương trình thiện nguyện trên khắp Việt Nam. Song, Mai Phương còn chỉ rõ giá trị bền vững của Yako là dù cô xuất hiện tại Ấn Độ, team tại Việt Nam vẫn đang làm việc chăm chỉ để tiếp tục bán áo và chuẩn bị cho nhiều dự án sắp tới,

Với trình độ tiếng Anh và khả năng trình bày lưu loát, video thuyết trình của Mai Phương nhanh chóng nhận về lượt tương tác khủng sau khi được đăng tải. Riêng trên TikTok, video nhận được hơn 2,1 triệu lượt xem, hơn 250 nghìn lượt thích. Câu trích dẫn trong bài thuyết trình “I have only one heart, but I have so many love to give” (Tạm dịch: Tôi chỉ có một trái tim, nhưng tôi có rất nhiều tình yêu thương để trao đi) cũng trở nên viral và được đông đảo người hâm mộ sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội.

Phần thuyết trình chặt chẽ, thông minh và đầy cảm xúc đã giúp Mai Phương có mặt trong Top 25 Head to Head Challenge. Thông tin nhanh chóng nhận được sự đón nhận của người hâm mộ. Nhiều lời khen có cánh cùng lời chúc tốt đẹp dành cho nàng Hậu trước thềm chung kết phần thi Head to Head này.

Yako By MaiPhuong là thương hiệu thời trang phi lợi nhuận mà Mai Phương đồng sáng lập với 100% lợi nhuận sẽ được dành cho các công tác thiện nguyện. Tính đến nay, Yako đã đi qua 5 tỉnh thành, giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn như mục tiêu ban đầu Mai Phương đã đề ra.

Tuy nhiên, sau vị trí Top 25 Head to Head Challenge, Mai Phương đã trượt khỏi Top 32 lọt vào thử thách Miss World Sports (Người đẹp Thể thao). Mặc dù không được gọi tên nhưng cô gái sinh năm 1999 nhận được nhiều lời khen vì sự năng động và nỗ lực trong việc kết nối các thí sinh cũng như giới thiệu về văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế thông qua hậu trường. Cô trổ tài nhảy múa với những động tác uyển chuyển của bài hát "See tình".

Trong số các đại diện của Việt Nam tham dự Miss World, chỉ có duy nhất người đẹp Nguyễn Thị Loan được gọi vào Top 32 phần thi Thể thao ở mùa giải 2014. Đây là một thử thách đòi hỏi thể lực và sức khỏe dẻo dai, với xuất thân từ vận động viên bóng chuyền nên Loan Nguyễn đã hoàn thành thử thách khá xuất sắc.

Miss World 2024 (Hoa hậu Thế giới 2024) với sự tham gia của 114 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Chung kết diễn ra vào lúc 21h ngày 9/3 (giờ Việt Nam), được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV9.