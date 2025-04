Truy thăng quân hàm cho chiến sĩ công an Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ

20 giờ trước

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về tội trộm cắp 4 bánh xe ô tô VinFast VF3 xảy ra tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi và quá trình thực hiện việc tháo 4 bánh xe ô tô VinFast VF3.