Từ 1/3, ứng dụng Mobile Banking sẽ tự động ngừng hoạt động hoặc thoát khi gặp 3 trường hợp này
GĐXH - Theo Thông tư số 77/2025/TT-NHNN, từ 1/3, ứng dụng Mobile Banking sẽ tự động ngừng hoạt động hoặc thoát khi gặp 3 trường hợp.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2024/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng.
Trong đó, Thông tư nêu rõ triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống, phát hiện các hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng Mobile Banking đã cài đặt trong thiết bị di động của khách hàng, ứng dụng Mobile Banking phải tự động thoát hoặc dừng hoạt động và thông báo cho khách hàng lý do nếu phát hiện một trong các dấu hiệu sau:
1. Có trình gỡ lỗi (debugger) được gắn vào hoặc môi trường có trình gỡ lỗi đang hoạt động; hoặc khi ứng dụng bị chạy trong môi trường giả lập (emulator)/ máy ảo/ thiết bị giả lập; hoặc hoạt động ở chế độ cho phép máy tính giao tiếp trực tiếp với thiết bị Android (Android Debug Bridge);
2. Phần mềm ứng dụng bị chèn mã bên ngoài ứng dụng khi đang chạy, thực hiện các hành vi như theo dõi các hàm được chạy, ghi lại log dữ liệu truyền qua các hàm, API.... (hook); hoặc phần mềm ứng dụng bị can thiệp, đóng gói lại (repacking);
3. Thiết bị đã bị phá khóa (root/jailbreak); hoặc bị mở khóa cơ chế bảo vệ (unlockbootloader)".
Cũng theo Thông tư 77, phần mềm ứng dụng Mobile Banking do đơn vị cung cấp phải bảo đảm tuân thủ các quy định:
- Định kỳ tối thiểu 03 tháng một lần, đơn vị phải đánh giá an toàn, bảo mật của các phiên bản phần mềm ứng dụng đang cho phép khách hàng cài đặt, sử dụng nhằm xác định các lỗ hổng bảo mật và đánh giá khả năng bị can thiệp bởi tội phạm mạng.
- Trường hợp khách hàng kích hoạt trên thiết bị mới hoặc kích hoạt lại ứng dụng Mobile Banking, khách hàng phải cài đặt, sử dụng phiên bản mới nhất hoặc phiên bản gần nhất bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo mật theo quy định. Đơn vị phải có giải pháp kiểm soát không cho phép hạ phiên bản (downgrading) xuống sử dụng các phiên bản thấp hơn trong trường hợp này.
- Khi phát hiện có lỗ hổng bảo mật được đánh giá ở mức cao hoặc nghiêm trọng, đơn vị phải có biện pháp kiểm tra, không cho thực hiện giao dịch hoặc có biện pháp kiểm soát nhằm phòng chống tội phạm lợi dụng lỗ hổng bảo mật để tấn công mạng, thực hiện các giao dịch gian lận, chiếm đoạt tài sản; đồng thời đơn vị phải thực hiện xử lý, khắc phục, cập nhật ngay phiên bản mới trong thời gian theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư này.
Thông tư số 77/2025/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2026.
Đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức, thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2026.
Đối với các đơn vị chỉ cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho khách hàng tổ chức (không cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân), thời gian áp dụng từ ngày 1/10/2026.
'Nữ phụ xe tắt máy xe buýt khi tài xế đột quỵ là anh hùng cứu hàng chục người'Đời sống - 2 giờ trước
Đó là ý kiến của cư dân mạng sau khi hành khách trên xe buýt ở TP.HCM được cứu nhờ nữ phụ xe nhanh trí tắt máy khi tài xế đột quỵ, tránh được tai nạn liên hoàn.
Người đàn ông đưa giống chuối 'độc, lạ' về trồng ở 'thủ phủ chuối' Quảng TrịĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Giống chuối mới sinh trưởng tốt, cho loại quả hình dáng độc đáo, thơm ngon không chỉ gây tò mò mà còn góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân địa phương.
Cuối năm tài vận xoay chiều: Ai thuộc 4 mệnh này dễ đón lộc lớnĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Càng về những ngày cuối năm, vận trình của một số bản mệnh bất ngờ khởi sắc mạnh mẽ.
Từ 2026, hai đối tượng nào được tăng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT lên 100%?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị quyết 261/2025/QH15, từ 1/1/2026, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được với mức hưởng 100% khi khám chữa bệnh.
Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Tử vi cho thấy từ nay đến hết năm Âm lịch, một số con giáp bước vào giai đoạn "đổi vận" rõ rệt khi được cát tinh chiếu rọi, quý nhân xuất hiện đúng lúc.
Có những ngày sinh được xem là 'đẹp số': Trẻ thông minh, mệnh phú quýĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian và tử vi phương Đông, ngày sinh có thể phần nào phản ánh vận mệnh và khí chất của một đứa trẻ.
5 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những trường hợp nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất? Dưới đây là các trường hợp cụ thể được quy định theo Nghị định 374/2025/NĐ-CP.
Mẹo phong thủy giúp 12 con giáp giảm vận hạn, hút tiền tài năm Bính Ngọ 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ cần thay đổi nhỏ trong trang phục, nhà ở và thói quen sống, 12 con giáp có thể hóa giải vận xui, kích hoạt tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.
Nam sinh lớp 7 mất tích khi đi mua đồ ăn sángĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi rời nhà đi mua đồ ăn sáng, nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh mất tích bí ẩn, lực lượng chức năng cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm 2 ngày nhưng chưa rõ tung tích.
Ngày 24/11 hằng năm là ngày gì mà người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị quyết 80-NQ/TW năm 2026, Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hoá Việt Nam" với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.
Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờĐời sống
GĐXH - Tử vi cho thấy từ nay đến hết năm Âm lịch, một số con giáp bước vào giai đoạn "đổi vận" rõ rệt khi được cát tinh chiếu rọi, quý nhân xuất hiện đúng lúc.