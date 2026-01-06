Từ 2026, người lao động có 2 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Hiện nay, bên cạnh những trường hợp người lao động tham gia làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị thì doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động sẽ có trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho người lao động theo ủy quyền của người lao động.

Còn lại cũng có khá nhiều lao động đang làm việc tự do, có mức thu nhập đủ để đóng thuế. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, những trường hợp này đều phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cụ thể, đối với người có mức lương trên 15,5 triệu đồng/tháng tức 186 triệu đồng/năm khi đã trừ hết những khoản được miễn hoặc giảm trừ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế,... thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân tối ưu nhất, nhiều người đã lựa chọn cách đăng ký giảm trừ người phụ thuộc. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc hiện nay là 6,2 triệu đồng/tháng. Như vậy, trong trường hợp người lao động có 1 người phụ thuộc thì mức lương phải trên 21,7 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế. Trường hợp có 2 người phụ thuộc tương đương mức lương trên 27,9 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế.

Người nộp thuế nên đăng ký giảm trừ người phụ thuộc ngay từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng để được giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải đóng ngay từ tháng phát sinh, thay vì chờ đến thời điểm quyết toán cuối năm.

