Tự dùng thuốc tăng cường sinh lý - những tác hại mà đấng mày râu không ngờ tới

1. Rất ít người rối loạn cương dương đi khám sớm

BS. Nguyễn Quang - chuyên khoa nam học, BV Việt Đức cho biết, đa phần nam giới khi gặp phải tình trạng rối loạn cương dương đã không đi khám bệnh ngay để được tìm nguyên nhân mà tự tìm cách khắc phục tại nhà như tập thể dục, hạn chế bia rượu… Tuy nhiên khá nhiều người sử dụng các biện pháp như uống rượu thuốc, thực phẩm chức năng , dùng thuốc tây y, thuốc đông y... thậm chí là thuốc dùng tại chỗ cấp tốc trước các cuộc ân ái như kem bôi, thuốc xịt…



Nhiều người gặp chuyện giở khóc, giờ cười. Điển hình là trường hợp nam thanh niên đã phải nhập viện (Trung tâm Nam học, bệnh viện Việt Đức) trong tình trạng dương vật cương liên tục và có dấu hiệu hoại tử sau 2 ngày dùng thuốc cường dương ... Tại BV Bạch Mai cũng từng tiếp nhận một số trường hợp nhập viện trong tình trạng hôn mê, bác sĩ nghi sử dụng các loại thuốc cường dương này.

Theo một nghiên cứu trên phạm vi thế giới, trong đó có khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khoảng 30% nam giới bị chứng xuất tinh sớm , rối loạn cương dương. Tuy nhiên, chỉ khoảng 9% trong số này tìm đến bác sĩ để được tư vấn và điều trị.

Tại Trung tâm Nam học (BV Việt Đức), mỗi năm tiếp nhận khoảng hơn 1.000 ca nam bệnh nhân ở độ tuổi từ 17 đến ngoài 50 do tình trạng xuất tinh sớm. Đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm cho tình trạng này.

Tình trạng rối loạn cương dương khiến nam giới thiếu tự tin và sử dụng thuốc.

2. Loạn thị trường sản phẩm tăng cường sinh lý

Trên thị trường hiện nay đa dạng các quảng cáo liên quan đến vấn đề điều trị chứng "bất lực" của nam giới. Ngoài thuốc bôi, xịt, tiêm trực tiếp còn có nhiều loại được quảng cáo có nguồn gốc từ thảo dược, tác dụng "bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực… Đây là những loại thuốc được nhiều người quan tâm nhất vì cho rằng "thảo dược sẽ an toàn".

Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo rằng tất cả các loại thuốc trôi nổi không rõ nguồn gốc này, dù dưới dạng sử dụng nào thì hầu hết chưa được chứng minh trên thực tế lâm sàng.

Có thể các loại thuốc này có tác dụng giúp dương vật cương cứng hơn, hoặc làm tê cục bộ, kéo dài thời gian quan hệ tình dục chứ không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Còn tác dụng lâu dài của thuốc chưa được chứng minh, mà hậu quả gây tai biến của thuốc lại không được cảnh báo.

Nguyên nhân khiến nam giới gặp trục trặc trong vấn đề khẳng định "bản tĩnh đàn ông" rất đa dạng. Có người do bệnh lý, có người do tâm lý, lại có người do điều kiện sinh hoạt gia đình.



Cần sự thông thái của người dùng

Từng khám, điều trị cho không ít trường hợp vô sinh, hiếm muộn, trong đó có nguyên nhân do sử dụng thuốc tăng cường sinh lực một cách bừa bãi, TS.BS. Lê Vương Văn Vệ - chuyên gia nam học cho hay: Để xác định chính xác đâu là bệnh, đâu là triệu chứng thì cần được thăm khám lâm sàng và làm những xét nghiệm thăm dò chức năng tình dục. Từ đó, các bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

Một ca phẫu thuật điều trị biến chứng do lạm dụng thuốc tăng cường sinh lý.

Hầu hết đàn ông có vấn đề trong đời sống tình dục có thể đã mắc một bệnh lý cụ thể nào đó. Chỉ qua thăm khám và tư vấn mới xác định chính xác họ bị rối loạn chức năng sinh dục hay rối loạn cảm xúc sinh dục. Tùy theo nguyên nhân sẽ có các phác đồ điều trị khác nhau. Tuyệt đối không được tự mua thuốc hoặc nghe người khác mách bảo để tự điều trị bệnh.

Theo BS. Quang, có không ít người "xuất binh" sớm là do hoàn cảnh. Chẳng hạn như những cặp vợ chồng phải sống chung trong gia đình nhiều người, điều kiện nhà cửa chật hẹp, không có điều kiện yêu đương thoải mái… nên thường xảy ra tình trạng "chóng vánh". Lâu dần sẽ làm thay đổi phản xạ, đến lúc muốn kéo dài thời gian cũng không được.

Điều trị cho các trường hợp này cần đi từ góc độ tâm lý, việc sử dụng thuốc sẽ không điều trị gốc rễ của vấn đề mà còn gây tổn hại lâu dài.

Theo TS.BS. Lê Vương Văn Vệ, thuốc tăng cường sinh lực là con dao 2 lưỡi. Nếu dùng đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ nam khoa, thuốc sẽ giúp đời sống vợ chồng thêm thăng hoa nhưng nếu lạm dụng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nam giới như rối loạn cương dương, xơ hóa dương vật, suy giảm khả năng tình dục, thậm chí gây vô sinh.

Do đó khi cánh mày râu thấy bất an về "bản lĩnh đàn ông" nên đi khám sớm. Nếu là bệnh lý thì cần điều trị và chỉ mua thuốc ở những cơ sở đáng tin cậy. Nếu do vấn đề tâm lý thì cần được tư vấn để vượt qua chính mình.