Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Tháng 7 âm 'cô hồn' có kiêng mua đồ? Lời khuyên bất ngờ của chuyên gia

Thứ hai, 19:01 25/08/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm, thường gọi là tháng cô hồn, gắn liền với quan niệm “âm khí thịnh”, nhiều người kiêng mua sắm, làm việc lớn vì sợ xui xẻo. Song theo chuyên gia, việc kiêng kỵ tuyệt đối là không cần thiết.

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắnKhung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắn

GĐXH – Trong những ngày tuần đầu của ‘tháng cô hồn, để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 25/8 - 31/8, mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia dưới đây.

Có nên kiêng mua sắm cả tháng trong tháng cô hồn?

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ được cho là tháng âm khí cao, không thích hợp để mua sắm đồ mới, nhất là những tài sản lớn như xe, nhà, vàng bạc… vì lo ngại dễ bị "ám" năng lượng xấu. Một số người thậm chí kiêng hẳn chuyện mua sắm trong cả tháng. Thói quen này dần trở thành tập tục truyền miệng, khiến nhiều người vẫn giữ tâm lý e ngại mỗi khi tháng 7 âm lịch tới.

Tháng 7 âm 'cô hồn' có kiêng mua đồ? Lời khuyên bất ngờ của chuyên gia- Ảnh 2.

Tuy nhiên, ông Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng - UIA) cho rằng, những điều kiêng kỵ dân gian có cái còn đúng, cái không còn phù hợp với thực tế thì nên bỏ, không nên máy móc. Sự kiêng kỵ chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo lắng. Nếu bạn không tin hoặc không cảm thấy bất an, thì việc mua sắm vẫn hoàn toàn bình thường.

"Không nên kiêng kỵ quá cứng nhắc. Không phải cứ tháng 7 âm lịch là dừng mọi hoạt động. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nhu cầu thiết yếu vẫn cần được đáp ứng. Trong tháng xấu vẫn có ngày tốt, trong ngày xấu vẫn có giờ tốt để tiến hành việc quan trọng. Nếu muốn yên tâm, bạn có thể cúng bái, cầu nguyện, làm việc thiện... để được "âm phù, dương trợ" – ông Khanh chia sẻ.

Cơ hội để mua sắm giá hời

Thực tế, tháng 7 âm lịch lại là thời điểm nhiều hãng xe, bất động sản, siêu thị tung khuyến mại lớn để kích cầu. Đây được xem là cơ hội "săn giá rẻ" với ô tô, xe máy, đồ điện tử, vàng, vật dụng cao cấp… Người mua thậm chí nhận hàng nhanh hơn do áp lực cuối năm chưa đến.

Một số chuyên gia kinh tế còn ví von: "Khi người khác sợ hãi thì ta nên tỉnh táo. Tháng cô hồn là lúc có nhiều ưu đãi, mua sắm sẽ lợi hơn, thay vì kiêng toàn bộ tháng".

Trong Phật giáo không có ngày xấu, tháng xấu. Trong phong thủy cũng không có vấn đề gì khi mua bán những đồ vật có giá trị trong tháng 7 âm. Nếu tin vào phong thủy, có thể chọn ngày giờ đẹp để tiến hành giao dịch. Nếu không đặt nặng vấn đề tâm linh, đây lại là thời điểm thích hợp để tận dụng các ưu đãi lớn từ thị trường. Dù lựa chọn theo cách nào, quan trọng nhất vẫn là giữ tâm thế bình tĩnh, sáng suốt để đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu và điều kiện của bản thân.

*Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.

Chuyển đồ về nhà mới trước khi nhập trạch, nhất là tháng 7 âm có được không, lời khuyên cực bất ngờ của chuyên giaChuyển đồ về nhà mới trước khi nhập trạch, nhất là tháng 7 âm có được không, lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

GĐXH – Nhiều người cho rằng phải làm lễ nhập trạch rồi mới được dọn đồ về nhà mới, đặc biệt trong tháng 7 âm lịch – tháng “cô hồn”. Vậy việc chuyển đồ trước khi nhập trạch có thật sự phạm kỵ?



Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

Tiết Lập Thu 2025 kéo dài đến ngày 23/8 dương lịch, chuyên gia khuyên bạn nên làm những điều này để đón vận may ngập tràn

Tiết Lập Thu 2025 kéo dài đến ngày 23/8 dương lịch, chuyên gia khuyên bạn nên làm những điều này để đón vận may ngập tràn

Lập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biết

Lập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biết

Cách kích hoạt đào hoa và thúc đẩy vượng vận may mắn cho 12 con giáp trong Lập Thu

Cách kích hoạt đào hoa và thúc đẩy vượng vận may mắn cho 12 con giáp trong Lập Thu

Cùng chuyên mục

Vai trò Dương Trạch trong phong thủy nhà ở giúp cải thiện tài lộc, sức khỏe và vận mệnh

Vai trò Dương Trạch trong phong thủy nhà ở giúp cải thiện tài lộc, sức khỏe và vận mệnh

- 1 giờ trước

GĐXH - Nếu một ngôi nhà có vị trí đẹp, hướng hợp mệnh gia chủ, bố trí hài hòa các yếu tố phong thủy thì sẽ đem lại sinh khí, bảo vệ sức khỏe và giúp công việc hanh thông.

Những đại kỵ khi dọn bàn thờ Rằm tháng 7

Những đại kỵ khi dọn bàn thờ Rằm tháng 7

- 4 giờ trước

GĐXH - Sắp đến rằm tháng 7, gia chủ cần có sự chuẩn bị tươm tất cho ban thờ để công việc thờ cúng được tiến hành một cách chu toàn nhất. Dưới đây là một số lưu ý mà cần tránh khi bao sái ban thờ ngày này.

Những điều gia chủ cần biết trong phong thủy chung cư khi chọn số tầng hợp tuổi

Những điều gia chủ cần biết trong phong thủy chung cư khi chọn số tầng hợp tuổi

- 5 giờ trước

GĐXH - Theo phong thủy, việc chọn tầng chung cư phù hợp với tuổi và mệnh của gia chủ cũng có thể mang lại nhiều may mắn và hưng thịnh cho gia đình. Dưới đây là một số gợi ý về tầng phù hợp cho từng tuổi.

Tại sao lễ Rằm tháng 7 lại quan trọng trong văn hóa người Việt?

Tại sao lễ Rằm tháng 7 lại quan trọng trong văn hóa người Việt?

- 6 giờ trước

GĐXH - Rằm tháng 7 là một ngày lễ tôn giáo và văn hóa quan trọng trong đời sống của người Việt Nam. Người ta tin rằng vào ngày này, tổ tiên sẽ xuống trần để thăm con cháu và các con cháu thì cùng nhau tụ họp, cúng dường để tưởng nhớ và tri ân.

Thâng 7 âm - tháng 'cô hồn' đi đâu cũng cần mang theo củ tỏi và đặt củ tỏi vào các chỗ sau đây để cơ thể không bị nhiễm tà khí và tránh được xui rủi

Thâng 7 âm - tháng 'cô hồn' đi đâu cũng cần mang theo củ tỏi và đặt củ tỏi vào các chỗ sau đây để cơ thể không bị nhiễm tà khí và tránh được xui rủi

- 13 giờ trước

GĐXH - Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn theo dân gian) âm thịnh, dương suy - cũng là thời khắc tâm linh. Trong hành trang của đối phó với bóng tối vô hình trong tháng cô hồn củ tỏi bé nhỏ trở nên rất hữu ích. Nhưng nên đặt củ tỏi ở đâu trong tháng cô hồn mới đúng?

Giải pháp chiếu sáng nhà ống hiện đại hiệu quả trong đô thị chật hẹp

Giải pháp chiếu sáng nhà ống hiện đại hiệu quả trong đô thị chật hẹp

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc áp dụng đúng các giải pháp chiếu sáng nhà ống khi thiết kế nhà ống không chỉ giúp khắc phục tình trạng thiếu sáng mà còn mang lại lợi ích về thẩm mỹ và tiết kiệm năng lượng.

Những điều nên làm khi đi chùa trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Những điều nên làm khi đi chùa trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu

- 1 ngày trước

GĐXH - Vào ngày lễ Vu Lan có rất nhiều người đến lễ chùa để cầu an sức khỏe cho cha mẹ. Dưới đây là một số điều nên làm khi lên chùa trong ngày lễ Vu Lan.

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắn

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH – Trong những ngày tuần đầu của ‘tháng cô hồn, để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 25/8 - 31/8, mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia dưới đây.

Đặt cây đa cảnh tại vị trí này ngăn chặn các năng lượng tiêu cực xâm nhập, đồng thời thu hút vượng khí vào nhà

Đặt cây đa cảnh tại vị trí này ngăn chặn các năng lượng tiêu cực xâm nhập, đồng thời thu hút vượng khí vào nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Cây đa cảnh không chỉ là một vật phẩm trang trí mà còn mang ý nghĩa văn hóa và tinh thần sâu sắc. Hình ảnh cây đa gắn liền với sự bảo vệ, che chở, trở thành biểu tượng của sự gắn kết và yên bình.

Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám

Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám

- 2 ngày trước

GĐXH - Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã đăng tải hình ảnh một phần không gian trong căn biệt thự bạc tỷ.

Xem nhiều

Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám

Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám

GĐXH - Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã đăng tải hình ảnh một phần không gian trong căn biệt thự bạc tỷ.

‘Bỏ túi' cách bảo quản giày trắng đơn giản và hiệu quả

‘Bỏ túi' cách bảo quản giày trắng đơn giản và hiệu quả

Thâng 7 âm - tháng 'cô hồn' đi đâu cũng cần mang theo củ tỏi và đặt củ tỏi vào các chỗ sau đây để cơ thể không bị nhiễm tà khí và tránh được xui rủi

Thâng 7 âm - tháng 'cô hồn' đi đâu cũng cần mang theo củ tỏi và đặt củ tỏi vào các chỗ sau đây để cơ thể không bị nhiễm tà khí và tránh được xui rủi

Một nhúm vỏ tỏi mà thanh lọc không gian sống cực tốt, đủ để trấn an trong tháng 7 âm 'cô hồn'

Một nhúm vỏ tỏi mà thanh lọc không gian sống cực tốt, đủ để trấn an trong tháng 7 âm 'cô hồn'

Chuyển đồ về nhà mới trước khi nhập trạch, nhất là tháng 7 âm có được không, lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

Chuyển đồ về nhà mới trước khi nhập trạch, nhất là tháng 7 âm có được không, lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top