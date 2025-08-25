Tháng 7 âm 'cô hồn' có kiêng mua đồ? Lời khuyên bất ngờ của chuyên gia
GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm, thường gọi là tháng cô hồn, gắn liền với quan niệm “âm khí thịnh”, nhiều người kiêng mua sắm, làm việc lớn vì sợ xui xẻo. Song theo chuyên gia, việc kiêng kỵ tuyệt đối là không cần thiết.
Có nên kiêng mua sắm cả tháng trong tháng cô hồn?
Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ được cho là tháng âm khí cao, không thích hợp để mua sắm đồ mới, nhất là những tài sản lớn như xe, nhà, vàng bạc… vì lo ngại dễ bị "ám" năng lượng xấu. Một số người thậm chí kiêng hẳn chuyện mua sắm trong cả tháng. Thói quen này dần trở thành tập tục truyền miệng, khiến nhiều người vẫn giữ tâm lý e ngại mỗi khi tháng 7 âm lịch tới.
Tuy nhiên, ông Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng - UIA) cho rằng, những điều kiêng kỵ dân gian có cái còn đúng, cái không còn phù hợp với thực tế thì nên bỏ, không nên máy móc. Sự kiêng kỵ chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo lắng. Nếu bạn không tin hoặc không cảm thấy bất an, thì việc mua sắm vẫn hoàn toàn bình thường.
"Không nên kiêng kỵ quá cứng nhắc. Không phải cứ tháng 7 âm lịch là dừng mọi hoạt động. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nhu cầu thiết yếu vẫn cần được đáp ứng. Trong tháng xấu vẫn có ngày tốt, trong ngày xấu vẫn có giờ tốt để tiến hành việc quan trọng. Nếu muốn yên tâm, bạn có thể cúng bái, cầu nguyện, làm việc thiện... để được "âm phù, dương trợ" – ông Khanh chia sẻ.
Cơ hội để mua sắm giá hời
Thực tế, tháng 7 âm lịch lại là thời điểm nhiều hãng xe, bất động sản, siêu thị tung khuyến mại lớn để kích cầu. Đây được xem là cơ hội "săn giá rẻ" với ô tô, xe máy, đồ điện tử, vàng, vật dụng cao cấp… Người mua thậm chí nhận hàng nhanh hơn do áp lực cuối năm chưa đến.
Một số chuyên gia kinh tế còn ví von: "Khi người khác sợ hãi thì ta nên tỉnh táo. Tháng cô hồn là lúc có nhiều ưu đãi, mua sắm sẽ lợi hơn, thay vì kiêng toàn bộ tháng".
Trong Phật giáo không có ngày xấu, tháng xấu. Trong phong thủy cũng không có vấn đề gì khi mua bán những đồ vật có giá trị trong tháng 7 âm. Nếu tin vào phong thủy, có thể chọn ngày giờ đẹp để tiến hành giao dịch. Nếu không đặt nặng vấn đề tâm linh, đây lại là thời điểm thích hợp để tận dụng các ưu đãi lớn từ thị trường. Dù lựa chọn theo cách nào, quan trọng nhất vẫn là giữ tâm thế bình tĩnh, sáng suốt để đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu và điều kiện của bản thân.
*Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.
