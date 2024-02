Tuấn Hưng nói độ hot 'Đào, phở và piano': May mắn hay ăn may?

Thực hư doanh thu 'Mai' và 'Đào, phở và piano' thế nào sau nhiều ngày rầm rộ? GĐXH - Thống kê Box Office Vietnam (BOVN) đến 16h ngày 23/2, doanh thu "Mai" đạt hơn 427 tỷ đồng, còn "Đào, phở và piano" hơn 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối vì dữ liệu của BOVN chỉ thu thập tại các cụm rạp, hiển thị trực tuyến trên hệ thống đặt vé.

"Đào, phở và piano" vẫn đang tiếp tục là bộ phim "cháy vé" trên khắp các diễn đàn. Mới đây, Tuấn Hưng vào vai một công tử nhà giàu - cũng góp tiếng nói vào độ hot của phim. Theo nam ca sĩ tiết lộ khi đạo diễn Phi Tiến Sơn ngỏ lời mời, anh đã đồng ý ngay: "Cứ cái gì nói về Hà Nội, tôn vinh Hà Nội là tôi chơi hết, không quan trọng chuyện tiền nong".

"Một buổi sáng định mệnh, tôi không tin vào tai mình khi được đạo diễn Phi Tiến Sơn mời vào vai trong bộ phim với đề tài chiến tranh. Tôi hân hoan chuẩn bị cho vai diễn và chấp nhận gác lại công việc ca hát để chứng minh bản thân. Tôi nghiêm túc nghiền ngẫm từng chi tiết cho vai diễn mà tôi được chọn", Tuấn Hưng chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, đạo diễn Phi Tiến Sơn và ekip đã nghiên cứu kỹ vai diễn này và giao cho anh. Bản thân anh cũng có sự chuẩn bị kĩ càng bởi khao khát được đóng phim dồn nén nhiều năm. Vì thế anh vào vai khá trôi chảy. "Lựa chọn cho mình thời điểm và vai diễn như chọn bài hát cho con đường sự nghiệp của mình vậy. Nó phải thật sự hợp, có chất và tôi được hỗ trợ bởi ekip thật sự chất lượng", Tuấn Hưng nói.

Tuấn Hưng vào vai một công tử nhà giàu trong "Đào, phở và piano"

Tuấn Hưng trong phim "Đào, phở và piano"

Giữa lúc bộ phim lịch sử như "Đào, phở và piano" bất ngờ viral khắp các diễn đàn, Tuấn Hưng bày tỏ quan điểm về việc may mắn hay ăn may? Theo đó, giọng ca "Tìm lại bầu trời" cho rằng giống như sự nghiệp ca hát vậy, nếu chọn đúng một bài hát phù hợp với sức giọng mình sẽ thể hiện đúng tinh thần và quãng giọng của mình mà không phải gồng hết sức quá, hát bằng cả trái tim là đủ chạm.

"Phim cũng vậy, tìm được vai hợp không phải dễ, khả năng của tôi phải được phối hợp với đôi mắt nhìn của đạo diễn thì vai diễn mới hoàn hảo ở mức độ an toàn cho phép. Ai xem về cũng nói: Tôi diễn tự nhiên ra phết.

Thật ra, tôi cũng chưa xem trọn vẹn phim vì lúc chiếu thử thì tôi lại đang lưu diễn không ở nhà. Nhưng có thể phần nào cảm nhận được bộ phim ngày càng nóng lên. Nói gì thì nói, may mắn vẫn cứ phải có dù ở lĩnh vực nào đi nữa. Và ăn may thì cũng là điều thường xuyên tôi nhận được trong những lần được lựa chọn. Cứ vậy thôi, chịu khó và đam mê thì vận may sẽ tới", Tuấn Hưng lý giải.

Tuấn Hưng và đạo diễn Phi Tiến Sơn

Tuấn Hưng ở hậu trường cảnh quay cuối trong 'Đào, Phở và Piano'.

Khi được khán giả hỏi vì sao phim đã chiếu thử và đang chiếu rộng rãi mà nam ca sĩ vẫn chưa đi xem "Đào, phở và piano", Tuấn Hưng thanh minh: "Quả thật là khi phim có lịch chiếu thử thì mình lại lưu diễn không tham dự được. Và tới khi phim được ra rạp thì vé cũng chẳng có. Tất cả những người làm nên bộ phim đều bất ngờ quá đỗi với sự đột phá lần này. Nên đến khi liên hệ được với rạp chiếu phim quốc gia thì tôi quyết định đặt nguyên một phòng mời gia đình, bạn bè thân đi xem".

"Tới giờ phút này có lẽ đạo diễn Phi Tiến Sơn cùng ekip đoàn phim, các diễn viên tham gia phim đều cảm thấy hạnh phúc, bồi hồi và xúc động về sự quan tâm của khán giả; truyền thông đã dành nhưng lời khen thậm chí là những góp ý chân thành (trong đó có cả chê) cho phim. Những lời khen hay chê đều là những quan điểm cá nhân để ekip có thêm động lực cho những sản phẩm tiếp theo trong thời gian tới.

Chúng ta khoan nói và so sánh với những bộ phim đang chiếu cùng lúc, bởi đó là sự so sánh đánh giá khập khiễng. Mỗi phim sẽ có nội dung và mức chi phí đầu tư khác nhau. Không có một thước đo chuẩn nào cho những tác phẩm nghệ thuật cả, chỉ có tình cảm sự quan tâm của khán giả là thước đo chuẩn mực nhất cho tác phẩm đó. Xét cho cùng, "Đào, phở và piano" đã đang từng bước chiếm được lòng tin yêu của số đông khán giả đến rạp thưởng thức phim", nam ca sĩ cho biết thêm.

"Đào, phở và piano" lấy bối cảnh trận chiến đông xuân kéo dài 60 ngày đêm từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 ở Hà Nội. Bên cạnh nội dung giàu thông điệp, "Đào, phở và piano" còn nhận được nhiều lời khen về diễn xuất của dàn diễn viên trong phim như NSND Trung Hiếu, NSND Trần Lực, diễn viên Doãn Quốc Đam, ca sĩ Tuấn Hưng, Cao Thị Thùy Linh...

Sau hơn 10 ngày ra rạp, hiện "Đào, phở và piano" đang là bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé. Nhiều người "mất ăn, mất ngủ" để canh vé xem phim.

Trailer chính thức của phim "Đào, Phở và Piano"