Túi giấy chất lượng cao – Giải pháp bao bì thân thiện từ xưởng sản xuất trực tiếp

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn tìm đơn vị cung cấp túi giấy chất lượng với thời gian giao hàng nhanh và giá cả hợp lý. iPS mang đến giải pháp bao bì thân thiện với mô hình xưởng sản xuất trực tiếp, chuyên sâu về một sản phẩm duy nhất: túi giấy.





Xưởng sản xuất túi giấy trực tiếp – Chất lượng và uy tín

iPS tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất túi giấy với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Khác với nhiều cơ sở in ấn đa dạng sản phẩm, iPS chỉ tập trung 100% nguồn lực vào việc sản xuất túi giấy, tạo nên lợi thế cạnh tranh về chuyên môn và chất lượng. Là xưởng sản xuất trực tiếp, iPS kiểm soát toàn bộ quy trình từ khâu chọn nguyên liệu đến thành phẩm. Mỗi chiếc túi giấy đều được sản xuất tại xưởng với tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.

Quy trình sản xuất túi giấy tại iPS được triển khai theo các bước rõ ràng, từ tiếp nhận yêu cầu đến hoàn thiện sản phẩm. Khách hàng cung cấp thông tin về kích thước, kiểu dáng, chất liệu, số lượng và yêu cầu riêng; từ đó đội ngũ iPS tư vấn và thiết kế mẫu phù hợp. Sau khi mẫu được duyệt, iPS tiến hành in ấn bằng công nghệ hiện đại, kết hợp các kỹ thuật gia công như ép kim, UV, dập nổi hoặc cán màng theo nhu cầu. Túi giấy tiếp tục được cắt, dán, gấp, đục lỗ và xỏ quai để hoàn thiện. Tất cả thành phẩm đều được sản xuất thông thường 3–5 ngày và hỗ trợ giao gấp trong 24 giờ cho đơn hàng cần gấp.

Quy trình sản xuất túi giấy tại iPS rõ ràng

Đa dạng sản phẩm – Đáp ứng mọi nhu cầu

iPS cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm túi giấy để phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Túi giấy có sẵn với nhiều kích thước và mẫu mã, sẵn kho và giao nhanh là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng cần hàng gấp. Mô hình "in sẵn để phục vụ nhanh" này là điểm khác biệt của iPS so với nhiều cơ sở in khác trên thị trường. Thay vì chờ đợi 3-5 ngày cho quy trình thiết kế và in ấn, khách hàng có thể chọn mẫu và nhận hàng trong vòng 24 giờ.

Túi giấy in theo yêu cầu là dịch vụ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. iPS nhận in logo, thương hiệu hoặc kích thước riêng theo đặc thù của từng khách hàng. Đây là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và tăng nhận diện thương hiệu qua bao bì sản phẩm. Túi giấy số lượng ít là giải pháp tiết kiệm cho các shop nhỏ hoặc doanh nghiệp muốn thử nghiệm mẫu bao bì trước khi sản xuất số lượng lớn. iPS linh hoạt nhận đơn hàng từ số lượng nhỏ, giúp khách hàng không phải lo lắng về vấn đề tồn kho hay chi phí đầu tư ban đầu quá lớn.

iPS cung cấp nhiều mẫu túi giấy

Túi giấy là dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nay nhờ tính thân thiện với môi trường. Chất liệu này có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên, được tái chế từ bột gỗ mà không qua bất kỳ quy trình tẩy trắng nào. Túi giữ màu nâu vàng đặc trưng của gỗ, thể hiện sự tự nhiên và an toàn. Với đặc tính dai, bền và giá thành hợp lý, túi được ứng dụng rộng rãi từ đựng thực phẩm, quần áo, mỹ phẩm đến làm quà tặng.

Túi giấy là dòng sản phẩm chất lượng và được ưa chuộng

Chính sách hỗ trợ minh bạch – Hợp tác bền vững

Chính sách thanh toán của iPS được xây dựng rõ ràng và minh bạch, tạo sự yên tâm cho khách hàng. Đối với khách hàng trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh, thanh toán được chia thành hai đợt: 50% khi làm đơn đặt hàng và 50% sau khi kiểm tra và nhận đủ hàng. Đối với khách hàng ở các tỉnh thành khác, thanh toán đợt đầu vẫn là 50% khi đặt hàng, và 50% còn lại sau khi iPS sản xuất xong và gửi hình ảnh cho khách hàng xác nhận.

iPS hỗ trợ giao hàng ra bến xe hoặc địa điểm khách hàng yêu cầu trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh, tạo thuận lợi tối đa cho việc nhận hàng. Chính sách này thể hiện sự quan tâm của iPS đến trải nghiệm khách hàng và mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Khách hàng của iPS được kiểm tra hàng trước khi nhận

Túi giấy từ iPS là giải pháp bao bì thân thiện, chất lượng và chuyên nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu từ sản xuất, thiết kế đến giao hàng. Với xưởng sản xuất trực tiếp chuyên sâu về một sản phẩm, nhân viên giàu kinh nghiệm và chính sách minh bạch, iPS là lựa chọn đáng tin cậy để nâng tầm thương hiệu. Khách hàng và đối tác sẽ nhận được sản phẩm túi giấy với thiết kế miễn phí, đảm bảo chất lượng và giá trị lâu dài.

Công ty TNHH SX Thương Mại iPS

Địa chỉ: 16/20 Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0932114242

Email: info@vinaips.com

Website: vinaips.com/inthecao.com/tuigiaycosan.com

Giờ làm việc:

7h30-16h30 thứ 2 đến thứ 7

Chủ nhật không làm việc

