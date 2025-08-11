Hòa mình cùng niềm tự hào dân tộc với ca khúc mở màn “Việt Nam ơi”
GĐXH - Ca khúc “Việt Nam Ơi” mở màn Concert Tổ quốc trong tim như tiếng gọi thiêng liêng, gắn kết hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập tự hào dân tộc.
Concert Tổ quốc trong tim là chương trình nghệ thuật chính luận do Báo Nhân Dân phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức. Giữa khán đài đông nghịt, hàng vạn khán giả cùng vẫy cao lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên khung cảnh khiến ai cũng cảm nhận được đây chính là một “concert của Nhân dân” đúng nghĩa.
“Việt Nam Ơi” - biểu tượng âm nhạc của lòng tự hào
Ra đời từ ý tưởng cổ vũ tinh thần Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, “Việt Nam Ơi” nhanh chóng trở thành một “bài hát quốc dân” được yêu thích trong các sự kiện cộng đồng. Lời ca giản dị nhưng mạnh mẽ, giai điệu hùng tráng đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ. Chọn ca khúc này làm màn mở đầu, ban tổ chức muốn gửi đi thông điệp: Âm nhạc có thể kết nối triệu con tim, đưa mọi người xích lại gần nhau dưới cùng một ngọn cờ.
Khi tiếng nhạc dồn dập vang lên, ánh đèn sân khấu bừng sáng, khán giả như hòa vào một hành trình cảm xúc đặc biệt. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay khiến nhiều người không khỏi xúc động. Ca sĩ Minh Beta và hàng nghìn khán giả cùng hát vang, biến khoảnh khắc ấy thành một “biển âm thanh” rực rỡ sắc đỏ vàng.
Cảm xúc lan tỏa trong khán giả
“Đứng trong hàng ngàn người cùng hát ‘Việt Nam Ơi’ khiến tôi thấy mình là một phần của điều gì đó rất lớn lao”, chị Hằng Vũ, một khán giả tại Hà Nội chia sẻ. Không chỉ những người có mặt trực tiếp, khán giả theo dõi qua truyền hình và livestream cũng đồng loạt gửi lời bình luận xúc động, khẳng định ca khúc đã khơi dậy trong họ niềm tin và niềm tự hào vào đất nước.
“Việt Nam Ơi” không chỉ gợi nhắc về quá khứ hào hùng, mà còn là lời nhắn gửi thế hệ trẻ tiếp nối tinh thần ấy trong hiện tại và tương lai. Qua phần mở màn này, Concert Quốc gia - Tổ quốc trong tim đã cho thấy sức mạnh của âm nhạc trong việc xóa nhòa khoảng cách thế hệ, vùng miền, để mọi người cùng hòa chung tiếng hát yêu nước.
