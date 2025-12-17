Tùng Dương ra mắt MV cực kỳ đặc biệt, ca từ “chạm” đến trái tim triệu người Việt

Trong hành trình nghệ thuật hơn hai thập kỷ, Tùng Dương luôn được biết đến như một nghệ sĩ không chỉ hát bằng giọng ca nội lực mà còn bằng trái tim đầy trách nhiệm xã hội.

Vào 20 giờ 12 phút ngày 12/12/2025, nam ca sĩ đã chính thức ra mắt MV hoàn toàn mới mang tên "Rạng ngời Việt Nam tôi".

Ca khúc "Rạng ngời Việt Nam tôi" do ca sĩ Tùng Dương và rapper RamC thực hiện. Nguồn: KALITE

MV nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thông điệp nhân văn sâu sắc, kết hợp giọng hát cảm xúc của Tùng Dương với phần rap mạnh mẽ từ rapper RamC, tạo nên một bản hòa ca kêu gọi sự sẻ chia và đoàn kết dân tộc.

"Rạng ngời Việt Nam tôi" – Bản tình ca dành cho những miền đất khó khăn

"Rạng ngời Việt Nam tôi" là ca khúc được viết riêng để đồng hành cùng hành trình lan tỏa yêu thương đến những vùng đất còn nhiều khó khăn. Không chỉ là một sáng tác mới, bài hát mang trong mình thông điệp nhân văn sâu sắc, gợi nhắc về tinh thần sẻ chia - một giá trị đã trở thành "mã gen" của con người Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Với giai điệu sâu lắng, giàu cảm xúc cùng ca từ đầy hình ảnh, "Rạng ngời Việt Nam tôi" khắc họa một Việt Nam thân thương qua những hình ảnh giản dị. Đó là nụ cười trẻ nhỏ vùng cao, những phần quà nhỏ bé nhưng ấm áp, hay những chuyến xe thiện nguyện băng qua đèo núi để mang yêu thương đến đúng nơi, đúng lúc.

Âm nhạc không phô trương, mà chạm đến người nghe bằng sự chân thành và gần gũi. Giọng hát nội lực, giàu trải nghiệm của DIVO Tùng Dương trở thành điểm nhấn nghệ thuật của ca khúc.

Trong MV, anh không chỉ xuất hiện với vai trò nghệ sĩ, mà còn hóa thân thành người đồng hành trên hành trình thiện nguyện: Trao quà, nấu cơm, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời khó khăn. Sự hiện diện ấy giúp âm nhạc vượt ra khỏi sân khấu, trở thành một phần của hành trình thực tế, kết nối trọn vẹn giữa người trao và người nhận.

Hình ảnh Tùng Dương trong MV ca nhạc mới nhất của mình. Nguồn: KALITE

"Rạng ngời Việt Nam tôi" gửi gắm thông điệp xuyên suốt của chiến dịch: Trao yêu thương bằng hành động sẻ chia để lan tỏa những việc tử tế, từ đó khơi gợi mỗi người cùng tham gia vào hành trình kết nối yêu thương, để tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Đây cũng chính là cách người Việt đã đối đãi với nhau suốt hàng ngàn năm qua.

Ca khúc cũng nhấn mạnh tinh thần You - Key - Growth. Mỗi cá nhân chính là "chìa khóa" lan tỏa yêu thương, góp phần tạo nên mã gen "thu yêu thương, trao hạnh phúc" của người Việt Nam hôm nay và mai sau.

"Trạm Kalite, Chạm yêu thương" – Chiến dịch CSR nhân văn từ Tập đoàn UKG

MV "Rạng ngời Việt Nam tôi" - một dự án âm nhạc ý nghĩa hợp tác cùng Tập đoàn UKG – đơn vị sở hữu hai thương hiệu gia dụng hàng đầu Kalite và Unie - là một phần quan trọng trong chiến dịch CSR lớn nhất từ trước đến nay của Tập đoàn UKG mang tên "Trạm Kalite, Chạm yêu thương", được triển khai xuyên suốt từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026.

Ca sĩ Tùng Dương đích thân tham gia chiến dịch "Trạm Kalite, Chạm yêu thương" của Tập đoàn UKG. Nguồn: KALITE

Khi được mời tham gia chiến dịch "Trạm Kalite, Chạm yêu thương", Tùng Dương đã nhận lời tham gia ngay lập tức, bởi anh nhận thấy đây là hoạt động thực tế và ý nghĩa, hướng đến hỗ trợ trực tiếp những hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Chiến dịch đã và đang mang đến hàng nghìn phần quà thiết thực như sách vở, quần áo ấm, thực phẩm cùng đồ gia dụng cần thiết cho trẻ em và các gia đình thiếu thốn. Thông qua MV, Tập đoàn UKG khéo léo truyền tải thông điệp về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp bền vững: Không chỉ kinh doanh vì lợi nhuận mà còn biến những giá trị ấy thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng cộng đồng ấm no hơn.

Đây chính là cách làm CSR nhân văn, thực tế và rất Việt Nam – nơi doanh nghiệp đồng hành cùng nghệ sĩ để lan tỏa lòng tốt, khơi dậy sự chung tay từ cộng đồng.

Các em nhỏ tại Phú Thọ nhận những món quà ấm áp từ "Trạm yêu thương, Chạm Kalite". Nguồn: KALITE

Chia sẻ về cảm xúc khi trực tiếp tham gia các chuyến đi, Tùng Dương xúc động kể: "Dương thấy rằng đây là một chiến dịch rất ý nghĩa và thực tế tới những vùng sâu, vùng xa của đất nước. Ở nơi đó còn có rất nhiều hoàn cảnh còn khó khăn, rất cần những sự chung tay của tất cả chúng ta. Đó là lý do Tùng Dương quyết định dùng tiếng hát của mình – qua một ca khúc hoàn toàn mới – để có thể lan tỏa được tình yêu con người, quê hương, đất nước cùng sự sẻ chia tới những đồng bào Việt Nam còn khó khăn, thiếu thốn. Đó là lý do, cá nhân Dương và đoàn "Trạm Kalite, Chạm yêu thương" rất mong chờ sự quan tâm, chia sẻ từ tất cả mọi người", anh chia sẻ.

Anh nhấn mạnh, nghệ sĩ không chỉ hát hay mà còn phải trở thành nguồn cảm hứng, dùng tiếng hát để câu chuyện nhân ái vang xa hơn.

Hành trình "Trạm Kalite, Chạm yêu thương" vẫn đang tiếp diễn, và tiếng hát của Tùng Dương cùng MV "Rạng ngời Việt Nam tôi" chính là ngọn lửa khơi dậy lòng nhân ái trong mỗi chúng ta. Chỉ cần cùng chung tay, những ước mơ trẻ thơ sẽ không bị dập tắt, và Việt Nam ta sẽ mãi rạng ngời trong tình yêu thương đồng bào.

Và ở đó, có một nghệ sĩ tên Tùng Dương, vẫn đang hát, vẫn đang tin rằng:

Yêu thương khi được sẻ chia sẽ nhân lên gấp bội.

Hạnh phúc khi được lan tỏa sẽ ngập tràn muôn nơi.

