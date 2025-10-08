Từng là lãnh đạo, sau nghỉ hưu về làm bảo vệ ở công ty con trai: Ông lão sốc đến bật khóc khi được trả lương
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, ông rơi vào tình trạng trống trải, cảm thấy mình trở nên thừa thãi nên vào làm bảo vệ ở công ty con trai. Nhưng khi nhận tháng lương đầu tiên ông hết sức bất ngờ.
Câu chuyện tuổi nghỉ hưu của ông Trần Kiến Giang (60 tuổi, Trung Quốc) là một ví dụ điển hình, thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Cuộc sống sau khi nghỉ hưu: Trống vắng và buồn tẻ
Ông Giang từng là lãnh đạo một công ty nhỏ gần nhà, có khoản lương hưu đủ để lo cho bản thân.
Thế nhưng, sau khi nghỉ hưu, ông cảm thấy cuộc sống trống rỗng, không tìm thấy niềm vui.
Ông khó hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa, ngày qua ngày chỉ loanh quanh trong nhà, cảm giác vô dụng ngày càng lớn dần.
Muốn tìm việc để bớt nhàm chán, ông định quay lại công ty cũ. Nhưng con trai ngăn lại, khuyên ông nên đến công ty mình làm bảo vệ vì đang có vị trí trống.
Ban đầu, ông Giang không mấy hài lòng, cho rằng công việc này quá đơn giản, không phù hợp. Nhưng sau cùng, ông vẫn đồng ý.
Công việc bảo vệ: Tưởng dễ nhưng không hề đơn giản
Thực tế, công việc bảo vệ không hề nhàn rỗi như ông tưởng. Ông phải trực 12 tiếng mỗi ngày trong phòng bảo vệ nhỏ hẹp chỉ 1,5m², thay ca với một đồng nghiệp khác.
Trong ca trực, ông không được tự ý rời khỏi vị trí, ngoài những lúc cần thiết.
Ngoài ra, bảo vệ còn phải nhớ tên, mặt, biển số xe của từng nhân viên, ứng xử chuẩn mực khi gặp khách hàng.
Ông Giang mất cả tuần chỉ để ghi nhớ thông tin này. Sau một tháng, ông thấm thía: "Hóa ra công việc nào cũng có cái khó của nó, chẳng nghề nào là dễ dàng cả."
Cú sốc khi nhận lương đầu tiên
Ông Giang mong chờ khoản lương đầu tiên, dự đoán ít nhất cũng khoảng 3.500 NDT (12,9 triệu đồng) như đồng nghiệp. Nhưng khi nhận tin nhắn từ con trai, ông chết lặng, số tiền chỉ vỏn vẹn 1.000 NDT (khoảng 3,7 triệu đồng).
Con trai ông nói: "Bố là bố con, bố đến giúp con thôi, đâu cần lương cao. Đây là tiền để bố mua đồ ăn ngon."
Nghe vậy, ông Giang nghẹn lòng. Tối hôm đó, ông gọi lại cho con trai, nghiêm giọng:"Gia đình là gia đình, công việc là công việc. Điều cấm kỵ nhất trong môi trường làm việc là để tình cảm xen vào. Con phải công bằng, trả lương đúng với công sức. Bảo vệ cũng đâu có dễ dàng gì."
Cuối cùng, sau khi tranh luận, con trai đồng ý trả cho ông mức lương 3.000 NDT. Nhưng tài khoản ngân hàng chỉ báo về… 2.000 NDT.
Nghỉ hưu chứ không nghỉ ngơi
Nhìn số tiền ít ỏi, ông Giang thở dài. Ông từng là lãnh đạo, nhận mức lương cao, nay sau khi nghỉ hưu lại trở thành bảo vệ trong công ty của chính con trai.
Dẫu vậy, ông vẫn trân trọng số tiền lương của một tháng làm việc vất vả.
Câu chuyện gây nhiều tranh cãi. Phần lớn cư dân mạng cho rằng người con đã sai khi không công tư phân minh.
Cha mẹ dù giúp đỡ con cái nhưng vẫn cần được tôn trọng và trả công xứng đáng. Đây không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự ghi nhận đối với công sức của đấng sinh thành.
Sau khi nghỉ hưu, nhiều người vẫn mong muốn làm việc, không chỉ để kiếm thêm thu nhập mà còn để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.
Nhưng dù là cha mẹ hay người thân, khi làm việc cũng cần sự công bằng, tôn trọng, đó chính là cách giữ gìn tình cảm gia đình bền lâu.
Theo Toutiao
