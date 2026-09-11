Tin sao 11/9: Đoàn Thiên Ân ngọt ngào bên Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Chi Pu ngày càng gợi cảm

Thứ sáu, 18:00 11/09/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên có những trải nghiệm thú vị khi tham quan vườn lê tại Hàn Quốc, trong khi đó Chi Pu gây chú ý với nhan sắc gợi cảm.

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Đoàn Thiên Ân tiếp tục chia sẻ hình ảnh chuyến đi Hàn Quốc cùng sự đồng hành của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cả hai đã có những trải nghiệm thú vị khi ghé thăm vườn cây trái nơi đây.

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"Ngày đầu tiên trong chuỗi hoạt động quảng bá nông sản Hàn Quốc. Thật sự bọn mình biết thêm về nhiều loại lê tại Hàn Quốc rất ngon trong chuyến đi lần này", Đoàn Thiên Ân viết trên trang cá nhân.

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Chi Pu gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh cô tham gia sự kiện sinh nhật của người bạn thân. Nữ ca sĩ diễn đồ đen tôn làn da trắng mịn và thân hình quyến rũ.

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Gương mặt sắc nét, tỷ lệ hình thể cân đối cùng phong cách thời trang biến hóa giúp Chi Pu ngày càng khẳng định vị thế trong showbiz Việt và được đông đảo khán giả yêu mến.

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Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ hình ảnh vinh dự khi tham dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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Hình ảnh mới nhất của Lương Bích Hữu trong trang phục mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ và cuốn hút. 

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(Ảnh FB nhân vật)

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