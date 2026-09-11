Tin sao 11/9: Đoàn Thiên Ân ngọt ngào bên Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Chi Pu ngày càng gợi cảm
GĐXH - Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên có những trải nghiệm thú vị khi tham quan vườn lê tại Hàn Quốc, trong khi đó Chi Pu gây chú ý với nhan sắc gợi cảm.
Văn Mai Hương xúc động kể chuyện bà nội là liệt sĩ, ông nội là thương binhGiải trí -
GĐXH - Văn Mai Hương đã kể về truyền thống quân nhân của gia đình cô với niềm yêu thương và tự hào.
Hai anh em nhạc sĩ Hoài An ra mắt MV ấn tượng về Sài GònXem - nghe - đọc -
GĐXH - Ca khúc "Những Ngày Sài Gòn" của nhạc sĩ Hoài An phổ thơ Lâm Xuân Thi vừa có phiên bản MV mới, với mục tiêu đưa tác phẩm đến gần hơn với khán giả trẻ.
Khoảnh khắc Quang Minh tuổi U70 bịn rịn chia tay con trai nhỏ đi công tácGiải trí -
GĐXH - Quang Minh ở tuổi U70 vẫn có niềm vui khiến nhiều khán giả rất ghen tị. Đó là khoảnh khắc anh khoe bịn rịn chia tay con trai nhỏ khi đi công tác.
Hồng Đăng gây chú ý khi gọi Mạnh Trường là 'em gái'Giải trí -
GĐXH - Hồng Đăng gây chú ý khi gọi Mạnh Trường là 'em gái' trong bài đăng chúc sinh nhật. Hai nam diễn viên cùng bà xã có màn tương tác thú vị khiến fan thích thú.
Khánh Thi khoe sắc vóc con trai, Phan Hiển cảm thấy áp lựcGiải trí -
GĐXH - Khánh Thi chia sẻ con trai Kubi ở 11 tuổi đã lộ rõ vẻ điển trai, nam tính cùng khí chất con nhà nghệ sĩ. Trước những hình ảnh này, Phan Hiển cho biết anh cảm thấy áp lực trước con trai.
Hé lộ Đào chính là cầu thủ đội tuyển tỉnh đã giải nghệXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sau lớp vỏ một cô gái làm nghề giao hàng, hóa ra Đào lại là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Sau nỗ lực giữ lại sân bóng, Minh gian nan tìm thành viên đội bóng nữ làng XuânXem - nghe - đọc -
GĐXH - Đội bóng nữ làng Xuân của Minh đã giữ được sân bóng làm nơi tập luyện và có thành viên đầu tiên là chị Tâm.
Con trai Đàm Vĩnh Hưng thân thiết với Mỹ TâmGiải trí -
GĐXH - Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng đã có cuộc gặp với ca sĩ Mỹ Tâm và bày tỏ tình cảm yêu mến với nữ ca sĩ xinh đẹp.
'Tổng tài' Tỉnh Bách Nhiên gây sốt màn ảnh, ít ai biết tuổi thơ nhiều biến cốThế giới showbiz -
Tỉnh Bách Nhiên đang gây chú ý với vai “tổng tài” trong "Đầu xuân tươi sáng", nhưng ít người biết nam diễn viên từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn, sớm tự lập.
Tin sao 10/9: Thúy Diễm xinh tươi rạng rỡ háo hức chờ ngày con chào đời, MC Thanh Thanh Huyền gây chú ý ở trường đua xeGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh về hành trình đầy ý nghĩa và hạnh phúc khi chuẩn bị đón con thứ 2, trong khi MC Thanh Thanh Huyền gây chú ý với niềm đam mê tốc độ đầy cá tính.