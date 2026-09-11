Tin sao 11/9: Đoàn Thiên Ân ngọt ngào bên Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Chi Pu ngày càng gợi cảm

Đoàn Thiên Ân tiếp tục chia sẻ hình ảnh chuyến đi Hàn Quốc cùng sự đồng hành của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cả hai đã có những trải nghiệm thú vị khi ghé thăm vườn cây trái nơi đây.

"Ngày đầu tiên trong chuỗi hoạt động quảng bá nông sản Hàn Quốc. Thật sự bọn mình biết thêm về nhiều loại lê tại Hàn Quốc rất ngon trong chuyến đi lần này", Đoàn Thiên Ân viết trên trang cá nhân.

Chi Pu gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh cô tham gia sự kiện sinh nhật của người bạn thân. Nữ ca sĩ diễn đồ đen tôn làn da trắng mịn và thân hình quyến rũ.

Gương mặt sắc nét, tỷ lệ hình thể cân đối cùng phong cách thời trang biến hóa giúp Chi Pu ngày càng khẳng định vị thế trong showbiz Việt và được đông đảo khán giả yêu mến.

Hình ảnh mới nhất của Lương Bích Hữu trong trang phục mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ và cuốn hút.

Phan Hiển đăng ảnh con trai kèm dòng trạng thái gây chú ý: "11 tuổi mà thần thái cỡ này… lớn hơn xíu nữa thì cỡ nào đây ta".

(Ảnh FB nhân vật)

GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh về hành trình đầy ý nghĩa và hạnh phúc khi chuẩn bị đón con thứ 2, trong khi MC Thanh Thanh Huyền gây chú ý với niềm đam mê tốc độ đầy cá tính.

GĐXH - Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang có chuyến đi Hàn Quốc để thực hiện một số công việc, trong khi đó ca sĩ Bảo Anh gây chú ý bởi nhan sắc gợi cảm hậu sinh nhật.