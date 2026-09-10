Tuổi hưu vui vẻ của nghệ sĩ Tú Oanh

Thứ năm, 16:07 10/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Ở tuổi nghỉ hưu, nghệ sĩ Tú Oanh tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, nhà vườn và những người bạn thân thiết. Chị vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật theo cách rất riêng: Không ồn ào, vội vàng nhưng luôn chạm đến cảm xúc người xem.

Tuổi hưu vui vẻ của nghệ sĩ Tú Oanh - Ảnh 1.Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến

GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ khi diện những trang phục đậm nét dân gian của NTK Cao Minh Tiến.

Tuổi hưu vui vẻ của nghệ sĩ Tú Oanh - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tú Oanh mới đây đã có sự xuất hiện trên phim cổ trang "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" với vai mẹ nam chính do Tuấn Trần thủ vai. Dù chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng lối diễn xuất tinh tế, vừa vặn cũng gây chú ý với khán giả.

Tuổi hưu vui vẻ của nghệ sĩ Tú Oanh - Ảnh 2.

Trước khi xuất hiện trong bộ phim cổ trang được đầu tư công phu này, nghệ sĩ Tú Oanh cũng có nhiều vai diễn trên truyền hình và được khán giả yêu mến.

Tuổi hưu vui vẻ của nghệ sĩ Tú Oanh - Ảnh 3.

Ở tuổi hưu, nghệ sĩ Tú Oanh không chọn cách xuất hiện dày đặc trước truyền thông. Cuộc sống của chị khá kín tiếng và thiên về sự bình yên.

Tuổi hưu vui vẻ của nghệ sĩ Tú Oanh - Ảnh 4.

Sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho Nhà hát Tuổi trẻ, việc nghỉ hưu giúp nghệ sĩ Tú Oanh chủ động hơn với lịch trình cá nhân. Chị có thể lựa chọn những dự án phù hợp thay vì phải cân bằng giữa công việc sân khấu và những trách nhiệm khác trong cuộc sống.

Tuổi hưu vui vẻ của nghệ sĩ Tú Oanh - Ảnh 5.

Ngoài nghệ thuật, Tú Oanh còn từng kinh doanh, trong đó có hệ thống quán cà phê tại Hà Nội và homestay ở Hội An. Đây cũng là cách để nữ nghệ sĩ có thêm một công việc riêng, đồng thời chủ động hơn về thời gian.

Tuổi hưu vui vẻ của nghệ sĩ Tú Oanh - Ảnh 6.

Sự thay đổi ấy cho thấy một Tú Oanh khác với hình ảnh tất bật của những năm tháng còn đứng trong biên chế nhà hát. Chị vẫn làm nghệ thuật, nhưng không còn đặt công việc lên trên tất cả.

Tuổi hưu vui vẻ của nghệ sĩ Tú Oanh - Ảnh 7.

Một phần cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Tú Oanh còn gắn với những người bạn thân từng cùng hoạt động tại Nhà hát Tuổi trẻ như Lê Khanh, Ngọc Huyền, Ngọc Bích, Như Trang, Khánh Huyền... Nhóm bạn nhiều năm qua vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Họ gặp gỡ, trò chuyện, đi cà phê, đi du lịch và chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống. Khi nhiều người trong nhóm lần lượt nghỉ hưu hoặc chuyển sang những công việc khác, tình bạn ấy vẫn được duy trì.

Tuổi hưu vui vẻ của nghệ sĩ Tú Oanh - Ảnh 8.

Ở hiện tại, nghệ sĩ Tú Oanh vẫn xuất hiện trên màn ảnh nhưng theo cách rất riêng: không ồn ào, không vội vàng. Những vai diễn của chị giống như chính con người ngoài đời - dung dị, có chiều sâu và đủ gần để khán giả bắt gặp đâu đó hình ảnh của những người phụ nữ trong cuộc sống thường ngày.

Nghệ sĩ Tú Oanh khoe thành quả trồng trọt ở nhà vườn của mình.

Nghệ sĩ Tú Oanh là gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Bắc, từng có nhiều năm gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ. Chị được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất tự nhiên, tinh tế và có chiều sâu.

Sau khi rời Nhà hát Tuổi trẻ, Tú Oanh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc riêng, đồng thời trở lại màn ảnh với nhiều vai diễn đáng chú ý. Chị gây ấn tượng với khán giả qua các phim "Hương vị tình thân", "Hoa sữa về trong gió" và đặc biệt là vai chính trong phim điện ảnh "Mưa trên cánh bướm".

Ảnh, clip: FBNV

Tuổi hưu vui vẻ của nghệ sĩ Tú Oanh - Ảnh 10.Vẻ ngoài mộc mạc của nghệ sĩ Tú Oanh 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Chỉ vào một vai nhỏ trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' nhưng nghệ sĩ Tú Oanh cũng gây ấn tượng bởi lối diễn xuất chân thực, tinh tế. Nếu trên phim, chị đóng những vai già nua cứng tuổi thì ngoài đời, nữ nghệ sĩ lại rất biến hóa về phong cách thời trang.

 

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