Tuổi hưu vui vẻ của nghệ sĩ Tú Oanh

Đỗ Thị Hà: 'Kết hôn rồi khác với khi còn độc thân nhiều lắm'Giải trí -
GĐXH - Đỗ Thị Hà mới đây đã hé lộ về cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp sau khi kết hôn. Cô cũng ngưỡng mộ thành tích của Bảo Ngọc tại Miss World 2026.
Nghệ sĩ Tú Oanh khoe thành quả trồng trọt ở nhà vườn của mình.
Nghệ sĩ Tú Oanh là gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Bắc, từng có nhiều năm gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ. Chị được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất tự nhiên, tinh tế và có chiều sâu.
Sau khi rời Nhà hát Tuổi trẻ, Tú Oanh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc riêng, đồng thời trở lại màn ảnh với nhiều vai diễn đáng chú ý. Chị gây ấn tượng với khán giả qua các phim "Hương vị tình thân", "Hoa sữa về trong gió" và đặc biệt là vai chính trong phim điện ảnh "Mưa trên cánh bướm".
Ảnh, clip: FBNV
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