Tuyển sinh đầu cấp Hà Nội: Những điều phụ huynh cần nhớ

Trước những lo ngại về xáo trộn tuyển sinh do việc sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố, UBND TP Hà Nội đã kịp thời trấn an dư luận bằng việc công bố kế hoạch tuyển sinh chi tiết cho các cấp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2025-2026.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh năm học 2025-2026, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, khẳng định mục tiêu hàng đầu là đảm bảo tiến độ và chất lượng tuyển sinh, tuyệt đối không để việc thay đổi hành chính gây ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh. Theo đó, Hà Nội quyết định tiếp tục duy trì phương án và thời gian tuyển sinh ổn định cho các cấp học này trong năm học tới.

Theo kế hoạch, lịch tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non ở Hà Nội từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7.

Trước đó, thành phố đã công bố kế hoạch tuyển sinh cụ thể của 30 quận, huyện, thị xã, thể hiện sự minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh trong việc tiếp cận thông tin. Việc công bố chi tiết này giúp các gia đình dễ dàng nắm bắt được phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu, tuyến tuyển sinh và thời gian tuyển sinh của từng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Dù con em ở độ tuổi nào và sinh sống tại quận, huyện, thị xã nào, phụ huynh đều có thể tra cứu đầy đủ các thông tin cần thiết để chủ động chuẩn bị hồ sơ và thời gian đăng ký theo đúng quy định.

Năm học 2025-2026, Hà Nội tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND các quận, huyện, thị xã quy định đối với các trường công lập khi tuyển sinh vào lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6. Thành phố vẫn duy trì song song hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho phụ huynh.

Thời gian tuyển sinh trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 9/7/2025. Để đảm bảo hệ thống không bị quá tải và giúp phụ huynh dễ dàng thực hiện, thời gian đăng ký trực tuyến được phân chia cụ thể theo từng cấp học.

Cụ thể, việc tuyển sinh vào lớp 1 sẽ diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7, tiếp theo là tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7, và cuối cùng là tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7. Đối với những phụ huynh chưa kịp đăng ký trực tuyến trong khoảng thời gian trên, các trường sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp từ ngày 12/7 đến hết ngày 18/7.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, toàn bộ quy trình tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2025-2026 phải được tổ chức một cách an toàn, khách quan, công bằng và nghiêm túc. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện trong giai đoạn giáo dục nền tảng và thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Với kế hoạch chi tiết và sự ổn định trong phương thức tuyển sinh, phụ huynh tại Hà Nội có thể hoàn toàn yên tâm và chủ động chuẩn bị cho năm học mới của con em mình.