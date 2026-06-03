Nancy Nguyễn trở lại với nghệ thuật sau 12 năm 'mất tích'

Phim điện ảnh “Lầu Chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa” đã công bố dàn diễn viên chính thức, hứa hẹn mang đến những thước phim kinh dị ấn tượng cho khán giả mùa hè này. Trong số đó, cái tên Nguyễn Công Nương thu hút sự chú ý bởi tạo hình và biểu cảm đầy ám ảnh trên poster.

Trong phim, Nguyễn Công Nương hóa thân thành cô đồng Bạch, xuất hiện với đôi mắt sắc lạnh và thần thái bí ẩn. Không chỉ vậy, bộ pháp phục cùng những món đồ tâm linh xung quanh cô Bạch càng khiến nhân vật này trở thành một hình ảnh kỳ lạ chứ không chỉ dừng lại ở một tạo hình “người có căn có quả”.

Nguyễn Công Nương trong bộ phim đánh dấu sự trở lại sau 12 năm vắng bóng.

Chia sẻ trên Thời báo TVT về lý do chọn một bộ phim kinh dị để trở lại màn ảnh, Nguyễn Công Nương cho biết khi đọc kịch bản, cô đã rất thích vai diễn trong “Lầu Chú Hỏa”. Đảm nhận nhân vật mang yếu tố tâm linh cũng có nhiều cái hay. Nguyễn Công Nương không ngại đóng vai có tạo hình kỳ dị vì mỗi nhân vật là một màu sắc, một cách thể hiện khác nhau.

Diện mạo kỳ dị của Nguyễn Công Nương trong phim khiến những khán giả từng biết cô không khỏi bất ngờ. Trước đây, nữ diễn viên gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, gương mặt điện ảnh và vóc dáng cực quyến rũ. Thế nhưng, khi vào vai cô Bạch, Nương trở thành một người khác hẳn.

Nguyễn Công Nương trong bộ phim sắp chiếu rạp.

Vai diễn cô Bạch đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Công Nương trên màn ảnh rộng sau 12 năm “mai danh ẩn tích”. Từng được nhớ đến với nghệ danh Nancy Nguyễn và danh hiệu Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt, Nguyễn Công Nương góp mặt trong phim điện ảnh “Quả tim máu” của đạo diễn Victor Vũ vào năm 2014, "Điệp vụ chân dài", “Bão”...

Trong đó, "Quả tim máu" từng cơn sốt phòng vé từng tạo nên cột mốc đáng nhớ của màn ảnh Việt một thời. Trong phim, Nguyễn Công Nương đóng vai Hồng, với nhan sắc và kỹ năng diễn xuất mượt mà, Nguyễn Công Nương dù không xuất hiện xuyên suốt trong các phân cảnh nhưng vẫn đủ để gây ấn tượng cho khán giả.

Diễn viên Nguyễn Công Nương.

Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, người đẹp bất ngờ “biến mất”. Một thời gian dài, khán giả không còn thấy Nguyễn Công Nương trên màn ảnh hay tham gia dự án nghệ thuật nào. Cô cho biết, hơn 10 năm trước, gia đình bất ngờ gặp biến cố khiến cô phải tạm gác lại những dự định mà bản thân ấp ủ. Bây giờ, khi mọi thứ đã vào guồng và ổn hơn, Nương quyết định quay trở lại với diễn xuất, với đam mê của mình.

Nguyễn Công Nương (SN 1989) từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Khi tham gia cuộc thi sắc đẹp, cái tên Nguyễn Công Nương ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của công chúng bởi vẻ đẹp cá tính và sang trọng.

Ban đầu, cô không vội vàng tham gia giới showbiz mà dành thời gian để tiếp tục việc học và phát triển kinh doanh. Là con gái Huế, bên cạnh sự nền nã theo truyền thống, Nguyễn Công Nương vẫn có những khoảnh khắc nổi loạn đầy cá tính cũng như thích lối sống năng động, hiện đại, đặc biệt là qua những bộ ảnh gợi cảm, táo bạo.

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