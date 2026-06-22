Tỷ giá USD hôm nay 22/6: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ cả khối ngân hàng và chợ đen
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 22/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Tỷ giá USD tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường tiền tệ toàn cầu trong năm 2026. Chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 100,77 điểm, cho thấy sự ổn định của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF. Sự tăng nhẹ 0,1% này phản ánh sức mạnh của USD và tác động của nó đến nền kinh tế toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể tiến hành hành động quân sự trực tiếp nhằm vào Iran nếu Hezbollah tiếp tục tấn công Israel, làm gia tăng lo ngại căng thẳng Trung Đông leo thang và đe dọa tiến trình hòa giải Mỹ - Iran. Trong bối cảnh đó, đồng USD được hỗ trợ mạnh nhờ vai trò tài sản trú ẩn an toàn, với chỉ số DXY vượt mốc 101 điểm. Bên cạnh yếu tố địa chính trị, đồng bạc xanh còn được nâng đỡ bởi lập trường cứng rắn của Fed khi giữ nguyên lãi suất, nâng dự báo lạm phát và phát tín hiệu duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 22/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện đã tăng 2 đồng so với phiên cuối tuần trước, duy trì ở mức 25.183 đồng/USD.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được phép giao dịch trong vùng 23.923,85 - 26.442,15 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%, các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank tăng 2 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, ở vùng 26,092 - 26,442 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 150 đồng chiều mua vào và tăng 2 đồng so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.110 - 26.442 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,122 - 26,442 đồng/USD, tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 22/6/2026, khảo sát lúc 10h07 phút đang ghi nhận đã tăng 18 đồng chiều mua và cả chiều bán so với cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.518 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.618 đồng/USD.
Tỷ giá EUR hôm nay 22/6, đang biến động trái chiều tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,393.39 - 30,942.98 đồng/EUR, giảm 11 đồng chiều mua vào và giảm 12 đồng so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.667 - 31.027 đồng/EUR, đã tăng 341 đồng chiều mua vào và giảm 19 đồng chiều bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,705 - 31,076 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã tăng 79 đồng chiều mua vào và tăng 85 đồng so với phiên hôm qua.
Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 22/6/2026, khảo sát lúc 10h13 phút đã giảm với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.095 và bán ra là 30.205 đồng/EUR.
Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank đã giảm 51 đồng chiều mua vào và giảm 54 đồng so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 157.26 - 167.25 đồng/JPY; VietinBank mua vào và bán ra ở mức 158,37 - 167,87 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 158.7 - 168.19 đồng/JPY.
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