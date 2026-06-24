Tỷ giá USD hôm nay 24/6: Đồng Đô la Mỹ tiếp tục khẳng định vị thế

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường tiền tệ toàn cầu trong năm 2026. Chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 101,36 điểm, cho thấy sự ổn định của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF. Sự tăng nhẹ 0,34% này phản ánh sức mạnh của USD và tác động của nó đến nền kinh tế toàn cầu.

Tỷ giá ngoại tệ, đồng EUR giảm 0,41%, xuống còn 1,138 USD/EUR. Đồng bảng Anh giảm 0,45%, lên 1,3187 USD. Trong khi đó tỷ giá đồng Yen Nhật so với đồng USD tăng nhẹ 0,01%, lên 161,55 yên/USD...

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm nhờ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn và có thể nâng lãi suất trong thời gian tới. Đà tăng của đồng bạc xanh còn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh. Trong khi đó, đồng euro và bảng Anh suy yếu, còn đồng yên Nhật tiếp tục dao động gần mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ do chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn khác ngày càng nới rộng.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 24/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện giữ nguyên mức giá so với phiên trước, duy trì ở mức 25.189 đồng/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD mua vào - bán ra tăng nhẹ lên mức 23.980 - 26.398 đồng/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 24/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 24/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 24/6/2026.

Tỷ giá USD hôm nay ổn định tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên mức giá so với phiên trước, ở vùng 26,098 - 26,448 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 155 đồng chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.963 - 26.448 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,128 - 26,448 đồng/USD, giữ nguyên mức giá so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 24/6/2026, khảo sát lúc 06h43 phút đang ghi nhận ổn định so với cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.545 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.645 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 24/6, đang biến động trái chiều tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,309.20 - 30,854.34 đồng/EUR, không thay đổi so với giá phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.096 - 30.816 đồng/EUR, đã giảm 485 đồng chiều mua vào và giảm 125 đồng chiều bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,581 - 30,943 đồng/EUR, mua vào và bán ra, giữ nguyên mức giá chiều mua vào và giảm 3 đồng chiều bán so với phiên hôm qua.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 24/6/2026, khảo sát lúc 06h47 phút đã không biến động với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.014 và bán ra là 30.134 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank ổn định so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 157.24 - 167.23 đồng/JPY; VietinBank mua vào giảm 98 đồng và bán ra tăng nhẹ 1,02 đồng ở mức 157,42 - 168,92 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen giảm nhẹ so chiều bán ra so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 158.49 - 167.98 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 23/6: Biến động trái chiều của đồng Đô la Mỹ ở khối ngân hàng và 'chợ đen' GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 23/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.