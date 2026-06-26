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Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Đồng Đô la Mỹ đồng loạt giảm cả khối ngân hàng và chợ đen

Thứ sáu, 10:35 26/06/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 26/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD tiếp tục giữ vững vị thế và có tác động mạnh trên thị trường tiền tệ toàn cầu trong năm 2026. Chỉ số USD Index (DXY) dù giảm nhẹ 0,14% những vẫn duy trì ở mức 101,4 điểm, cho thấy sự ổn định của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF. 

Tỷ giá ngoại tệ, đồng EUR tăng 0,16%, lên mức 1,1375 USD/EUR. Đồng bảng Anh tăng 0,25%, lên 1,3196 USD. Trong khi đó tỷ giá đồng USD gần như đi ngang so với đồng yên Nhật, tăng nhẹ 0,01%, lên 161,79 yên/USD...

Chỉ số DXY giảm nhẹ, trong khi lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng, củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn và có thể tiếp tục nâng lãi suất. Thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay ở mức cao, qua đó hỗ trợ đồng USD. Trong khi đó, đồng euro chịu áp lực từ lập trường ôn hòa của ECB, còn Nhật Bản ghi nhận lạm phát tăng, làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tiếp tục bình thường hóa chính sách tiền tệ.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 26/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện giảm nhẹ 2 đồng so với phiên trước, duy trì ở mức 25.195 đồng/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD mua vào - bán ra tăng nhẹ lên mức 23.988 đồng - 26.406 đồng/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD dao động trong vùng 23.935,25 - 26.454,75 đồng với biên độ giao dịch là 5%. Các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Đồng Đô la Mỹ nối dài đà tăng cả khối ngân hàng và chợ đen - Ảnh 1.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 26/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Đồng Đô la Mỹ nối dài đà tăng cả khối ngân hàng và chợ đen - Ảnh 2.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 26/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Đồng Đô la Mỹ nối dài đà tăng cả khối ngân hàng và chợ đen - Ảnh 3.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 26/6/2026.

Tỷ giá USD hôm nay biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã tăng 6 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 26,104 - 26,454 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 24 đồng chiều mua vào và giảm 2 đồng bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.064 - 26.454 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,134 - 26,454 đồng/USD, đã giảm 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. 

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 26/6/2026, khảo sát lúc 09h28 phút đã giảm so với cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.486 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.586 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 26/6, đang biến động trái chiều tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,149.75 - 30,686.50 đồng/EUR, đã tăng 16 đồng chiều mua và giảm nhẹ so với giá phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.341 - 30.751 đồng/EUR, đã giảm 39 đồng chiều cả chiều mua vào và bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,436 - 30,795 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã tăng 1 đồng cả chiều mua vào và chiều bán so với phiên hôm qua.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 26/6/2026, khảo sát lúc 09h34 phút đã giảm so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.825 và bán ra là 29.940 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank giảm nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 156.97 - 166.94 đồng/JPY; VietinBank mua vào giảm 28 đồng cả chiều mua vào và bán ra ở mức 157,62 - 167,62 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen giảm nhẹ so chiều bán ra so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 158.36 - 167.83 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Đồng Đô la Mỹ đồng loạt giảm cả khối ngân hàng và chợ đen - Ảnh 4.Tỷ giá USD hôm nay 25/6: Đồng Đô la Mỹ nối dài đà tăng cả khối ngân hàng và chợ đen

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 25/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Đồng Đô la Mỹ đồng loạt giảm cả khối ngân hàng và chợ đen - Ảnh 5.Tỷ giá USD hôm nay 24/6: Đồng Đô la Mỹ tiếp tục khẳng định vị thế

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 24/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

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