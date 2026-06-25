Tỷ giá USD hôm nay 25/6: Đồng Đô la Mỹ nối dài đà tăng cả khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường tiền tệ toàn cầu trong năm 2026. Chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 101,58 điểm, cho thấy sự ổn định của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF. Sự tăng nhẹ 0,17% này phản ánh sức mạnh của USD và tác động của nó đến nền kinh tế toàn cầu.

Tỷ giá ngoại tệ, đồng EUR giảm 0,21%, xuống còn 1,1357 USD/EUR. Đồng bảng Anh giảm 0,29%, xuống còn 1,3165. Trong khi đó tỷ giá đồng Yen Nhật so với đồng USD tăng nhẹ 0,13%, lên 161,78 yên/USD...

Đồng USD tăng phiên thứ ba liên tiếp và lên mức cao nhất trong 13 tháng nhờ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn và có thể nâng lãi suất trong năm nay. Đồng bạc xanh cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn khi thị trường chứng khoán, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ, chịu áp lực bán tháo và những bất ổn liên quan đến quan hệ Mỹ - Iran vẫn tồn tại. Trong khi đó, đồng euro, bảng Anh và yên Nhật đồng loạt suy yếu, với đồng yên tiếp tục dao động gần mức thấp nhất kể từ năm 1986.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 25/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện đã tăng 8 đồng so với phiên trước, duy trì ở mức 25.197 đồng/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD mua vào - bán ra tăng nhẹ lên mức 23.940 - 26.455 đồng/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 25/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 25/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 25/6/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã tăng 8 đồng chiều mua và tăng 8 đồng chiều bán so với phiên trước, ở vùng 26,098 - 26,448 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 125 đồng chiều mua vào và tăng 8 đồng bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.088 - 26.456 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,136 - 26,456 đồng/USD, đã tăng 8 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 25/6/2026, khảo sát lúc 09h44 phút đã tăng so với cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.554 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.674 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 25/6, đang biến động trái chiều tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,133.02 - 30,668.85 đồng/EUR, đã giảm 176 đồng chiều mua và giảm 186 đồng so với giá phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.380 - 30.790 đồng/EUR, đã tăng 284 đồng chiều mua vào và giảm 26 đồng chiều bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,435 - 30,794 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã giảm 146 đồng chiều mua vào và giảm 149 đồng chiều bán so với phiên hôm qua.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 25/6/2026, khảo sát lúc 09h50 phút đã giảm so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.830 và bán ra là 29.950 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank giảm nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 157.16 - 167.15 đồng/JPY; VietinBank mua vào tăng 48 đồng và bán ra tăng nhẹ 1,02 đồng ở mức 157,90 - 167,90 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen tăng nhẹ so chiều bán ra so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 158.56 - 168.05 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 24/6: Đồng Đô la Mỹ tiếp tục khẳng định vị thế GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 24/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.