Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6 - 8/11/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 6 - 8/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 6 - 8/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 6 - 8/11/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Khóm Kim Cấu, Công Điền - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 10:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tôn Đức Thắng (từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Cách Mạng), Hòa Bình nối dài, Nguyễn Chí Thanh, Lê Thiết Hùng, Tô Minh Luyến, Nguyễn Thị Thủ, Trần Văn Hộ, Trần Huỳnh nối dài, Cao Triều Phát, Bùi Thị Xuân nối dài, Hẻm Cầu Xáng - phường Bạc Liêu; Khóm 8 - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 10:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tỉnh lộ 38, Hồ Thị Kỷ, Đống Đa, Thống Nhất, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngũ Lão, Lý Văn Lâm, Lê Thị Hồng Gấm, Cao Văn Lầu, Khu dân cư Phường 5, Khu dân cư Thiên Long - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 12:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tỉnh Lộ 38 - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 15:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Phú nối dài (lề bên trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn) phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lê Duẩn (lề bên trái từ ngã ba Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Duẩn - Cách Mạng), Cách Mạng (lề bên trái từ ngã tư Lê Duẩn - Cách Mạng đến ngã tư Cách Mạng - Tôn Đức Thắng), Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn đến ngã ba Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Thái Học), Lộc Ninh (từ ngã tư Lộc Ninh - Cách Mạng đến ngã ba Lộc Ninh - Nguyễn Tất Thành) - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/11/2026 đến 15:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - phường Giá Rai; Khóm Phong Tân, 19, 21 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 1 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Khúc Tréo, Gò Muồng, Nhàn Dân, Công Điền, Tân Thạnh, Xóm Mới, Thạnh Bình - xã Phong Thạnh, Cây Gừa, Tân Phong, Cầu Đen, Khúc Tréo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/11/2026 đến 16:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 2 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/11/2026 đến 16:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi; Trà Hất, Xóm Lớn, Công Điền, Bào Sen, Giồng Bướm, Bà Chăng, Thới Chiến, Tràm 1, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Béc Hen - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/11/2026 đến 14:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xẻo Nhào - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 11:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bà Chăng, Mặc Đây, Nhà Dài - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 06/11/2026 đến 15:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thông Lưu, Trà Ban 2, Trà Ban 1, Nhà Dài, Chắc Đốt - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/11/2026 đến 10:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/11/2026 đến 13:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp 21 - phường Láng Tròn; Ấp Bình Thạnh, Bình Tốt, Bình Hổ, Huê 1, Phước Tân, Phước Trường, Phước Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước; Xã Phong Hiệp Ấp Phước Tân, Phước Trường, Phước Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A, 1B, 2, 3, 8A, 8B, 9B - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Ninh Lợi - xã Ninh Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cai Giảng, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Thống Nhất, Xẻo Gừa, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Bà Gồng, Ngan Dừa - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/11/2026 đến 15:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lộ Xe, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/11/2026 đến 16:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bà Ai - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 09:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Lập Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngọc Điền, Thanh Hải, Bình Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào; Ấp Điền Hải - xã Long Điền; Ấp Trường Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Cây Giá, Lung Lá, Phan Mầu, Kinh Xáng, Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Minh Thìn - xã Định Thành; Ấp 1, Ba Mến, Quyết Chiến - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 11:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Quyết Chiến - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Điền, Minh Điền, Trung Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/11/2026 đến 16:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/11/2026 đến 10:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp Tân Tiến, Do Thới - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp