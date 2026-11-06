Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 6 - 8/11/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư và tuyến đường sẽ bị cúp điện

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Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 6 - 8/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 6 - 8/11/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 6 - 8/11/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Trần Lê (Đ/C 16 đến 79), Lê Hồng Phong (Đ/C 16 đến 40), Thiện Mỹ (Đ/C 1 đến 20), Lương Thế Vinh (Đ/C 1 đến Ngã Ba Lương Thế Vinh - Hà Huy Tập). (Mỗi trạm cắt 1 -2h để công tác)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 15:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trần Quang Diệu, Trần Thái Tông, Hùng Vương (Đ/C 20 đến 50), Trần Qúy Cáp, Đại Học Kiến Trúc, Thông Tấn Xã Việt Nam, Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/11/2026 đến 11:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Quang Trung (Ngã Tư Phan Chu Trinh đến Công Viên Nguyễn Du), Nguyễn Du, Cô Giang, Cô Bắc, KS Grand Mercure, Bệnh Viện Y Học Dân Tộc.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/11/2026 đến 15:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220040 - 472/52/1 Ban A Hàm Thuận, đường Trần Phú - Mã trạm – tên trạm: 030220120 - 472/81 Đèn Đường - đường Trần Phú - Mã trạm – tên trạm: 030240240 - 474/153/15/12A/4 TÂN HÀ - Phường 3 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030240246 - 474/153/15/19 Phan Chu Trinh - Phường 3 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260014 - 476/45 Yết Kiêu - Mã trạm – tên trạm: 030260060 - 476/49/8 Hà Giang - Phường 1 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260053 - 476/49/8/24 Hà Giang - Mã trạm – tên trạm: 030260058 - 476/49/8/16/6A/4 TTVH Bảo Lộc - Phường 1 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260045 - 476/49/8/9 Hà Giang - Mã trạm – tên trạm: 030260013 - 476/49/8/4/21 Phạm Ngọc Thạch - Phường 1 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260095 - 476/82/6 Hòa Phát, đường Nguyễn Đình Chiểu - Mã trạm – tên trạm: 030260105 - 476/82/17 Hoà Phát - Phường 1 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220160 - 472/92/1 Bưu Điện - đường Trần Phú - Mã trạm – tên trạm: 030240267 - 474/153/15/26/7 Lê Phụng Hữu - Phường 3 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030240255 - 474/153/15/34 TÂN HÀ- Phường 3 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260155 - 476/89/20/5A Lộc Thanh, Phường 1 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260050 - 476/49/8/16/1 Hà Giang - Phường 1 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260051 - 476/49/8/16/5 Hà Giang - Mã trạm – tên trạm: 030260052 - 476/49/8/16/14 Hà Giang - Mã trạm – tên trạm: 030260065 - 476/49/8/4/7 Y Học Cổ Truyền - Phường 1 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260022 - 476/49/8/4/30 Hồ Nam Phương, Phường 1 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260032 - 476/49/8/4/27/9/5 Khu ĐT Lý Thường Kiệt, Phường 1 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260080 - 476/56 Cầu Đôi - Phường 1 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260085 - 476/67 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260090 - 476/76 Đập Thủy Điện, Phường 1 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260120 - 476/84 Nguyễn Văn Cừ - Phường 1 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260140 - 476/89/12 Lê Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 06/11/2026 đến 14:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đơn Dương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Di Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ ngã Ba Cửa Rừng dọc đường Quốc lộ 27 vào tới thôn Kim Phát (bao gồm 1 phần thôn Đoàn Kết thuộc xã Tân Hội và toàn bộ thôn Thanh Bình1, thôn Thanh Bình 2, thôn thanh Bình 3 và thôn Kim Phát thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 14:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Quảng Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn K’Long thuộc xã Hiệp Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA Khách hàng Lê Hoàng Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA Khách hàng ĐỖ XUÂN NGỮ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA Khách hàng Huỳnh Duy Thắng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA Khách hàng LÊ THỊ THU HIỀN

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA Khách hàng LÊ QUỐC THÁI

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA Khách hàng LỘC VĂN KHIÊM

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA Khách hàng PHẠM MINH HÙNG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA Khách hàng NGUYỄN VĂN TUẤN

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA Khách hàng NGUYỄN HỮU NHÂN

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA Khách hàng TRẦN XUÂN TRÌNH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA Khách hàng NGÔ VĂN THÀNH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lâm Hà





KHU VỰC: Một phần xã Nam Hà Lâm Hà (từ ngã 3 Nam Hà đi hết xã Phi Tô cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/11/2026 đến 15:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đa Huynh xã Đinh Văn Lâm Hà ( từ ngã ba cấy số 15 lên tới Cây Xăng vật tư).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 10,11 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 11 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 10:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện toàn bộ thôn 1 xã Đạ Huoai; + Mất điện toàn bộ xã Đạ Huoai 2; + Mất điện toàn bộ xã Đạ Huoai 3;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 14:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Một phần thôn 2 xã Đạ Tẻh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/11/2026 đến 10:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 4 xã Đạ Tẻh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Phổ Vinh xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 14:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ trạm biến áp khách hàng Phạm Bá Quát thuộc thôn Trung Hưng xã Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 14:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Công ty TNHH TFB Việt Nam, Thôn 10, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 09:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÙNG ANH LADO, Thôn 1, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/11/2026 đến 10:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG TƠ LỤA ĐÔNG PHƯƠNG, Thôn 1, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG NHỰA NÓNG BẢO LỘC, Thôn 10, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/11/2026 đến 12:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Lê Đức Hưng, Thôn 10, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 14:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lang Biang





KHU VỰC: Bidoup - Xã Lạc Dương

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/11/2026 đến 16:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 8/11/2026.