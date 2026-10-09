Văn Mai Hương thừa nhận có người yêu trên sóng truyền hình

Văn Mai Hương xúc động kể chuyện bà nội là liệt sĩ, ông nội là thương binh GĐXH - Văn Mai Hương đã kể về truyền thống quân nhân của gia đình cô với niềm yêu thương và tự hào.

Văn Mai Hương lại đổ máu trên thao trường, quyết tâm không bỏ cuộc

Trong tập 9 "Sao nhập ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng", Văn Mai Hương cùng các chiến sĩ mới trải qua nhiều nội dung huấn luyện, từ đổ bộ đường không đến thực hành đâm lê, đánh báng và chém bổ thuận. Bên cạnh những trải nghiệm lần đầu, thử thách trên thao trường cũng khiến nữ ca sĩ gặp chấn thương.

Ở nội dung huấn luyện đổ bộ đường không, Văn Mai Hương không giấu được sự xúc động khi lần đầu được ngồi trên trực thăng quân sự. Với nữ ca sĩ, đây vốn là hình ảnh cô chỉ có thể nhìn thấy qua truyền hình nên trải nghiệm thực tế mang đến cảm giác đặc biệt.

Văn Mai Hương khi ở trên thao trường.

Văn Mai Hương cho biết, trước đây cô chưa từng nghĩ mình có cơ hội ngồi trên trực thăng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy, khi điều tưởng chừng xa vời trở thành hiện thực, cô cảm thấy biết ơn và trân trọng trải nghiệm này.

Sau những phút giây tự hào, các chiến sĩ nhanh chóng trở lại với nhịp độ huấn luyện căng thẳng. Trong phần hội thao đánh giá kết quả, Văn Mai Hương được xếp đội cùng diễn viên Quốc Trường. Hai người phải phối hợp thực hiện ba chặng huấn luyện liên hoàn, cạnh tranh với các đội còn lại bằng tổng thời gian hoàn thành.

Đáng chú ý, ở nội dung đánh báng, dù Quốc Trường đã tính toán nhường phần việc tưởng chừng dễ nhất cho đồng đội nữ, lực tác động ngược từ dụng cụ khiến tay Văn Mai Hương sưng to và chảy máu. Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ gặp sự cố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, ở nội dung đặt bộc phá trong tập 6, cô cũng từng bị thương ở tay.

Đối diện với tình huống này, Văn Mai Hương vẫn giữ thái độ lạc quan. Cô hài hước nói mình lại tiếp tục đổ máu, đồng thời nén đau để hoàn thành phần thi và cổ vũ các đồng đội.

Văn Mai Hương lúc sinh hoạt cùng mọi người.

Nữ ca sĩ thừa nhận bài đánh báng khó hơn tưởng tượng. Theo cô, việc làm vỡ mục tiêu không đơn giản; khi tác động không đúng cách, lực dội ngược khiến tay bị ảnh hưởng, sưng lên rõ rệt.

Dù liên tiếp gặp sự cố, Văn Mai Hương vẫn thể hiện tinh thần bền bỉ, không dễ dàng bỏ cuộc trước thử thách. Hình ảnh nữ ca sĩ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ giữa điều kiện huấn luyện khắc nghiệt cũng cho thấy những khó khăn mà các nghệ sĩ phải đối diện khi trải nghiệm môi trường quân đội.

Văn Mai Hương tiết lộ đang yêu, Thúy Ngân và Tuấn Dương bất ngờ làm "ông Tơ, bà Nguyệt"

Không chỉ có những giờ huấn luyện căng thẳng, tập 9 còn mang đến những khoảnh khắc đời thường khi các chiến sĩ cùng sinh hoạt, trò chuyện sau một ngày hoạt động.

Trong trò chơi "Thật hay Thách" tại phòng nữ, Văn Mai Hương khiến các đồng đội chú ý khi lựa chọn trả lời thật và tiết lộ đang có một mối quan hệ tình cảm kéo dài khoảng một năm. Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi giữa các thành viên.

Trong khi Văn Mai Hương cởi mở chia sẻ chuyện riêng, Thúy Ngân lại đảm nhận vai trò "bà Nguyệt", đưa ra thử thách một nữ đồng đội sang phòng tiểu đội nam, gọi tên người mình thích và nói lời tỏ tình thật lớn.

Được các thành viên tiểu đội nữ hộ tống sang phòng nam, nhân vật thực hiện thử thách khiến không khí sinh hoạt trở nên náo nhiệt. Nhanh chóng nhập cuộc, Tuấn Dương hô lớn: "Anh em bê tráp đâu rồi!", biến màn tỏ tình thành một lễ ăn hỏi bất ngờ, khiến cả tiểu đội bật cười.

Tuy nhiên, màn ghép đôi chưa kịp đi đến hồi kết thì tiếng còi tập trung vang lên, buộc các chiến sĩ lập tức trở lại với tác phong nghiêm túc và kỷ luật của môi trường quân đội.

Các nghệ sĩ khi rèn luyện trên thao trường.

Bên cạnh câu chuyện của Văn Mai Hương, tập này còn ghi lại khoảnh khắc Minh Trang bật khóc trên thao trường vì không thể hoàn thành nội dung chém bổ thuận. Đối đầu với Thúy Ngân, người hoàn thành mục tiêu chỉ bằng một nhát chém, Minh Trang liên tiếp thất bại dù đã thử nhiều lần.

Vừa mệt, vừa không khỏe, nữ diễn viên càng áp lực khi lo sợ kết quả của mình ảnh hưởng đến đồng đội. Minh Trang thừa nhận cô bật khóc vì cảm thấy bất lực và áy náy khi chưa thể hoàn thành nhiệm vụ như mong muốn.

Kết thúc hội thao, đội Thúy Ngân - Phan Mạnh Quỳnh giành chiến thắng. Những thử thách nối tiếp nhau trong tập 9 cho thấy các nghệ sĩ không chỉ phải rèn luyện thể lực, kỹ năng mà còn học cách vượt qua giới hạn của bản thân, phối hợp và sẻ chia với đồng đội.

"Sao nhập ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng" phát sóng từ ngày 13/8/2026, lúc 20h45 thứ Năm hằng tuần trên kênh QPVN và 21h trên HTV7, YouTube, TV360.