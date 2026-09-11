Văn Mai Hương xúc động kể chuyện bà nội là liệt sĩ, ông nội là thương binh

Quốc Trường, Văn Mai Hương xúc động khi tham gia 'Sao nhập ngũ' GĐXH - Mùa thứ 17 của "Sao nhập ngũ" quy tụ Châu Bùi, Erik, Văn Mai Hương, Thúy Ngân, Quốc Trường cùng nhiều nghệ sĩ, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm chưa từng có.

Tập 5 "Sao nhập ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng" với chủ đề tập "Tuổi 23 các đồng chí ước mơ gì" phát sóng ngày 10/9 với những nội dung ý nghĩa đã mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc và dâng trào lòng biết ơn đối với lịch sử.

Phan Mạnh Quỳnh cất giọng "Đưa anh về" giữa phút lắng đọng

Buổi tối ngày thứ 2, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức dâng hương, tham quan phòng Truyền thống tại Lữ đoàn Hải quân 101. Tại đây, các chiến sĩ đã được tìm hiểu về quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của đơn vị mình đang khoác áo.

Trong phòng trưng bày, bên cạnh những dấu mốc, hiện vật và chiến công đã đi vào lịch sử là tên tuổi của 649 anh hùng, liệt sĩ của Lữ đoàn, cùng các thế hệ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của Vùng 4 Hải quân qua từng thời kỳ.

Câu chuyện về sự hy sinh ở tuổi 23 của Liệt sĩ - Anh hùng LLVTND Trần Văn Phương với quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo khiến ai cũng rơi nước mắt. Ở độ tuổi đôi mươi, trong khi nhiều người trẻ chỉ lo nghĩ đến chuyện hôm nay mặc gì, làm gì để phát triển bản thân, người chiến sĩ ấy đã chọn hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng".

Văn Mai Hương xúc động bày tỏ niềm tự hào về truyền thống gia đình.

Khi biết người chiến sĩ ấy hy sinh khi chưa một lần nhìn thấy mặt con gái, Tuấn Dương không kìm được nước mắt, khóc nấc lên: "Tôi rất yêu con của tôi. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi nếu một ngày tôi gặp vấn đề gì và sẽ không được gặp con của mình nữa. Tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé đối với đồng chí đã ra đi để bảo vệ đất nước".

Cuộc gặp gỡ sau đó với Thiếu tá Trần Thị Thủy - con gái Liệt sĩ Trần Văn Phương khiến không khí vỡ òa. Người con gái ấy chưa một lần được gọi tiếng "ba" nay tiếp tục thay cha thực hiện ước nguyện dang dở khi trở thành chiến sĩ Hải quân.

Khi chị bồi hồi đọc lại bức thư cha gửi cho mẹ trước ngày lên đường, Minh Trang đã không thể kìm được nước mắt, bật khóc nức nở rồi tiến tới ôm chị như một lời sẻ chia.

Về phần Văn Mai Hương, nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi cũng sinh ra trong một gia đình yêu nước, có ông nội là thương binh và bà nội là liệt sĩ. Từ nhỏ tôi đã không được gặp bà nội, vì bà mất rất sớm, khi mà ba mẹ lấy nhau thì bà nội đã mất rồi. Còn ông tôi thì trải qua cả đấu tranh chống Mỹ và chống Pháp và bị tra tấn rất nhiều lần nên là khi về già thì ông cũng không còn nhớ được nhiều. Thậm chí ông còn không nhớ được bố tôi là ai". Vì thế, khi nghe câu chuyện về người liệt sĩ, cô cảm thấy vô cùng xúc động, đồng thời là cảm giác tự hào, biết ơn khi đang được sống trong thời bình.

"Khúc Quân ca Trường Sa" nuôi dưỡng tình yêu biển đảo

Trong môi trường quân đội, văn hóa - văn nghệ không đơn thuần là hoạt động giải trí sau những giờ huấn luyện căng thẳng, mà còn là một phần của công tác tư tưởng, góp phần bồi đắp tinh thần, tình đồng đội và tình yêu quê hương, đất nước. Tại Sao Nhập Ngũ 2026, các nghệ sĩ, chiến sĩ được học bài hát ca ngợi tinh thần anh dũng của lực lượng Hải quân - "Khúc Quân ca Trường Sa".

Trước khi bước vào học hát, giáo viên đặt câu hỏi: "Theo các đồng chí, ở Trường Sa có gì nhiều nhất?". Phan Mạnh Quỳnh hóm hỉnh đoán là những hàng dừa và chia sẻ sự tò mò về cuộc sống trên đảo vì bản thân từng mê đọc "Robinson lạc trên đảo hoang". Châu Bùi hình dung về biển xanh, cát vàng và thời tiết khắc nghiệt.

Thế nhưng, câu trả lời của giáo viên khiến ai cũng gật gù, bồi hồi xúc động: "Theo tôi, ở Trường Sa, thứ nhiều nhất là tình yêu Tổ quốc".

Văn Mai Hương, Châu Bùi "hy sinh", Tuấn Dương kiệt sức

Buổi sáng ngày thứ 3, có 8 chiến sĩ mới được huấn luyện nội dung quân sự mới: sử dụng bộc phá chiếm lô cốt địch. Đây là nội dung huấn luyện quan trọng nhằm rèn luyện kỹ năng thực chiến, khả năng sử dụng lượng nổ chính xác, nhanh chóng và đặc biệt là sự phối hợp giữa các chiến sĩ.

Bài tập cũng đặt các chiến sĩ trước tiếng súng, hỏa lực mạnh, qua đó rèn sự bình tĩnh và lòng dũng cảm. Đặc biệt đòi hỏi về thể lực khi phải di chuyển trên nền cát, dưới thời tiết nắng nóng tại Cam Ranh.

Văn Mai Hương - Châu Bùi tại thao trường.

Trước khi được phổ biến chiến thuật, Văn Mai Hương và Châu Bùi bất ngờ được chỉ huy yêu cầu thử ứng biến thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, cả hai nhanh chóng "hy sinh" trong sự lúng túng và vụng về. Đồng chí Trung đội trưởng còn hóm hỉnh nhận xét: "Về động tác, tôi thấy giống đi chợ hơn là đi chiến đấu. Nhưng mà động tác hy sinh thì rất là giống. Tôi đánh giá cao!".

Ngay sau khi được quan sát đội mẫu thực hiện trọn vẹn quy trình đánh chiếm lô cốt, Tuấn Dương lập tức xung phong ra thực hành đầu tiên. Dù động tác còn đôi chút lóng ngóng và chậm do lần đầu tiếp cận bài tập, nam nghệ sĩ vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, nhận về tràng pháo tay giòn giã từ các đồng đội.

"Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng" phát sóng từ ngày 13/8/2026, vào lúc 20h45 thứ Năm hằng tuần trên kênh QPVN; lúc 21h00 trên HTV7, YouTube và TV360.

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