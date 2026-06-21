Vắt vài giọt chanh vào nồi cơm: Mẹo nhỏ giúp cơm trắng hơn, tơi hơn nhưng có thực sự hiệu quả?
GĐXH - Nấu cơm là công việc quen thuộc trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết một mẹo đơn giản được nhiều người nội trợ truyền tai nhau: vắt vài giọt chanh vào nồi cơm trước khi nấu.
Nghe có vẻ lạ, nhưng cách làm này được cho là có thể giúp cơm trắng hơn, tơi hơn và hạn chế bị ôi thiu trong những ngày thời tiết nóng bức.
Vậy thực hư công dụng của mẹo này ra sao?
Vì sao nhiều người cho chanh vào nồi cơm?
Sau khi vo gạo sạch và đổ nước như bình thường, một số người sẽ thêm khoảng một thìa cà phê nước cốt chanh vào nồi rồi khuấy nhẹ trước khi bật chế độ nấu.
Theo kinh nghiệm dân gian, lượng axit tự nhiên có trong chanh giúp hạt cơm sau khi chín trở nên trắng sáng hơn, các hạt cơm tơi và ít bị dính vào nhau. Khi cơm nguội, cơm cũng mềm hơn và dễ xới hơn.
Nhiều người nội trợ cho biết cơm nấu cùng một lượng nhỏ nước cốt chanh còn có mùi thơm nhẹ, không làm thay đổi hương vị nhưng giúp cơm có cảm giác ngon miệng hơn.
Cơm có thực sự lâu thiu hơn?
Đây là lý do khiến nhiều người áp dụng mẹo này vào mùa hè.
Chanh chứa axit citric có tính axit nhẹ, giúp tạo môi trường kém thuận lợi hơn cho một số loại vi khuẩn phát triển. Vì vậy, cơm có thể chậm bị ôi thiu hơn đôi chút so với cách nấu thông thường, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.
Tuy nhiên, các chuyên gia thực phẩm lưu ý rằng việc thêm chanh không thể thay thế các biện pháp bảo quản đúng cách. Cơm sau khi nấu vẫn nên được dùng sớm, bảo quản kín hoặc để trong tủ lạnh nếu không sử dụng hết.
Dùng bao nhiêu chanh là đủ?
Điều quan trọng là chỉ sử dụng một lượng rất nhỏ.
Với một nồi cơm gia đình thông thường, khoảng một thìa cà phê nước cốt chanh là đủ. Nếu cho quá nhiều, cơm có thể xuất hiện vị chua nhẹ hoặc ảnh hưởng đến kết cấu của hạt cơm.
Một số người còn thay thế chanh bằng giấm ăn. Về nguyên lý, giấm cũng chứa axit nên có thể mang lại hiệu quả tương tự. Tuy nhiên, lượng sử dụng cần rất ít để tránh làm thay đổi hương vị của cơm.
Không phải loại gạo nào cũng cần thêm chanh
Thực tế, với những loại gạo ngon, mới và được bảo quản tốt, cơm vốn đã có độ dẻo và hương thơm tự nhiên nên không nhất thiết phải sử dụng mẹo này.
Ngược lại, với gạo để lâu ngày hoặc một số loại gạo có xu hướng bị xỉn màu sau khi nấu, vài giọt chanh có thể giúp cải thiện phần nào độ trắng và độ tơi của cơm.
Do đó, đây được xem là một mẹo hỗ trợ hơn là bí quyết bắt buộc trong nấu ăn.
Có nên áp dụng mẹo cho chanh vào nồi cơm?
Câu trả lời là có thể thử nếu muốn cơm trắng hơn, tơi hơn hoặc muốn hạn chế cơm nhanh ôi trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ khác nhau tùy loại gạo, lượng nước và cách nấu của từng gia đình.
Điều quan trọng nhất vẫn là chọn gạo chất lượng, vo gạo đúng cách và bảo quản cơm hợp vệ sinh. Chanh chỉ là một "trợ thủ" nhỏ giúp nâng cao chất lượng bữa cơm hằng ngày, chứ không phải bí quyết quyết định độ ngon của cơm.
Dùng nước luộc rau làm canh: Thói quen tiết kiệm của người Việt, lợi hay hại nhiều?Ăn - 14 giờ trước
GĐXH - Trong nhiều gia đình Việt, đặc biệt ở nông thôn, bát nước luộc rau không chỉ là phần nước bỏ đi sau khi nấu mà còn được tận dụng làm món canh thanh mát trong bữa cơm. Chỉ cần thêm vài quả sấu, chút chanh, vài lát cà chua hoặc một ít gia vị là đã có ngay một bát canh giải nhiệt cho ngày hè.
Trời nóng, uống nước chanh hay nước dừa tốt hơn?Ăn - 16 giờ trước
GĐXH - Những ngày hè nắng nóng, một cốc nước mát không chỉ giúp giải khát mà còn góp phần bù nước, duy trì năng lượng và bảo vệ sức khỏe. Trong số các loại đồ uống tự nhiên được ưa chuộng nhất, nước chanh và nước dừa luôn là hai cái tên được nhắc đến đầu tiên.
Có nên ăn cơm vào buổi sáng? Câu trả lời từ chuyên gia khiến nhiều người bất ngờĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Bữa sáng từ lâu được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Tuy nhiên, giữa vô số lựa chọn như phở, bún, bánh mì, ngũ cốc hay sữa, nhiều người Việt vẫn giữ thói quen ăn cơm vào buổi sáng.
Ngắm những mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 2026 được chị em chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Đoan Ngọ (mồng 5/5 âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Những mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ ngày càng được nhiều gia đình chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt.
Mùa hè nên ăn gì để vừa mát người, vừa giữ dáng? 4 loại rau củ giàu tính kiềm dễ tìm, dễ nấu, càng ăn càng khỏeĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa hè với những đợt nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm mất nước, rối loạn điện giải và ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn thực phẩm không đơn thuần là “ăn no” mà trở thành cách để điều hòa cơ thể từ bên trong.
Nên thái hành lá bằng dao hay dùng kéo cắt mới ngon?Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Hành lá là loại rau gia vị quen thuộc trong hầu hết căn bếp Việt. Từ bát canh, tô phở, bát cháo đến các món xào, món hấp, chỉ cần thêm vài cọng hành xanh cũng đủ giúp món ăn dậy mùi hấp dẫn hơn.
4 loại rau “long lanh bất thường” ngoài chợ: Càng đẹp càng đáng ngờ, người bán đôi khi cũng né ănĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Xu hướng “làm đẹp” thực phẩm bằng chất tẩy trắng, chất bảo quản hoặc chất kích thích tăng trưởng không còn xa lạ. Dù không phải tất cả đều vi phạm quy định, nhưng việc lạm dụng hoặc sử dụng sai cách có thể ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây rủi ro cho sức khỏe về lâu dài.
Có nên cạo bỏ vỏ gừng trước khi nấu ăn?Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Gừng là loại gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt, xuất hiện trong vô số món ăn từ canh, kho, hấp cho đến trà gừng hay các bài thuốc dân gian. Tuy nhiên, một thói quen khiến nhiều người băn khoăn là liệu có cần cạo bỏ hoàn toàn lớp vỏ gừng trước khi chế biến hay không.
Vợ chồng Hồng Đăng mừng ái nữ thi vào cấp 3 bằng mâm cơm hè toàn món dân dã, nhìn thôi đã thấy ấm lòngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Giữa lúc nhiều gia đình lựa chọn những bữa tiệc nhà hàng để chúc mừng con sau kỳ thi quan trọng, vợ chồng nam diễn viên Hồng Đăng lại có cách ăn mừng rất riêng: Một mâm cơm gia đình đậm chất mùa hè với những món ăn quen thuộc của người Việt. Chính sự giản dị ấy lại khiến cộng đồng mạng thích thú và dành nhiều lời khen ngợi.
Uống bột đậu nành có béo không? Cách dùng an toàn không lo tăng cânĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Bột đậu nành là thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn của nhiều người nhờ hàm lượng protein thực vật, chất xơ và vi chất dinh dưỡng dồi dào. Bài viết sẽ giải đáp uống bột đậu nành có tăng cân không, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng hợp lý.
Cách pha chế chanh gừng mật ong thanh lọc cơ thể, tốt cho sức khỏeĂn
GĐXH - Sự kết hợp của chanh, gừng, mật ong sẽ tạo nên một món uống thơm ngon, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Trong bài viết dưới đây, hướng dẫn bạn cách làm chanh gừng mật ong vô cùng đơn giản để tăng sức đề kháng.