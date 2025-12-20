Vé cáp treo lên núi Bà Đen chỉ 200.000 đồng trong tháng cuối năm
Từ ngày 20/12 đến 31/12/2025, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain áp dụng chính sách giá vé đặc biệt chưa từng có: chỉ 200.000 đồng cho combo lên Chùa Hang và đỉnh núi.
Chính sách giá vé đặc biệt này được Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain áp dụng nhằm tri ân và tạo điều kiện thuận lợi để Phật tử và du khách thập phương đến với ngọn núi linh thiêng trong mùa lễ tạ cuối năm.
Theo đó, từ ngày 20/12 đến hết 31/12/2025, chỉ với 200.000 đồng, du khách đã có thể hành hương tại hệ thống Chùa Bà và tham quan hệ thống công trình văn hoá tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi. Đối với những du khách muốn kết hợp thưởng thức ẩm thực, combo vé cáp treo Chùa Hang – đỉnh núi kèm buffet tại nhà hàng Vân Sơn trên đỉnh núi cũng được áp dụng mức giá đặc biệt, chỉ 450.000 đồng.
Với chương trình tri ân đặc biệt này, du khách có thể có thể chạm tay vào đỉnh núi cao nhất Nam Bộ và thực hành truyền thống "uống nước nhớ nguồn" trong mùa lễ tạ cuối năm.
Trên đỉnh "đệ nhất thiên sơn", mỗi người đều có thể buông bỏ muộn phiền, tỏ lòng tri ân đến Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát linh thiêng, và thắp lên những ngọn đăng lung linh, đón nhận nguồn năng lượng an lành trong để chuẩn bị bước sang năm mới bình an, may mắn.
Những ngày cuối năm cũng là thời điểm núi Bà Đen đón chờ sự kiện vô cùng quan trọng và đặc biệt được Phật tử mong chờ: Lễ An vị Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni và lễ cầu quốc thái dân an sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30/12/2025. Ngay sau sự kiện, Phật tử và du khách thập phương sẽ chính thức được chiêm bái Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni từ ngày 1/1/2026.
Ngự toạ tại vị trí trung tâm của Thác Ưu Đàm giữa khu vườn thiền Ưu Đàm, Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là biểu tượng của sự giác ngộ, nơi con người gửi gắm ước nguyện về cuộc sống bình an, cát tường và tài lộc. Ngài được biết đến là vị Phật thứ hai của Hiền kiếp, và được tôn xưng là "Đấng đến từ Vàng".
Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên đỉnh núi Bà Đen cao 7,2m, được tạo tác với dáng ngồi uy nghiêm dưới gốc cây sung có tuổi đời nhiều thập kỷ. Trong dáng ngồi kiết già (hay còn gọi là liên hoa tọa) trên đài sen đặt giữa hồ sen vàng, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni mang khuôn mặt từ bi, đôi mắt mở dịu nhìn xuống, thể hiện sự tĩnh lặng, thấu hiểu và lòng thương xót chúng sinh.
Cùng với tôn tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn – vị Phật đại diện cho hiện tại; tôn tượng Bồ Tát Di Lặc – vị Phật đại diện cho tương lai; tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni – vị Phật đại diện cho quá khứ làm nên một sợi dây liên kết thời gian của quá khứ - hiện tại - tương lai ngay trên đỉnh núi thiêng. Giờ đây, núi Bà Đen trở thành điểm đến để các Phật tử và du khách quán chiếu tự thân, gạt bỏ những lo lắng của quá khứ hay tương lai, để sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại với tâm chánh niệm và đi tìm hạnh phúc đích thực.
Sun Group
Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 24 phút trước
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà được hình thành từ xã Hoài Đức cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 32 phút trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Loại trái cây có nhiều ở các tỉnh Đông Bắc, giàu vi chất, đắt đỏ, người tiêu dùng 'săn lùng' ráo riếtBảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước
GĐXH - Theo người dân, ở các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc, quả cọ "cho cũng ít người ăn" nhưng nay lại được săn lùng với giá bán đắt đỏ với giá từ 90.000 – 150.000 đồng/kg, tùy loại.
Hatchback giá 300 triệu đồng trang bị chẳng kém SUV hạng cao chạy xa tới 333km, sạc ‘siêu tốc', rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ dậy sóng khi về Việt Nam?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hatchback sở hữu trang bị không thua kém các dòng SUV hạng cao và đang nổi lên như đối thủ đáng gờm của nhiều mẫu xe xăng trong cùng phân khúc.
Giá vàng hôm nay 20/12: Vàng SJC điều chỉnh, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ ra sao?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng nhẹ còn vàng nhẫn các thương hiệu hầu như giữ nguyên so với chốt phiên chiều qua.
Xe máy điện giá 16,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế châu Âu, cốp rộng, pin khỏe, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha thu hút giới trẻGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện phổ thông đang được quan tâm nhờ thiết kế sang chảnh, hiện đại mà giá lại cực kỳ rẻ.
Thượng Long Yến – Thương hiệu yến sào hàng đầu cho người ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
Ra đời từ mong muốn mang lại sản phẩm yến thật, nguyên chất và tốt nhất cho sức khỏe người Việt, Thượng Long Yến (tên đầy đủ Công Ty TNHH Thượng Long Yến Toàn Cầu) đã xác định sứ mệnh kiến tạo chuẩn mực về nguồn gốc và chất lượng trong ngành yến Việt Nam.
Giá xe số Wave Alpha 110cc mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chốt đơn thay vì RSX và FutureGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá xe số Wave Alpha 110cc giảm mạnh tại đại lý, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương HòaGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ xã Hoài Đức cũ ghi nhận ở ngưỡng cao.
Những điều quan trọng mẹ cần biết về tã dán Bobby cho trẻ sơ sinhSản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
Trong giai đoạn sơ sinh, việc lựa chọn tã phù hợp đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc hằng ngày cho bé. Một sản phẩm tã phù hợp không chỉ giúp bé khô thoáng, dễ chịu mà còn hỗ trợ mẹ chăm sóc con thuận tiện hơn.
Giá xe SH mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có trong lịch sử khiến khách Việt ùn ùn chốt đơnGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe máy SH mới nhất tháng 12/2025 tại các đại lý hiện đã 'bớt nóng' so với thời gian trước khi giá niêm yết và giá đại lý chênh không nhiều, thậm chí có dòng chỉ ngang giá niêm yết.