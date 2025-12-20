Mới nhất
Vé cáp treo lên núi Bà Đen chỉ 200.000 đồng trong tháng cuối năm

Thứ bảy, 16:01 20/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ

Từ ngày 20/12 đến 31/12/2025, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain áp dụng chính sách giá vé đặc biệt chưa từng có: chỉ 200.000 đồng cho combo lên Chùa Hang và đỉnh núi.

Chính sách giá vé đặc biệt này được Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain áp dụng nhằm tri ân và tạo điều kiện thuận lợi để Phật tử và du khách thập phương đến với ngọn núi linh thiêng trong mùa lễ tạ cuối năm.

Theo đó, từ ngày 20/12 đến hết 31/12/2025, chỉ với 200.000 đồng, du khách đã có thể hành hương tại hệ thống Chùa Bà và tham quan hệ thống công trình văn hoá tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi. Đối với những du khách muốn kết hợp thưởng thức ẩm thực, combo vé cáp treo Chùa Hang – đỉnh núi kèm buffet tại nhà hàng Vân Sơn trên đỉnh núi cũng được áp dụng mức giá đặc biệt, chỉ 450.000 đồng.

Với chương trình tri ân đặc biệt này, du khách có thể có thể chạm tay vào đỉnh núi cao nhất Nam Bộ và thực hành truyền thống "uống nước nhớ nguồn" trong mùa lễ tạ cuối năm.

Vé cáp treo lên núi Bà Đen chỉ 200.000 đồng trong tháng cuối năm - Ảnh 1.

Vé cáp treo lên núi Bà Đen chỉ 200.000 đồng trong tháng cuối năm - Ảnh 2.

Đông đảo du khách hành hương và tham quan đỉnh núi Bà Đen.

Trên đỉnh "đệ nhất thiên sơn", mỗi người đều có thể buông bỏ muộn phiền, tỏ lòng tri ân đến Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát linh thiêng, và thắp lên những ngọn đăng lung linh, đón nhận nguồn năng lượng an lành trong để chuẩn bị bước sang năm mới bình an, may mắn.

Vé cáp treo lên núi Bà Đen chỉ 200.000 đồng trong tháng cuối năm - Ảnh 3.

Nghi thức dâng đăng trong mùa lễ tạ cuối năm trên đỉnh núi Bà Đen.

Những ngày cuối năm cũng là thời điểm núi Bà Đen đón chờ sự kiện vô cùng quan trọng và đặc biệt được Phật tử mong chờ: Lễ An vị Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni và lễ cầu quốc thái dân an sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30/12/2025. Ngay sau sự kiện, Phật tử và du khách thập phương sẽ chính thức được chiêm bái Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni từ ngày 1/1/2026.

Ngự toạ tại vị trí trung tâm của Thác Ưu Đàm giữa khu vườn thiền Ưu Đàm, Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là biểu tượng của sự giác ngộ, nơi con người gửi gắm ước nguyện về cuộc sống bình an, cát tường và tài lộc. Ngài được biết đến là vị Phật thứ hai của Hiền kiếp, và được tôn xưng là "Đấng đến từ Vàng".

Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên đỉnh núi Bà Đen cao 7,2m, được tạo tác với dáng ngồi uy nghiêm dưới gốc cây sung có tuổi đời nhiều thập kỷ. Trong dáng ngồi kiết già (hay còn gọi là liên hoa tọa) trên đài sen đặt giữa hồ sen vàng, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni mang khuôn mặt từ bi, đôi mắt mở dịu nhìn xuống, thể hiện sự tĩnh lặng, thấu hiểu và lòng thương xót chúng sinh.

Vé cáp treo lên núi Bà Đen chỉ 200.000 đồng trong tháng cuối năm - Ảnh 4.

Tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni tọa lạc tại nơi cao nhất trên đỉnh núi Bà Đen.

Cùng với tôn tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn – vị Phật đại diện cho hiện tại; tôn tượng Bồ Tát Di Lặc – vị Phật đại diện cho tương lai; tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni – vị Phật đại diện cho quá khứ làm nên một sợi dây liên kết thời gian của quá khứ - hiện tại - tương lai ngay trên đỉnh núi thiêng. Giờ đây, núi Bà Đen trở thành điểm đến để các Phật tử và du khách quán chiếu tự thân, gạt bỏ những lo lắng của quá khứ hay tương lai, để sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại với tâm chánh niệm và đi tìm hạnh phúc đích thực.

Sun Group

Top