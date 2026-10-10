Vẻ ngoài cuốn hút ánh nhìn ở tuổi 35 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo
GĐXH - Ở tuổi 35, nhan sắc của Hoa hậu Đăng Thu Thảo vẫn thu hút khán giả bởi gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng thon gọn, mảnh mai tinh tế.
Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, quê Cà Mau, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô gây ấn tượng với nhan sắc thanh tú, làn da trắng, nụ cười dịu dàng và phong cách thanh lịch, kín đáo. Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín năm 2017, Đặng Thu Thảo hạn chế hoạt động trong showbiz, dành nhiều thời gian cho gia đình và các con. Dù ít xuất hiện trước công chúng, cô vẫn được yêu mến với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, nền nã.
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