Vẻ ngoài cuốn hút ánh nhìn ở tuổi 35 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Nhan sắc của Đặng Thu Thảo cũng thường được đặt trong sự so sánh với những gương mặt hoa hậu thuộc các thế hệ sau. Mỗi thời kỳ có một tiêu chuẩn và xu hướng thẩm mỹ khác nhau, nhưng nét đẹp nền nã của cô vẫn có chỗ đứng riêng. Đó không phải kiểu nhan sắc gây choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là vẻ đẹp càng ngắm càng thấy hài hòa, dễ nhớ.