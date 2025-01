Vì sao nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dược Bảo Châu bị bắt?

Ngày 21/1/2025, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục bị khởi tố Nguyễn Lan Hương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan công an, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu địa chỉ tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, cơ quan điều tra xác định, ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Nguyễn Lan Hương còn thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần để chiếm đoạt số tiền 2.875.000.000 đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố bổ sung hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Lan Hương.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Lan Hương nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 (Điều 174, Bộ luật hình sự)..

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

