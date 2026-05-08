Sai lầm khi ăn sáng làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính và giảm tuổi thọ, nhiều người Việt đang mắc phải
GĐXH - Bỏ bữa sáng, ăn sáng quá muộn hay chỉ ăn qua loa... là những sai lầm phổ biến khiến cơ thể rối loạn chuyển hóa và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu thường xuyên bỏ bữa sáng?
Theo các chuyên gia y tế, buổi sáng là thời điểm cơ thể cần nhiều năng lượng để học tập và làm việc. Não bộ hoạt động hiệu quả nhờ glucose trong máu, trong khi não không có khả năng dự trữ glucose.
Nếu nhịn ăn sáng hoặc chỉ ăn sơ sài, cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết. Đến giữa hoặc cuối buổi sáng, đường huyết dễ hạ thấp, gây mệt mỏi, hoa mắt, giảm tập trung và giảm hiệu suất làm việc.
Ở học sinh, sinh viên, bỏ bữa sáng còn khiến cơ thể uể oải, buồn ngủ, khó tiếp thu bài học và dễ thèm đồ ăn vặt. Tình trạng thiếu dinh dưỡng kéo dài vào buổi sáng có thể ảnh hưởng đến chức năng não bộ, làm giảm khả năng phản xạ và tư duy.
Lợi ích tuyệt vời khi bạn ăn sáng đúng cách
Hỗ trợ kiểm soát cân nặng
Nhiều người nghĩ rằng bỏ bữa sáng giúp giảm cân, tuy nhiên điều này có thể phản tác dụng. Khi nhịn ăn sáng, cảm giác đói vào buổi trưa sẽ khiến nhiều người ăn quá nhiều, làm hệ tiêu hóa hoạt động quá tải và tăng tích lũy mỡ thừa.
Ăn sáng đầy đủ giúp kiểm soát cơn đói, hạn chế ăn uống mất kiểm soát trong ngày và hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý.
Bảo vệ hệ tiêu hóa
Thức ăn vào dạ dày buổi sáng giúp kích thích tiết dịch vị, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Với người bị viêm loét dạ dày – tá tràng hoặc dư axit dạ dày, bữa sáng càng quan trọng vì giúp trung hòa bớt dịch vị và giảm khó chịu đường tiêu hóa.
Buổi sáng cũng là thời điểm cơ thể hấp thu vitamin và khoáng chất hiệu quả hơn.
Giảm nguy cơ bệnh mạn tính
Theo chuyên gia, một bữa sáng hợp lý giúp điều hòa đường huyết và hạn chế tình trạng ăn quá mức trong ngày. Ngược lại, bỏ bữa sáng có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, kháng insulin, tăng đường huyết và béo phì.
Nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen ăn sáng lành mạnh có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa.
Những sai lầm khi ăn sáng nhiều người Việt mắc phải
Ăn sáng quá muộn
Ăn sáng muộn khiến đồng hồ sinh học bị rối loạn, giảm khả năng hấp thu dưỡng chất và ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng. Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn sáng trước 9 giờ.
Dùng đồ ăn vặt thay bữa sáng
Nhiều người chọn bánh quy, chocolate hoặc đồ ăn nhanh để chống đói buổi sáng. Tuy nhiên, các thực phẩm này thường nghèo dinh dưỡng, nhiều đường và khó cung cấp năng lượng bền vững cho cơ thể.
Ăn quá nhiều thịt, đồ dầu mỡ
Bữa sáng quá nhiều thịt hoặc thực phẩm nhiều dầu mỡ có thể gây áp lực cho hệ tiêu hóa và không tốt cho dạ dày.
Ăn đồ thừa từ tối hôm trước
Thức ăn để qua đêm có thể giảm giá trị dinh dưỡng và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn nếu bảo quản không đúng cách. Việc dùng đồ ăn cũ cho bữa sáng không được khuyến khích.
Chỉ ăn trái cây để giảm cân
Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, có thói quen chỉ ăn trái cây vào buổi sáng để giảm cân. Tuy nhiên, trái cây thường không cung cấp đủ protein và năng lượng cần thiết cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra, một số loại trái cây ăn lúc đói còn có thể gây khó chịu dạ dày.
Ăn đồ lạnh vào buổi sáng
Ăn uống lạnh khi vừa ngủ dậy có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và hệ tiêu hóa. Thay vào đó, nên ưu tiên thực phẩm ấm nóng như cháo, sữa nóng hoặc ngũ cốc nóng.
Vừa đi vừa ăn
Thói quen vừa đi vừa ăn hoặc ăn vội trên đường đi làm dễ ảnh hưởng đến tiêu hóa và tăng nguy cơ đau dạ dày.
Bữa sáng đầy đủ cần những gì?
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, bữa sáng nên được duy trì đều đặn với đầy đủ các nhóm chất gồm tinh bột, đạm, chất béo lành mạnh, vitamin và chất xơ.
Một bữa sáng hợp lý không chỉ giúp duy trì năng lượng, cải thiện hiệu suất làm việc mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính, bảo vệ sức khỏe lâu dài.
