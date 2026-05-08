Người đàn ông 53 tuổi phát hiện u tuyến giáp lạc chỗ to như quả bưởi trong lồng ngực
GĐXH - Đau ngực âm ỉ kéo dài, người đàn ông 53 tuổi đi khám phát hiện khối u khổng lồ nằm sâu trong lồng ngực. Sau phẫu thuật, bác sĩ xác định đây là mô tuyến giáp lạc chỗ hiếm gặp.
Ông Quang (53 tuổi) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vì đau ngực âm ỉ kéo dài. Kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh có khối u lớn nằm trong trung thất trước, kích thước tương đương quả bưởi.
Khối u tuyến giáp nằm sát tim và mạch máu lớn
Kết quả chụp CT ghi nhận khối u có kích thước khoảng 10,5 x 10 x 8,5cm, nằm ngay vùng sau xương ức. Khối u có dấu hiệu xâm lấn ngược lên trên, bám vào thành ngực, tĩnh mạch chủ trên và nhiều mạch máu quan trọng trong lồng ngực.
PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, các khối u trung thất có kích thước lớn và vị trí phức tạp dù lành tính vẫn cần phẫu thuật sớm để tránh chèn ép tim, phổi và các mạch máu lớn.
“Nếu không can thiệp kịp thời, khối u có thể gây suy hô hấp, rối loạn tuần hoàn, thậm chí đe dọa tính mạng”, bác sĩ Vĩnh nói.
Phẫu thuật bóc tách khối u tuyến giáp kéo dài hơn 3 giờ
Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật mở qua đường xương ức nhằm loại bỏ hoàn toàn khối u ra khỏi lồng ngực một cách an toàn.
Ca mổ kéo dài hơn 3 giờ. Sau khi chẻ dọc xương ức, ê-kíp tiến hành bóc tách khối u khỏi màng phổi, đồng thời gỡ dính khỏi các cấu trúc giải phẫu quan trọng để tránh tổn thương mạch máu và dây thần kinh lân cận.
Các bác sĩ sau đó kiểm soát toàn bộ điểm chảy máu và làm sạch khoang lồng ngực. Khối u được loại bỏ hoàn toàn, giúp giải phóng áp lực chèn ép lên tim và phổi.
Sau phẫu thuật, ông Quang hết đau ngực, không gặp biến chứng, vết mổ khô sau một tuần và được xuất viện.
Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là mô tuyến giáp lành tính nằm ở vị trí bất thường trong trung thất trước, còn gọi là tuyến giáp lạc chỗ.
U tuyến giáp dễ bị bỏ qua vì phát triển âm thầm
Theo PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, mô tuyến giáp lạc chỗ có thể hình thành từ thời kỳ bào thai. Một số trường hợp là bướu giáp thòng trung thất, tức tuyến giáp từ vùng cổ phát triển xuống lồng ngực.
Tùy đặc điểm giải phẫu, khối u có thể tồn tại độc lập trong khoang ngực hoặc liên kết trực tiếp với tuyến giáp vùng cổ.
Bác sĩ cho biết phần lớn u trung thất phát triển âm thầm trong thời gian dài nên người bệnh dễ bỏ qua. Khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt, khối u thường đã lớn và bắt đầu chèn ép các cơ quan xung quanh, khiến điều trị phức tạp hơn.
Dấu hiệu cần được khám sớm
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu như:
- Đau tức ngực kéo dài.
- Khó thở.
- Ho dai dẳng.
- Cảm giác nặng ngực.
- Nuốt nghẹn.
- Mệt mỏi không rõ nguyên nhân.
Ngoài ra, việc khám sức khỏe định kỳ có vai trò quan trọng giúp phát hiện sớm các bất thường trong lồng ngực, từ đó tăng cơ hội điều trị hiệu quả bằng các phương pháp ít xâm lấn.
