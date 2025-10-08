Mới nhất
Những điều cần tránh khi cúng gạo muối nhà mới để mang lại bình an cho gia chủ

Thứ tư, 12:31 08/10/2025 |
GĐXH - Việc cúng nhập trạch (về nhà mới) trong văn hóa của người Việt là nghi thức quan trọng. Trong đó, gạo và muối được xem là hai lễ vật không thể thiếu. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tránh khi cúng gạo muối về nhà mới.

Ý nghĩa của việc cúng gạo muối khi về nhà mới

Trong phong tục Việt Nam, nghi lễ nhập trạch luôn có sự hiện diện của gạo và muối. Đây không chỉ là lễ vật đơn giản mà còn mang giá trị tâm linh sâu sắc. Gạo tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy - hạt ngọc của trời đất, mang đến nguồn sống cho con người. Muối lại mang ý nghĩa xua đuổi tà khí, bảo vệ gia đạo yên bình, giúp không gian sống thêm thanh tịnh.

Khi thực hiện nghi lễ này, gia chủ thường thắc mắc gạo muối cúng nhà mới xong làm gì để giữ lại phước lộc. Thực tế, đây chính là bước quan trọng nhằm duy trì nguồn năng lượng tích cực trong ngôi nhà mới. Nếu biết cách xử lý hợp phong thủy, gia đình sẽ đón nhận nhiều may mắn và thịnh vượng.

Những điều cần tránh khi cúng gạo muối nhà mới để mang lại bình an cho gia chủ - Ảnh 1.

Việc cúng nhập trạch (về nhà mới) trong văn hóa của người Việt là nghi thức quan trọng. Trong đó, gạo và muối được xem là hai lễ vật không thể thiếu.

Bên cạnh việc cúng, dân gian còn lưu truyền thói quen rắc muối gạo trước cửa nhà để trừ tà, gột bỏ uế khí, đồng thời mời gọi tài lộc ghé thăm. Đây là nghi thức nhỏ nhưng được nhiều người duy trì bởi mang lại sự an tâm khi khởi đầu cuộc sống mới.

Ngoài ra, một số gia đình còn lựa chọn cách đặt muối gạo trong nhà ở các vị trí quan trọng như bếp, góc tài lộc hoặc bàn thờ Thần Tài. Việc này mang ý nghĩa tích trữ, giữ lộc, giúp cuộc sống luôn đủ đầy, công việc thuận lợi, gia đạo hưng vượng lâu dài.

Gạo muối cúng nhà mới xong làm gì?

Theo quan niệm dân gian, gạo và muối không chỉ là lễ vật dâng cúng mà còn mang giá trị tâm linh, tượng trưng cho sự no đủ và bình an. Vì vậy, việc xử lý gạo muối sau khi cúng cần được thực hiện đúng cách, tránh thất thoát phước khí.

Một trong những cách được nhiều người áp dụng là rắc muối gạo trước cửa nhà. Cách này giúp xua đi tà khí, làm sạch năng lượng tiêu cực còn sót lại trong ngôi nhà mới, đồng thời chào đón vận may và những khởi đầu tốt đẹp. Khi rắc, gia chủ nên thực hiện từ trong nhà ra ngoài, rắc muối trước rồi đến gạo để cân bằng âm dương.

Những điều cần tránh khi cúng gạo muối nhà mới để mang lại bình an cho gia chủ - Ảnh 2.

Theo quan niệm dân gian, gạo và muối không chỉ là lễ vật dâng cúng mà còn mang giá trị tâm linh, tượng trưng cho sự no đủ và bình an.

Ngoài việc rắc, gia chủ cũng có thể lựa chọn cách đặt muối gạo trong nhà. Đây được xem là phương pháp giữ lại tài lộc, tượng trưng cho sự tích trữ và sung túc. Gạo muối có thể được đựng trong hũ sạch và đặt ở bếp, bàn thờ Thần Tài - ông Địa hoặc góc tài lộc của ngôi nhà. Thực hiện đúng cách sẽ giúp gia đình luôn an yên, công việc thuận lợi và cuộc sống sung túc lâu dài. Đây là cách đặt muối gạo trong nhà đúng phong thủy: Đặt trong hũ, bát hoặc lọ kín rồi để ở góc bếp: tượng trưng cho sự no đủ, bếp lửa luôn ấm.

Đặt ở góc tài lộc (hướng Đông Nam): giúp thu hút vận may và tiền tài. Đặt ở bàn thờ Thần Tài - Ông Địa: tăng cường năng lượng tích cực, phù trợ công việc làm ăn.

Khi áp dụng cách đặt muối gạo trong nhà, gia chủ cần giữ hũ sạch sẽ, không để ẩm mốc, thay mới định kỳ để duy trì năng lượng tốt.

Những điều cần tránh khi cúng gạo muối nhà mới

Một trong những sai lầm phổ biến là vứt gạo muối sau khi cúng vào thùng rác. Theo quan niệm dân gian, hành động này đồng nghĩa với việc đánh mất phước khí, khiến may mắn khó ở lại lâu dài trong ngôi nhà mới.

Bên cạnh đó, khi thực hiện rắc muối gạo trước cửa nhà, gia chủ cần chú ý không để gạo muối vung vãi bừa bãi. Điều này không chỉ gây mất tính trang nghiêm của nghi thức mà còn làm giảm đi ý nghĩa phong thủy của việc thanh lọc và trừ tà khí. Tốt nhất nên rắc gọn gàng, theo đúng hướng dẫn để giữ được sự linh thiêng.

Những điều cần tránh khi cúng gạo muối nhà mới để mang lại bình an cho gia chủ - Ảnh 3.

Tùy theo quan niệm, gia chủ có thể rắc muối gạo trước cửa nhà để xua tà khí hoặc áp dụng cách đặt muối gạo trong nhà để giữ lại tài lộc.

Ngoài ra, một điều tuyệt đối cần tránh là sử dụng lại gạo muối đã cúng cho mục đích ăn uống. Thay vào đó, gia chủ có thể áp dụng cách đặt muối gạo trong nhà tại những vị trí quan trọng như bếp, bàn thờ Thần Tài hay góc tài lộc. Cách làm này vừa đúng phong thủy vừa giúp duy trì năng lượng tích cực, mang lại may mắn và thịnh vượng lâu dài.

Việc xử lý gạo muối cúng nhà mới xong làm gì không chỉ đơn giản mà còn mang ý nghĩa sâu xa về mặt tâm linh và phong thủy. Tùy theo quan niệm, gia chủ có thể rắc muối gạo trước cửa nhà để xua tà khí hoặc áp dụng cách đặt muối gạo trong nhà để giữ lại tài lộc. Nếu thực hiện đúng, đây sẽ là bước khởi đầu thuận lợi cho cuộc sống an yên, sung túc tại ngôi nhà mới.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Những điều cần tránh khi cúng gạo muối nhà mới để mang lại bình an cho gia chủ - Ảnh 4.Bố trí cửa sổ nhà ở chuẩn phong thủy sẽ vượng khí sinh tài, thu hút may mắn

GĐXH - Cửa sổ được ví như “đôi mắt của ngôi nhà”, nó đóng vai trò là nơi đem lại ánh sáng và sự thông thoáng cho không gian. Bài viết dưới đây, sẽ hướng dẫn bạn cách thiết kế cửa sổ nhà ở đảm bảo phong thủy, giúp thu hút may mắn, vượng khí sinh tài.

Huyền Trang (T/h)
