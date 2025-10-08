Những điều cần tránh khi cúng gạo muối nhà mới để mang lại bình an cho gia chủ
GĐXH - Việc cúng nhập trạch (về nhà mới) trong văn hóa của người Việt là nghi thức quan trọng. Trong đó, gạo và muối được xem là hai lễ vật không thể thiếu. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tránh khi cúng gạo muối về nhà mới.
Ý nghĩa của việc cúng gạo muối khi về nhà mới
Trong phong tục Việt Nam, nghi lễ nhập trạch luôn có sự hiện diện của gạo và muối. Đây không chỉ là lễ vật đơn giản mà còn mang giá trị tâm linh sâu sắc. Gạo tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy - hạt ngọc của trời đất, mang đến nguồn sống cho con người. Muối lại mang ý nghĩa xua đuổi tà khí, bảo vệ gia đạo yên bình, giúp không gian sống thêm thanh tịnh.
Khi thực hiện nghi lễ này, gia chủ thường thắc mắc gạo muối cúng nhà mới xong làm gì để giữ lại phước lộc. Thực tế, đây chính là bước quan trọng nhằm duy trì nguồn năng lượng tích cực trong ngôi nhà mới. Nếu biết cách xử lý hợp phong thủy, gia đình sẽ đón nhận nhiều may mắn và thịnh vượng.
Bên cạnh việc cúng, dân gian còn lưu truyền thói quen rắc muối gạo trước cửa nhà để trừ tà, gột bỏ uế khí, đồng thời mời gọi tài lộc ghé thăm. Đây là nghi thức nhỏ nhưng được nhiều người duy trì bởi mang lại sự an tâm khi khởi đầu cuộc sống mới.
Ngoài ra, một số gia đình còn lựa chọn cách đặt muối gạo trong nhà ở các vị trí quan trọng như bếp, góc tài lộc hoặc bàn thờ Thần Tài. Việc này mang ý nghĩa tích trữ, giữ lộc, giúp cuộc sống luôn đủ đầy, công việc thuận lợi, gia đạo hưng vượng lâu dài.
Gạo muối cúng nhà mới xong làm gì?
Theo quan niệm dân gian, gạo và muối không chỉ là lễ vật dâng cúng mà còn mang giá trị tâm linh, tượng trưng cho sự no đủ và bình an. Vì vậy, việc xử lý gạo muối sau khi cúng cần được thực hiện đúng cách, tránh thất thoát phước khí.
Một trong những cách được nhiều người áp dụng là rắc muối gạo trước cửa nhà. Cách này giúp xua đi tà khí, làm sạch năng lượng tiêu cực còn sót lại trong ngôi nhà mới, đồng thời chào đón vận may và những khởi đầu tốt đẹp. Khi rắc, gia chủ nên thực hiện từ trong nhà ra ngoài, rắc muối trước rồi đến gạo để cân bằng âm dương.
Ngoài việc rắc, gia chủ cũng có thể lựa chọn cách đặt muối gạo trong nhà. Đây được xem là phương pháp giữ lại tài lộc, tượng trưng cho sự tích trữ và sung túc. Gạo muối có thể được đựng trong hũ sạch và đặt ở bếp, bàn thờ Thần Tài - ông Địa hoặc góc tài lộc của ngôi nhà. Thực hiện đúng cách sẽ giúp gia đình luôn an yên, công việc thuận lợi và cuộc sống sung túc lâu dài. Đây là cách đặt muối gạo trong nhà đúng phong thủy: Đặt trong hũ, bát hoặc lọ kín rồi để ở góc bếp: tượng trưng cho sự no đủ, bếp lửa luôn ấm.
Đặt ở góc tài lộc (hướng Đông Nam): giúp thu hút vận may và tiền tài. Đặt ở bàn thờ Thần Tài - Ông Địa: tăng cường năng lượng tích cực, phù trợ công việc làm ăn.
Khi áp dụng cách đặt muối gạo trong nhà, gia chủ cần giữ hũ sạch sẽ, không để ẩm mốc, thay mới định kỳ để duy trì năng lượng tốt.
Những điều cần tránh khi cúng gạo muối nhà mới
Một trong những sai lầm phổ biến là vứt gạo muối sau khi cúng vào thùng rác. Theo quan niệm dân gian, hành động này đồng nghĩa với việc đánh mất phước khí, khiến may mắn khó ở lại lâu dài trong ngôi nhà mới.
Bên cạnh đó, khi thực hiện rắc muối gạo trước cửa nhà, gia chủ cần chú ý không để gạo muối vung vãi bừa bãi. Điều này không chỉ gây mất tính trang nghiêm của nghi thức mà còn làm giảm đi ý nghĩa phong thủy của việc thanh lọc và trừ tà khí. Tốt nhất nên rắc gọn gàng, theo đúng hướng dẫn để giữ được sự linh thiêng.
Ngoài ra, một điều tuyệt đối cần tránh là sử dụng lại gạo muối đã cúng cho mục đích ăn uống. Thay vào đó, gia chủ có thể áp dụng cách đặt muối gạo trong nhà tại những vị trí quan trọng như bếp, bàn thờ Thần Tài hay góc tài lộc. Cách làm này vừa đúng phong thủy vừa giúp duy trì năng lượng tích cực, mang lại may mắn và thịnh vượng lâu dài.
Việc xử lý gạo muối cúng nhà mới xong làm gì không chỉ đơn giản mà còn mang ý nghĩa sâu xa về mặt tâm linh và phong thủy. Tùy theo quan niệm, gia chủ có thể rắc muối gạo trước cửa nhà để xua tà khí hoặc áp dụng cách đặt muối gạo trong nhà để giữ lại tài lộc. Nếu thực hiện đúng, đây sẽ là bước khởi đầu thuận lợi cho cuộc sống an yên, sung túc tại ngôi nhà mới.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Các lưu ý khi sử dụng tủ sấy quần áo để không bị hư hỏngỞ - 32 phút trước
GĐXH - Bài viết sau đây sẽ tổng hợp những điều bạn cần lưu ý khi sử dụng tủ sấy quần áo. Sử dụng đúng cách, sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của tủ sấy, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quần áo của chúng ta.
Ngắm biệt thự đẹp như khu nghỉ dưỡng của Phương Oanh - Shark Bình giữa lúc Shark Bình gặp biến cốỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi kết hôn với diễn viên Phương Oanh, Shark Bình có cuộc sống hạnh phúc cùng hai con sinh đôi trong biệt thự sang trọng như một khu nghỉ dưỡng.
Cách cuốc đất động thổ chuẩn phong thủyỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, việc chọn lựa cách cuốc đất động thổ, số nhát cuốc bao nhiêu và ai là người thực hiện đều mang ý nghĩa tâm linh, ảnh hưởng đến phong thủy và vận khí của gia chủ.
Con vật này bò vào nhà, điềm may tài lộc đếnỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy cổ truyền, rùa là linh vật tượng trưng cho trường thọ, trấn trạch và ổn định. Khi rùa tự nhiên bò vào nhà — không phải do bạn mang vào — thì nhiều người tin rằng đó là điềm báo may mắn, báo hiệu tài lộc sắp đến hoặc vượng khí đang tụ.
Cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng, bền lâuỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Việc sở hữu một chiếc tủ sấy quần áo trong gia đình đem lại rất nhiều tiện ích trong những ngày mưa ẩm ướt. Cùng bài viết sau thực hiện cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng mà còn để thiết bị được bền lâu.
Những điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnhỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Dưới đây điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh theo lời khuyên của chuyên gia.
Diệt gián bằng baking soda sao cho hiệu quảỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Gián mang lại nhiều nguy hiểm với khả năng gây ô nhiễm môi trường cũng như dễ lây lan bệnh. Diệt gián bằng baking soda là một trong những cách phòng gián hiệu quả.
Dấu hiệu nhận biết người bị nhiễm âm khí, cách xả âm khí, tăng dương khí cho cơ thểỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Âm khí là một dạng năng lượng tiêu cực có thể từ môi trường các địa điểm có nhiều năng lượng âm như nghĩa trang hoặc nơi bỏ hoang. Khi âm khí xâm nhập vào cơ thể nó làm mất cân bằng âm dương.
Hoa Bỉ Ngạn – ý nghĩa phong thủy và câu chuyện giữa hai bờ sinh tửỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa Bỉ Ngạn – đóa hoa tâm linh huyền thoại có sức thu hút mạnh mẽ lại gắn liền với nghịch lý giữa hai bờ sinh tử và hành trình buông bỏ - tái sinh.
Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Vợ chồng Lương Thế Thành hiện đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự 200m2 tại Thủ Đức.
Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?Ở
GĐXH - Vợ chồng Lương Thế Thành hiện đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự 200m2 tại Thủ Đức.