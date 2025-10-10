Mới nhất
Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Thứ sáu, 13:36 10/10/2025
GĐXH - Hàng ngày phải tiếp xúc với hàng tá đồ đạc, có thể bạn chẳng mấy để tâm nhưng có những thứ tưởng an toàn lại đang đội lốt “sát thủ vô hình” lặng lẽ gây hại cho sức khỏe chúng ta.

Ngăn đựng bột giặt của máy giặt

Phần lớn mọi người chỉ tập trung làm sạch lồng giặt và viền cao su khi vệ sinh máy giặt mà quên mất ngăn đựng bột giặt – nơi được sử dụng mỗi lần giặt đồ.

Ngăn đựng bột giặt mới chính là "ổ" của nấm mốc. Nước thường xuyên đi qua đây làm môi trường ẩm ướt, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển.

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn - Ảnh 1.

Phần lớn mọi người chỉ tập trung làm sạch lồng giặt và viền cao su khi vệ sinh máy giặt mà quên mất ngăn đựng bột giặt – nơi được sử dụng mỗi lần giặt đồ.

Điều này không chỉ khiến quần áo giặt xong có mùi khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da như ngứa ngáy hoặc mẩn đỏ.

Điều khiển từ xa

Ít ai ngờ rằng điều khiển từ xa cũng là một trong những vật dụng dễ bẩn nhất, chứa đầy vi khuẩn, nấm mốc và bụi bẩn. 

Những tác nhân này âm thầm gây hại cho sức khỏe gia đình bạn. Vì vậy, bạn đừng tiếc thời gian để vệ sinh điều khiển định kỳ, vừa đơn giản vừa bảo vệ sức khỏe của cả nhà.

Bộ lọc của các thiết bị như máy lọc không khí, máy hút bụi

Bộ lọc của các thiết bị như máy lọc không khí, máy hút bụi... rất quan trọng trong việc ngăn bụi, dị ứng nguyên và vi khuẩn, giúp giữ cho ngôi nhà sạch sẽ. Tuy nhiên, nếu không thay bộ lọc định kỳ, hiệu quả làm sạch sẽ giảm và có thể trở thành nguồn ô nhiễm thứ cấp.

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn - Ảnh 2.

Nếu không thay bộ lọc định kỳ, hiệu quả làm sạch sẽ giảm và có thể trở thành nguồn ô nhiễm thứ cấp.

Dù bộ lọc của máy hút bụi không gặp vấn đề này, nhưng chúng vẫn dễ phát triển vi khuẩn, đặc biệt khi da chết và lông tóc bám vào, gây mùi hôi do phân hủy các hợp chất như cadaverine. Do đó, để bảo vệ ngôi nhà khỏi ô nhiễm, bạn nên thay bộ lọc định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đồ chơi nhựa trôi nổi, không nhãn mác

Trẻ con luôn thích đồ chơi, nhưng thị trường lại đầy rẫy sản phẩm "ba không" – không thương hiệu, không chứng nhận, không nguồn gốc. Những loại đồ chơi này thường làm từ nhựa tái chế, trộn thêm phụ gia độc hại và kim loại nặng.

Trẻ chỉ cần ngậm hoặc cầm lâu, chất độc đã có thể ngấm dần vào cơ thể, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ. Vì vậy, cha mẹ đừng ham rẻ, hãy chọn sản phẩm có chứng nhận an toàn, cho dù giá cao hơn cũng xứng đáng.

Nệm, gối cao su non kém chất lượng

Nệm hay gối "cao su non – latex" đang được quảng cáo rầm rộ, nhưng sự thật nhiều loại trên thị trường chỉ chứa rất ít cao su thiên nhiên, còn lại là hóa chất tổng hợp.

Ban đầu nằm thấy êm, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, chúng dễ bị vàng, bở vụn, phát sinh mùi hắc. Nguy hiểm hơn, người dùng có thể hít phải bụi cao su và hóa chất gây kích ứng đường hô hấp, ảnh hưởng phổi về lâu dài.

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn - Ảnh 3.

Nệm hay gối "cao su non – latex" đang được quảng cáo rầm rộ, nhưng sự thật nhiều loại trên thị trường chỉ chứa rất ít cao su thiên nhiên, còn lại là hóa chất tổng hợp.

Muốn yên tâm, hãy chọn sản phẩm có chứng nhận rõ ràng, tránh các loại gối "giá rẻ bất thường".

Các hợp chất dễ bay hơi trong không khí

Rất nhiều hợp chất nguy hiểm dễ bay hơi trong không khí được tìm thấy trong nhà bếp, tầng hầm và phòng giặt ủi, khu giặt đồ. 

Thành phần bị rò rỉ từ các chai nước tẩy rửa trở thành khí gas ở nhiệt độ phòng. Theo công ty Rodale, đây chính là lý do vì sao nhiều căn phòng khác nhau trong nhà sẽ bị lây nhiễm hóa chất này.

Chì trong nước máy

Việc uống phải nước chứa chì hoàn toàn có thể xảy ra nếu như bạn sử dụng nước máy được vận chuyển trong một đường ống cũ, đường ống bằng đồng hoặc bộ lọc nước bằng crôm.

GĐXH – Nhiều gia chủ khi chuẩn bị làm lễ nhập trạch thường lo lắng khi vào đúng hôm trời đổ mưa. Không ít người băn khoăn, mưa vậy có phải điềm lành, thực tế không phải ai cũng biết điều dưới đây.

Huyền Trang (T/h)
Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưa

Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưa

- 2 giờ trước

GĐXH - Mùa mưa với độ ẩm cao dễ làm tường và sàn nhà bị mốc, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Để giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ, bạn cần biết cách xử lý tường ẩm mốc, làm khô sàn nhà và khử mùi hiệu quả.

Cây trúc lưng rùa, xua đuổi tà khí và cân bằng năng lượng

Cây trúc lưng rùa, xua đuổi tà khí và cân bằng năng lượng

- 13 giờ trước

GĐXH - Cây trúc lưng rùa, với hình dáng lá độc đáo và màu sắc tươi tắn, không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Loài cây này được xem là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và tài lộc.

Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay không

Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay không

Phong thủy - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều người chỉ chú ý đến vật “tốt” xuất hiện trong nhà, nhưng một dấu hiệu ít ai để ý nhưng cũng quan trọng không kém là: khi đồ đạc trong nhà ít bị hỏng hóc, sửa chữa tối thiểu, nghĩa là năng lượng nhà bạn đang ổn định, không bị hao tổn — và đó là lúc tài lộc “ít rời” bạn.

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Phong thủy - 17 giờ trước

GĐXH – Dân gian vẫn cho rằng, trồng khế trước cửa nhà mang lại nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, để thực sự mang lại may mắn cho gia chủ khi trồng cần phải biết những điều dưới đây.

Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quả

Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quả

- 18 giờ trước

GĐXH - Bình siêu tốc đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, mùi nhựa khó chịu bám lại trên bình sau một thời gian sử dụng khiến nhiều người cảm thấy phiền toái.

Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọt

Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọt

- 22 giờ trước

GĐXH - Gạo là một trong những lương thực thiết yếu trong căn bếp của mỗi gia đình, nhưng cũng rất dễ bị mối, mọt và côn trùng gây hại nếu không bảo quản đúng cách. Cùng tìm lời giải qua bài viết sau về cách bảo quản gạo lâu không bị mối, mọt.

Tuyệt chiêu khử mùi ẩm mốc hiệu quả cho nhà cửa sau mùa mưa lũ

Tuyệt chiêu khử mùi ẩm mốc hiệu quả cho nhà cửa sau mùa mưa lũ

- 1 ngày trước

GĐXH - Sau những ngày mưa lũ kéo dài, nhiều gia đình phải đối mặt với tình trạng nhà cửa ẩm mốc, nặng mùi khó chịu. Điều đó không chỉ làm giảm chất lượng sinh hoạt mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt và hôi trong mùa mưa cực hiệu quả

Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt và hôi trong mùa mưa cực hiệu quả

- 1 ngày trước

GĐXH - Mùa mưa đến, kéo theo nỗi lo giày dép ẩm mốc và có mùi hôi khó chịu. Giày dép ẩm ướt không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

- 1 ngày trước

GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.

Công dụng bất ngờ của vỏ tỏi trong cuộc sống hàng ngày, ai biết rồi liền vội đi gom vỏ tỏi

Công dụng bất ngờ của vỏ tỏi trong cuộc sống hàng ngày, ai biết rồi liền vội đi gom vỏ tỏi

- 1 ngày trước

GĐXH - Tỏi từ lâu đã là gia vị không thể thiếu trong gian bếp của người Việt. Thế nhưng, khi chế biến tỏi, phần vỏ mỏng bên ngoài lại thường bị bỏ đi mà ít ai biết rằng chính nó lại rất hữu ích trong đời sống.

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Đây mới là dấu hiệu phong thủy tốt trước cửa nhà

Đây mới là dấu hiệu phong thủy tốt trước cửa nhà

Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp

Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Phong thủy

Top