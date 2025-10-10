Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Ngăn đựng bột giặt của máy giặt

Phần lớn mọi người chỉ tập trung làm sạch lồng giặt và viền cao su khi vệ sinh máy giặt mà quên mất ngăn đựng bột giặt – nơi được sử dụng mỗi lần giặt đồ.

Ngăn đựng bột giặt mới chính là "ổ" của nấm mốc. Nước thường xuyên đi qua đây làm môi trường ẩm ướt, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển.

Điều này không chỉ khiến quần áo giặt xong có mùi khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da như ngứa ngáy hoặc mẩn đỏ.

Điều khiển từ xa

Ít ai ngờ rằng điều khiển từ xa cũng là một trong những vật dụng dễ bẩn nhất, chứa đầy vi khuẩn, nấm mốc và bụi bẩn.

Những tác nhân này âm thầm gây hại cho sức khỏe gia đình bạn. Vì vậy, bạn đừng tiếc thời gian để vệ sinh điều khiển định kỳ, vừa đơn giản vừa bảo vệ sức khỏe của cả nhà.

Bộ lọc của các thiết bị như máy lọc không khí, máy hút bụi

Bộ lọc của các thiết bị như máy lọc không khí, máy hút bụi... rất quan trọng trong việc ngăn bụi, dị ứng nguyên và vi khuẩn, giúp giữ cho ngôi nhà sạch sẽ. Tuy nhiên, nếu không thay bộ lọc định kỳ, hiệu quả làm sạch sẽ giảm và có thể trở thành nguồn ô nhiễm thứ cấp.

Dù bộ lọc của máy hút bụi không gặp vấn đề này, nhưng chúng vẫn dễ phát triển vi khuẩn, đặc biệt khi da chết và lông tóc bám vào, gây mùi hôi do phân hủy các hợp chất như cadaverine. Do đó, để bảo vệ ngôi nhà khỏi ô nhiễm, bạn nên thay bộ lọc định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đồ chơi nhựa trôi nổi, không nhãn mác

Trẻ con luôn thích đồ chơi, nhưng thị trường lại đầy rẫy sản phẩm "ba không" – không thương hiệu, không chứng nhận, không nguồn gốc. Những loại đồ chơi này thường làm từ nhựa tái chế, trộn thêm phụ gia độc hại và kim loại nặng.

Trẻ chỉ cần ngậm hoặc cầm lâu, chất độc đã có thể ngấm dần vào cơ thể, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ. Vì vậy, cha mẹ đừng ham rẻ, hãy chọn sản phẩm có chứng nhận an toàn, cho dù giá cao hơn cũng xứng đáng.

Nệm, gối cao su non kém chất lượng

Nệm hay gối "cao su non – latex" đang được quảng cáo rầm rộ, nhưng sự thật nhiều loại trên thị trường chỉ chứa rất ít cao su thiên nhiên, còn lại là hóa chất tổng hợp.

Ban đầu nằm thấy êm, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, chúng dễ bị vàng, bở vụn, phát sinh mùi hắc. Nguy hiểm hơn, người dùng có thể hít phải bụi cao su và hóa chất gây kích ứng đường hô hấp, ảnh hưởng phổi về lâu dài.

Muốn yên tâm, hãy chọn sản phẩm có chứng nhận rõ ràng, tránh các loại gối "giá rẻ bất thường".

Các hợp chất dễ bay hơi trong không khí

Rất nhiều hợp chất nguy hiểm dễ bay hơi trong không khí được tìm thấy trong nhà bếp, tầng hầm và phòng giặt ủi, khu giặt đồ.

Thành phần bị rò rỉ từ các chai nước tẩy rửa trở thành khí gas ở nhiệt độ phòng. Theo công ty Rodale, đây chính là lý do vì sao nhiều căn phòng khác nhau trong nhà sẽ bị lây nhiễm hóa chất này.

Chì trong nước máy

Việc uống phải nước chứa chì hoàn toàn có thể xảy ra nếu như bạn sử dụng nước máy được vận chuyển trong một đường ống cũ, đường ống bằng đồng hoặc bộ lọc nước bằng crôm.