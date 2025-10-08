Cách cuốc đất động thổ chuẩn phong thủy
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, việc chọn lựa cách cuốc đất động thổ, số nhát cuốc bao nhiêu và ai là người thực hiện đều mang ý nghĩa tâm linh, ảnh hưởng đến phong thủy và vận khí của gia chủ.
Ý nghĩa của việc cuốc đất động thổ
Đánh dấu khởi đầu may mắn: Nhát cuốc đầu tiên tượng trưng cho sự khai mở, mang lại khởi đầu hanh thông.
Gắn kết Thiên – Địa – Nhân: Khi gia chủ thực hiện đúng nghi thức, đó là lúc năng lượng trời, đất và con người được cân bằng, hòa hợp.
Cầu mong bình an và tài lộc: Người Việt tin rằng thực hiện đúng cách cuốc động thổ xây nhà sẽ giúp công trình bền vững, gia đạo hưng thịnh.
Tránh rủi ro, xui xẻo: Nếu bỏ qua hoặc làm sơ sài, công trình dễ gặp trắc trở, ảnh hưởng đến tinh thần và đời sống lâu dài.
Cách cuốc đất động thổ chuẩn phong thủy
Chuẩn bị mâm lễ cúng động thổ
Một mâm lễ cơ bản thường bao gồm: nhang đèn, hoa tươi, mâm ngũ quả, gạo muối, nước sạch, trầu cau, vàng mã và lễ vật mặn như xôi gà hoặc heo quay (tùy điều kiện). Đây là phần thể hiện lòng thành kính với Thổ Công và gia tiên.
Chọn người cuốc đất động thổ
Nếu tuổi gia chủ hợp với ngày giờ đã chọn thì chính gia chủ sẽ cầm cuốc. Nếu tuổi phạm Tam Tai, Kim Lâu hoặc xung khắc, có thể nhờ người hợp tuổi thay thế.
Người cuốc cần trang phục chỉnh tề, thái độ nghiêm trang, tuyệt đối không được đùa cợt trong nghi lễ.
Tiến hành cúng bái và khấn vái
Gia chủ thắp nhang khấn vái, đọc văn khấn động thổ, xin phép Thổ Công, Long Mạch và gia tiên cho phép xây dựng, cầu mong mọi sự hanh thông.
Người được chọn sẽ cầm cuốc và thực hiện số nhát cuốc đã định (3, 5 hoặc 9). Mỗi nhát cuốc tượng trưng cho một lời nguyện cầu và mang ý nghĩa phong thủy riêng. Thường cuốc vào vị trí góc móng hoặc nơi trung tâm ngôi nhà.
Với quy trình trên, cách cuốc động thổ xây nhà sẽ diễn ra đúng phong tục, giúp gia chủ an tâm bước vào giai đoạn xây dựng.
Động thổ cuốc mấy nhát là đúng?
Theo pong thủy, số nhát cuốc thường là số lẻ tượng trưng cho sự phát triển, sinh sôi.
3 nhát cuốc: Biểu trưng cho Tam Tài (Thiên – Địa – Nhân), mang ý nghĩa cân bằng, hài hòa.
5 nhát cuốc: Tượng trưng cho Ngũ Hành (Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ), đảm bảo sự vững chắc, trường tồn của công trình.
9 nhát cuốc: Con số cát tường, tượng trưng cho sự viên mãn, hạnh phúc trọn vẹn, phú quý lâu dài.
Một số gia đình còn tùy chỉnh theo phong tục vùng miền, nhưng nhìn chung, những con số này đều mang lại ý nghĩa cát lành.
Một số lưu ý khi cuốc đất động thổ
Chọn ngày giờ hoàng đạo: Tránh ngày xung tuổi hoặc ngày hung hại.
Người cuốc đất phải hợp tuổi: Nếu gia chủ không hợp tuổi thì nhờ người thân hoặc bạn bè hợp tuổi thay thế.
Trang phục chỉnh tề, sạch sẽ: Thể hiện sự thành kính, không nên ăn mặc xuề xòa.
Vị trí cuốc đất: Chọn đúng khu vực đã định làm móng, thường ở góc Đông Nam hoặc vị trí đẹp theo phong thủy.
Sau khi cuốc đất: Nên đặt viên gạch hoặc hũ gạo muối xuống hố đất vừa cuốc để giữ sinh khí và tài lộc.
Nếu bỏ qua những lưu ý này, nghi lễ có thể không trọn vẹn, ảnh hưởng đến tâm lý và niềm tin của gia chủ.
Bên cạnh việc tìm hiểu cách cuốc đất động thổ và chọn số nhát cuốc phù hợp, một yếu tố quan trọng không kém chính là ngày giờ động thổ. Ngày tốt, giờ đẹp hợp tuổi gia chủ sẽ giúp lễ động thổ thêm cát lành, công trình thuận lợi, cuộc sống sau này hanh thông.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
