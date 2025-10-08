Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cách cuốc đất động thổ chuẩn phong thủy

Thứ tư, 11:31 08/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, việc chọn lựa cách cuốc đất động thổ, số nhát cuốc bao nhiêu và ai là người thực hiện đều mang ý nghĩa tâm linh, ảnh hưởng đến phong thủy và vận khí của gia chủ.

Ý nghĩa của việc cuốc đất động thổ

Đánh dấu khởi đầu may mắn: Nhát cuốc đầu tiên tượng trưng cho sự khai mở, mang lại khởi đầu hanh thông.

Gắn kết Thiên – Địa – Nhân: Khi gia chủ thực hiện đúng nghi thức, đó là lúc năng lượng trời, đất và con người được cân bằng, hòa hợp.

Cầu mong bình an và tài lộc: Người Việt tin rằng thực hiện đúng cách cuốc động thổ xây nhà sẽ giúp công trình bền vững, gia đạo hưng thịnh.

Động thổ cuốc mấy nhát là đúng? - Ảnh 1.

Việc chọn lựa cách cuốc đất động thổ, số nhát cuốc bao nhiêu và ai là người thực hiện đều mang ý nghĩa tâm linh, ảnh hưởng đến phong thủy và vận khí của gia chủ.

Tránh rủi ro, xui xẻo: Nếu bỏ qua hoặc làm sơ sài, công trình dễ gặp trắc trở, ảnh hưởng đến tinh thần và đời sống lâu dài.

Cách cuốc đất động thổ chuẩn phong thủy

Chuẩn bị mâm lễ cúng động thổ

Một mâm lễ cơ bản thường bao gồm: nhang đèn, hoa tươi, mâm ngũ quả, gạo muối, nước sạch, trầu cau, vàng mã và lễ vật mặn như xôi gà hoặc heo quay (tùy điều kiện). Đây là phần thể hiện lòng thành kính với Thổ Công và gia tiên.

Chọn người cuốc đất động thổ

Nếu tuổi gia chủ hợp với ngày giờ đã chọn thì chính gia chủ sẽ cầm cuốc. Nếu tuổi phạm Tam Tai, Kim Lâu hoặc xung khắc, có thể nhờ người hợp tuổi thay thế.

Người cuốc cần trang phục chỉnh tề, thái độ nghiêm trang, tuyệt đối không được đùa cợt trong nghi lễ.

Tiến hành cúng bái và khấn vái

Gia chủ thắp nhang khấn vái, đọc văn khấn động thổ, xin phép Thổ Công, Long Mạch và gia tiên cho phép xây dựng, cầu mong mọi sự hanh thông.

Động thổ cuốc mấy nhát là đúng? - Ảnh 2.

Gia chủ thắp nhang khấn vái, đọc văn khấn động thổ, xin phép Thổ Công, Long Mạch và gia tiên cho phép xây dựng, cầu mong mọi sự hanh thông.

Người được chọn sẽ cầm cuốc và thực hiện số nhát cuốc đã định (3, 5 hoặc 9). Mỗi nhát cuốc tượng trưng cho một lời nguyện cầu và mang ý nghĩa phong thủy riêng. Thường cuốc vào vị trí góc móng hoặc nơi trung tâm ngôi nhà.

Với quy trình trên, cách cuốc động thổ xây nhà sẽ diễn ra đúng phong tục, giúp gia chủ an tâm bước vào giai đoạn xây dựng.

Động thổ cuốc mấy nhát là đúng?

Theo pong thủy, số nhát cuốc thường là số lẻ tượng trưng cho sự phát triển, sinh sôi.

3 nhát cuốc: Biểu trưng cho Tam Tài (Thiên – Địa – Nhân), mang ý nghĩa cân bằng, hài hòa.

5 nhát cuốc: Tượng trưng cho Ngũ Hành (Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ), đảm bảo sự vững chắc, trường tồn của công trình.

9 nhát cuốc: Con số cát tường, tượng trưng cho sự viên mãn, hạnh phúc trọn vẹn, phú quý lâu dài.

Một số gia đình còn tùy chỉnh theo phong tục vùng miền, nhưng nhìn chung, những con số này đều mang lại ý nghĩa cát lành.

Một số lưu ý khi cuốc đất động thổ

Chọn ngày giờ hoàng đạo: Tránh ngày xung tuổi hoặc ngày hung hại.

Người cuốc đất phải hợp tuổi: Nếu gia chủ không hợp tuổi thì nhờ người thân hoặc bạn bè hợp tuổi thay thế.

Động thổ cuốc mấy nhát là đúng? - Ảnh 3.

Chọn ngày giờ hoàng đạo: Tránh ngày xung tuổi hoặc ngày hung hại.

Trang phục chỉnh tề, sạch sẽ: Thể hiện sự thành kính, không nên ăn mặc xuề xòa.

Vị trí cuốc đất: Chọn đúng khu vực đã định làm móng, thường ở góc Đông Nam hoặc vị trí đẹp theo phong thủy.

Sau khi cuốc đất: Nên đặt viên gạch hoặc hũ gạo muối xuống hố đất vừa cuốc để giữ sinh khí và tài lộc.

Nếu bỏ qua những lưu ý này, nghi lễ có thể không trọn vẹn, ảnh hưởng đến tâm lý và niềm tin của gia chủ.

Bên cạnh việc tìm hiểu cách cuốc đất động thổ và chọn số nhát cuốc phù hợp, một yếu tố quan trọng không kém chính là ngày giờ động thổ. Ngày tốt, giờ đẹp hợp tuổi gia chủ sẽ giúp lễ động thổ thêm cát lành, công trình thuận lợi, cuộc sống sau này hanh thông.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Động thổ cuốc mấy nhát là đúng? - Ảnh 4.Bố trí cửa sổ nhà ở chuẩn phong thủy sẽ vượng khí sinh tài, thu hút may mắn

GĐXH - Cửa sổ được ví như “đôi mắt của ngôi nhà”, nó đóng vai trò là nơi đem lại ánh sáng và sự thông thoáng cho không gian. Bài viết dưới đây, sẽ hướng dẫn bạn cách thiết kế cửa sổ nhà ở đảm bảo phong thủy, giúp thu hút may mắn, vượng khí sinh tài.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cách lắp và kích thước cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khí

Cách lắp và kích thước cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khí

Cách bố trí nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy giúp sức khỏe tốt, đón may mắn

Cách bố trí nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy giúp sức khỏe tốt, đón may mắn

Bố trí cửa sổ nhà ở chuẩn phong thủy sẽ vượng khí sinh tài, thu hút may mắn

Bố trí cửa sổ nhà ở chuẩn phong thủy sẽ vượng khí sinh tài, thu hút may mắn

Cách khắc phục hướng cổng phạm phong thủy xấu

Cách khắc phục hướng cổng phạm phong thủy xấu

Cẩn trọng với 4 hướng nhà đại hung và cách hóa giải

Cẩn trọng với 4 hướng nhà đại hung và cách hóa giải

Cùng chuyên mục

Con vật này bò vào nhà, điềm may tài lộc đến

Con vật này bò vào nhà, điềm may tài lộc đến

- 2 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy cổ truyền, rùa là linh vật tượng trưng cho trường thọ, trấn trạch và ổn định. Khi rùa tự nhiên bò vào nhà — không phải do bạn mang vào — thì nhiều người tin rằng đó là điềm báo may mắn, báo hiệu tài lộc sắp đến hoặc vượng khí đang tụ.

Cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng, bền lâu

Cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng, bền lâu

- 6 giờ trước

GĐXH - Việc sở hữu một chiếc tủ sấy quần áo trong gia đình đem lại rất nhiều tiện ích trong những ngày mưa ẩm ướt. Cùng bài viết sau thực hiện cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng mà còn để thiết bị được bền lâu.

Những điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh

Những điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh

- 17 giờ trước

GĐXH - Dưới đây điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh theo lời khuyên của chuyên gia.

Diệt gián bằng baking soda sao cho hiệu quả

Diệt gián bằng baking soda sao cho hiệu quả

- 19 giờ trước

GĐXH - Gián mang lại nhiều nguy hiểm với khả năng gây ô nhiễm môi trường cũng như dễ lây lan bệnh. Diệt gián bằng baking soda là một trong những cách phòng gián hiệu quả.

Dấu hiệu nhận biết người bị nhiễm âm khí, cách xả âm khí, tăng dương khí cho cơ thể

Dấu hiệu nhận biết người bị nhiễm âm khí, cách xả âm khí, tăng dương khí cho cơ thể

- 20 giờ trước

GĐXH - Âm khí là một dạng năng lượng tiêu cực có thể từ môi trường các địa điểm có nhiều năng lượng âm như nghĩa trang hoặc nơi bỏ hoang. Khi âm khí xâm nhập vào cơ thể nó làm mất cân bằng âm dương.

Hoa Bỉ Ngạn – ý nghĩa phong thủy và câu chuyện giữa hai bờ sinh tử

Hoa Bỉ Ngạn – ý nghĩa phong thủy và câu chuyện giữa hai bờ sinh tử

- 21 giờ trước

GĐXH - Hoa Bỉ Ngạn – đóa hoa tâm linh huyền thoại có sức thu hút mạnh mẽ lại gắn liền với nghịch lý giữa hai bờ sinh tử và hành trình buông bỏ - tái sinh.

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

- 1 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng Lương Thế Thành hiện đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự 200m2 tại Thủ Đức.

Bị ong mặt quỷ đốt phải làm sao?

Bị ong mặt quỷ đốt phải làm sao?

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo dõi bài viết sau để biết biện pháp cần thực hiện khi bị ong mặt quỷ đốt và tìm hiểu về mức độ nguy hiểm của nọc độc loài ong này.

Cách lắp và kích thước cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khí

Cách lắp và kích thước cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khí

- 1 ngày trước

GĐXH - Cánh cửa trong ngôi nhà đóng vai trò là nơi tiếp đón tiền tài, tài vận vào trong. Do vậy, khi lắp đặt cuốn cần chú ý những nguyên tắc sau.

Cách bố trí nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy giúp sức khỏe tốt, đón may mắn

Cách bố trí nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy giúp sức khỏe tốt, đón may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc thiết kế nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy để đem lại may mắn, tạo luồng sinh khí tốt để bảo vệ sức khỏe là điều mà các gia chủ nên quan tâm chú trọng.

Xem nhiều

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

GĐXH - Vợ chồng Lương Thế Thành hiện đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự 200m2 tại Thủ Đức.

Từng được kỳ vọng 'kế nhiệm' Tăng Thanh Hà thành 'ngọc nữ' điện ảnh, nữ diễn viên - bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 lộng lẫy đón Trung thu

Từng được kỳ vọng 'kế nhiệm' Tăng Thanh Hà thành 'ngọc nữ' điện ảnh, nữ diễn viên - bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 lộng lẫy đón Trung thu

Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận may

Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận may

Các cách đuổi gián trong phòng ngủ để gián một đi không trở lại

Các cách đuổi gián trong phòng ngủ để gián một đi không trở lại

Cách đuổi muỗi bằng tỏi đơn giản, hiệu quả

Cách đuổi muỗi bằng tỏi đơn giản, hiệu quả

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top