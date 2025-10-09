Nhập trạch gặp mưa có phải là điềm lành và những ngày nên tránh nhập trạch
GĐXH – Nhiều gia chủ khi chuẩn bị làm lễ nhập trạch thường lo lắng khi vào đúng hôm trời đổ mưa. Không ít người băn khoăn, mưa vậy có phải điềm lành, thực tế không phải ai cũng biết điều dưới đây.
Ngày nhập trạch gặp mưa có tốt không?
Với góc nhìn của phong thủy chính phái, theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, việc chọn ngày nhập trạch không phụ thuộc vào thời tiết, mà dựa trên nhiều yếu tố luận giải cụ thể ở nhiều phương diện:
+ Nhật Trực: Chọn ngày có trực tốt, tránh những ngày trực xấu sẽ gây bất lợi cho nghi lễ.
+ Nhật Tinh: Xem sao chiếu trong ngày có hợp để tiến hành nghi lễ quan trọng hay không.
+ Cát Thần: Xét các vị thần cát hung trong ngày để chọn thời điểm thuận lợi nhất.
Một điều nữa cần xem xét là tuổi mệnh gia chủ. Ngày được chọn phải tương hợp, tránh xung khắc với tuổi của trạch chủ. Để lựa chọn được ngày tốt, gia chủ nên tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thủy.
Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, việc mưa hay nắng trong ngày nhập trạch cũng sẽ không làm thay đổi vận khí của ngày nhập trạch đã định. Thời tiết chỉ ảnh hưởng tới cảm xúc và việc vận chuyển đồ đạc, chứ không hề quyết định việc tốt xấu của nghi lễ nhập trạch.
Khi nhập trạch vào ngày trời nắng đẹp, tâm lý của gia chủ sẽ cảm thấy phấn chấn, mọi việc hanh thông hơn nên cũng cộng hưởng tích cực. Còn nếu gặp phải đúng hôm trời mưa, mọi người cũng không nên quá bận tâm.
Người Việt từ xưa luôn xem trọng thời tiết trong những việc trọng đại như dựng vợ gả chồng, xây nhà, nhập trạch... Nếu khi khởi công hay về nhà mới gặp mưa là dấu hiệu cho cuộc sống sung túc, ấm no. Theo quan niệm, trời mưa là lộc trời ban, tượng trưng cho sự sinh sôi, tài lộc.
Trên thực tế, việc chuyển nhà trong điều kiện trời mưa đúng là có thể khiến gia chủ gặp nhiều vất vả. Khi vận chuyển đồ đạc, mưa làm đường trơn trượt, việc di chuyển đồ đạc cồng kềnh trở nên bất tiện. Nguy cơ hỏng hóc, những thiết bị điện tử như tủ lạnh, máy giặt, tivi… nếu dính nước mưa dễ bị chập hoặc hỏng.
Việc nhập trạch trong trời mưa còn khiến tiến độ chậm hơn. Việc dọn dẹp, kê đồ, sắp xếp nội thất bị kéo dài do thời tiết ẩm ướt, gây mệt mỏi cho cả gia đình. Vì vậy, dù xét theo phong thủy, mưa không phải điềm xấu, nhưng gia chủ vẫn nên chuẩn bị kỹ càng để tránh bất tiện trong quá trình di chuyển.
Theo chuyên gia phong thủy, ngày nhập trạch đẹp được xác định bằng cơ sở phong thủy chuẩn chỉnh, không phụ thuộc vào thời tiết. Quan trọng nhất là giữ tâm thế hoan hỉ, an nhiên vì 'tâm an thì phúc khí tự tới'. Nếu muốn tránh rắc rối khi di chuyển hay vận chuyển đồ đạc, gia chủ có thể cân nhắc chọn thời điểm nhập trạch không rơi vào cao điểm mùa mưa. Điều này giúp quá trình diễn ra thuận tiện và nhẹ nhàng hơn.
Những lưu ý khi nhập trạch vào trời mưa
Chú ý sự an toàn khi nhập trạch vào trời mưa
Nếu nhập trạch gặp phải những ngày mưa gió, mọi người cần đặt ưu tiên hàng đầu là sự an toàn, cẩn trọng. Trong quá trình vận chuyển cũng cần diễn ra một cách từ tốn, cẩn thận để tránh trơn trượt, đổ vỡ. Trong ngày này không nên có bất kỳ sự đổ vỡ nào vì quan niệm mang lại điều không may.
Thực hiện nghi lễ trang trọng
Khi tiến hành thực hiện nghi lễ tâm linh cần giữ vững sự thành tâm, không nên vì thời tiết bất tiện mà làm sơ sài. Gia chủ thực hiện đầy đủ các thủ tục nhập trạch, mâm cơm cúng tươm tất để dâng lên thần linh, gia tiên… nguyện cầu mọi việc được thuận lợi.
Gia chủ cũng cần giữ cho tâm trạng hoan hỉ và lạc quan, xem về nhà mới trời mưa như một lời chúc phúc, một điềm lành mang đến tài lộc.
Những ngày nên tránh nhập trạch
Theo quan niệm, khi xem ngày nhập trạch, mọi người nên tránh các ngày xấu sau để công việc hanh thông, thuận lợi:
+ Ngày Tam Nương: gồm các ngày mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch. Truyền rằng đây là những ngày Ngọc Hoàng sai Tam Nương xuống hạ giới khiến công việc dễ trì trệ, bất lợi.
+ Ngày Nguyệt Kỵ: các ngày 5, 14, 23 trong tháng âm lịch (số cộng bằng 5), được coi là "ngày nửa đầu nửa đoạn", dễ dang dở, trắc trở.
+ Ngày Sát chủ hoặc địa chi xung khắc với tuổi gia chủ.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
