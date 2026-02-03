Bài tập này hiệu quả hơn cả đi bộ, có khả năng 'làm chết đói' các tế bào ung thư
GĐXH - Nói đến vận động để phòng ung thư, đa số chúng ta sẽ nghĩ ngay đến đi bộ nhanh hay chạy bộ, nhưng công bố dưới đây sẽ khiến chúng ta thay đổi hoàn toàn nhận thức về việc này.
Một nghiên cứu chấn động vừa được công bố vào tháng 7/2025 đã hé lộ một "ngôi sao bị lãng quên" trong làng kháng ung thư: Bài tập sức bền (Antigravity/Resistance training). Không chỉ giúp cơ bắp săn chắc, việc nhấc một chiếc tạ hay thực hiện một cú squat đúng chuẩn còn có khả năng trực tiếp kích hoạt hệ thống phòng thủ, "bỏ đói" và ức chế sự sinh sôi của tế bào ác tính.
Đảo ngược nhận thức: Nhấc tạ chính là đang "diệt" ung thư
Nghiên cứu công bố trên tạp chí uy tín Breast Cancer Research and Treatment (7/2025) đã mang đến một phát hiện mang tính bước ngoặt. Các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm trên 32 bệnh nhân ung thư vú sau điều trị. Họ được yêu cầu tập luyện 45 phút với các bài tập sức bền (như nâng tạ, squat, đẩy ngực...).
Kết quả xét nghiệm máu ngay sau buổi tập khiến tất cả kinh ngạc: Nồng độ "Protein kháng ung thư" trong máu tăng vọt tới 47%. Khi lấy huyết thanh sau vận động này nuôi cấy cùng tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm, khả năng tăng trưởng của tế bào ung thư bị ức chế tới 20% - 21%.
Điều này có nghĩa là gì? Một buổi tập sức mạnh nghiêm túc giống như một lệnh "tổng động viên" khẩn cấp cho hệ miễn dịch, huy động sức mạnh nội tại để tiêu diệt mầm mống bệnh tật một cách hoàn toàn tự nhiên và không tác dụng phụ.
"Vận động viên toàn năng" bị vùi lấp
Tập sức bền (kháng lực) không phải là đặc quyền của người trẻ muốn "độ dáng". Đối với người trung niên và cao tuổi, đây là liều thuốc cho toàn bộ cơ thể:
Trái tim thép: Nghiên cứu năm 2024 chứng minh tập kháng lực giúp cải thiện cấu trúc và khả năng bơm máu của tim ở phụ nữ lớn tuổi, giúp "động cơ" cơ thể bền bỉ hơn.
Kiểm soát huyết áp tự nhiên: Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ chỉ ra rằng tập luyện sức mạnh đều đặn giúp hạ huyết áp tâm thu khoảng 4mmHg – một phương pháp can thiệp không dùng thuốc quý giá.
"Tiết kiệm" cơ bắp, chống lão hóa: Từ tuổi 30, nếu không can thiệp, cơ bắp sẽ tiêu biến dần theo năm tháng. Tập sức mạnh là cách hiệu quả nhất để giữ lại khối cơ, ngăn ngừa té ngã và bảo vệ chất lượng sống khi về già.
Xương chắc khỏe: Cơ bắp được ví như "kho dự trữ canxi". Khi cơ bắp khỏe mạnh, cơ thể sẽ lưu trữ canxi hiệu quả hơn, tăng mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương từ gốc.
Bắt đầu ngay hôm nay với những bài tập đơn giản tại nhà
Nhiều người lầm tưởng tập kháng lực là phải đến phòng gym với tạ nặng. Thực tế, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà với những cách đơn giản.
Sử dụng trọng lượng cơ thể: Tập squat (đứng lên ngồi xuống), chống đẩy (push-up) hoặc plank.
Dụng cụ hỗ trợ: Sử dụng dây đàn hồi (tập kháng lực) hoặc hai chai nước suối thay cho tạ tay.
Công thức vàng: Kết hợp vận động có oxy (đi bộ, bơi lội) với ít nhất 2 buổi tập sức mạnh mỗi tuần.
Đừng nhìn chiếc tạ hay sợi dây đàn hồi như những vật dụng khô khan. Hãy coi chúng là những "lá chắn thép" giúp bạn kích hoạt tiềm năng kháng ung thư nội tại và rèn đúc một cơ thể vững vàng trước sự tàn phá của thời gian.
Theo ABLW
Cô gái 27 tuổi bất ngờ phát hiện đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Đau đầu kéo dài, hoa mắt, chóng mặt, cô gái 27 tuổi đi khám phát hiện cảnh báo đột quỵ tuyến yên nguy hiểm.
Bị suy giáp nên ăn gì, kiêng gì? Gợi ý cách kiểm soát bệnh hiệu quảBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Suy giáp khiến cơ thể mệt mỏi, tăng cân, rối loạn chuyển hóa. Chế độ ăn uống phù hợp giúp hỗ trợ kiểm soát bệnh và cải thiện sức khỏe mỗi ngày.
6 nguyên nhân âm thầm gây suy thận, phá hủy chức năng thận của bạnSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Hiểu rõ các nguyên nhân gây tổn thương thận là bước quan trọng giúp phòng ngừa suy thận hiệu quả.
4 'siêu thực phẩm' giúp bảo vệ tim, sưởi ấm cơ thể khi trời lạnhSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Những ngày này, bước chân ra đường chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy cái lạnh ngấm vào da thịt. Lúc này, ăn uống không chỉ là để no, mà còn phải là "ăn sao cho khéo" – ăn đúng giúp người ấm áp, khí huyết lưu thông.
Uống mỗi ngày mà không để ý: 5 loại đồ uống quen thuộc đang âm thầm bào mòn não bộ, hại trí nhớBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Nhiều đồ uống quen thuộc tưởng vô hại nhưng lại có thể âm thầm bào mòn não bộ, ảnh hưởng trí nhớ nếu sử dụng thường xuyên mỗi ngày.
Ngứa dai dẳng ở 4 vị trí này: Cảnh báo ung thư gan sớm, nhiều người Việt đang bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Ngứa da là hiện tượng cực kỳ phổ biến, khiến đa số chúng ta nghĩ ngay đến dị ứng, chàm hoặc do thời tiết. Tuy nhiên, y học lâm sàng đã phát hiện một loại ngứa da không đến từ kích ứng bên ngoài mà do tổn thương gan, đặc biệt là ung thư gan giai đoạn đầu gây ra.
Món ăn nhiều người Việt ưa thích: Ngon miệng, tiêu hóa tốt nhưng khuyến cáo không phù hợp với người suy thậnSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Dưa muối mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khi ăn đúng cách, nhưng người suy thận được khuyến cáo không nên ăn.
Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phảiY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.
Thanh niên 30 tuổi phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn muộn vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Việc chủ quan trước dấu hiệu đi ngoài ra máu đã khiến một nam thanh niên phát hiện ung thư khi tế bào ung thư đã di căn, đánh mất cơ hội điều trị sớm.
Mùa đông ít nắng, cơ thể dễ thiếu vitamin D: 4 thực phẩm quen thuộc giúp bù đắp hiệu quảSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa đông ít nắng khiến cơ thể dễ thiếu vitamin D, ảnh hưởng xương khớp và miễn dịch. 4 thực phẩm quen thuộc dưới đây giúp bù đắp hiệu quả.
8 thói quen gây suy thận, người Việt cần biết để tránhSống khỏe
GĐXH - Việc chủ động phòng ngừa suy thận từ sớm được xem là giải pháp quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài và hạn chế những hệ lụy nặng nề do bệnh gây ra.