Bài tập này hiệu quả hơn cả đi bộ, có khả năng 'làm chết đói' các tế bào ung thư

Đột quỵ não giai đoạn sớm không phải đau đầu, mà là 4 dấu hiệu này GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ não (nhồi máu não) chỉ xảy ra đột ngột với biểu hiện đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, ở giai đoạn sớm, đột quỵ thường khởi phát bằng những triệu chứng âm thầm, dễ bị bỏ qua.

Một nghiên cứu chấn động vừa được công bố vào tháng 7/2025 đã hé lộ một "ngôi sao bị lãng quên" trong làng kháng ung thư: Bài tập sức bền (Antigravity/Resistance training). Không chỉ giúp cơ bắp săn chắc, việc nhấc một chiếc tạ hay thực hiện một cú squat đúng chuẩn còn có khả năng trực tiếp kích hoạt hệ thống phòng thủ, "bỏ đói" và ức chế sự sinh sôi của tế bào ác tính.

Đảo ngược nhận thức: Nhấc tạ chính là đang "diệt" ung thư

Nghiên cứu công bố trên tạp chí uy tín Breast Cancer Research and Treatment (7/2025) đã mang đến một phát hiện mang tính bước ngoặt. Các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm trên 32 bệnh nhân ung thư vú sau điều trị. Họ được yêu cầu tập luyện 45 phút với các bài tập sức bền (như nâng tạ, squat, đẩy ngực...).

Ảnh minh họa

Kết quả xét nghiệm máu ngay sau buổi tập khiến tất cả kinh ngạc: Nồng độ "Protein kháng ung thư" trong máu tăng vọt tới 47%. Khi lấy huyết thanh sau vận động này nuôi cấy cùng tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm, khả năng tăng trưởng của tế bào ung thư bị ức chế tới 20% - 21%.

Điều này có nghĩa là gì? Một buổi tập sức mạnh nghiêm túc giống như một lệnh "tổng động viên" khẩn cấp cho hệ miễn dịch, huy động sức mạnh nội tại để tiêu diệt mầm mống bệnh tật một cách hoàn toàn tự nhiên và không tác dụng phụ.

"Vận động viên toàn năng" bị vùi lấp

Tập sức bền (kháng lực) không phải là đặc quyền của người trẻ muốn "độ dáng". Đối với người trung niên và cao tuổi, đây là liều thuốc cho toàn bộ cơ thể:

Trái tim thép: Nghiên cứu năm 2024 chứng minh tập kháng lực giúp cải thiện cấu trúc và khả năng bơm máu của tim ở phụ nữ lớn tuổi, giúp "động cơ" cơ thể bền bỉ hơn.

Kiểm soát huyết áp tự nhiên: Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ chỉ ra rằng tập luyện sức mạnh đều đặn giúp hạ huyết áp tâm thu khoảng 4mmHg – một phương pháp can thiệp không dùng thuốc quý giá.

"Tiết kiệm" cơ bắp, chống lão hóa: Từ tuổi 30, nếu không can thiệp, cơ bắp sẽ tiêu biến dần theo năm tháng. Tập sức mạnh là cách hiệu quả nhất để giữ lại khối cơ, ngăn ngừa té ngã và bảo vệ chất lượng sống khi về già.

Xương chắc khỏe: Cơ bắp được ví như "kho dự trữ canxi". Khi cơ bắp khỏe mạnh, cơ thể sẽ lưu trữ canxi hiệu quả hơn, tăng mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương từ gốc.

Ảnh minh họa

Bắt đầu ngay hôm nay với những bài tập đơn giản tại nhà

Nhiều người lầm tưởng tập kháng lực là phải đến phòng gym với tạ nặng. Thực tế, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà với những cách đơn giản.

Sử dụng trọng lượng cơ thể: Tập squat (đứng lên ngồi xuống), chống đẩy (push-up) hoặc plank.

Dụng cụ hỗ trợ: Sử dụng dây đàn hồi (tập kháng lực) hoặc hai chai nước suối thay cho tạ tay.

Công thức vàng: Kết hợp vận động có oxy (đi bộ, bơi lội) với ít nhất 2 buổi tập sức mạnh mỗi tuần.

Ảnh minh họa

Đừng nhìn chiếc tạ hay sợi dây đàn hồi như những vật dụng khô khan. Hãy coi chúng là những "lá chắn thép" giúp bạn kích hoạt tiềm năng kháng ung thư nội tại và rèn đúc một cơ thể vững vàng trước sự tàn phá của thời gian.

Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ qua GĐXH - Suy thận mạn tính được ví như một "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi quá trình tiến triển cực kỳ kín đáo. Nhiều người chỉ đi khám khi thấy mặt sưng, chân phù, hụt hơi khi đi bộ, để rồi bàng hoàng nhận tin thận đã suy kiệt.

Theo ABLW