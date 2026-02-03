Cô gái 27 tuổi bất ngờ phát hiện đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Suốt một tháng, chị N.T.A.T. (27 tuổi, Hóc Môn, TP.HCM) thường xuyên xuất hiện các cơn đau đầu, hoa mắt, chóng mặt kéo dài. Nghĩ rằng chỉ là mệt mỏi thông thường, chị tự mua thuốc giảm đau uống tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Chị T. đau đầu dữ dội, cơn đau lan đến vùng tuyến mang tai, kèm theo sụp mí mắt, nhìn mờ và liệt mặt một bên. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để thăm khám.

Ảnh: BVCC

Tại đây, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy chị T. có khối u vùng tuyến yên kèm xuất huyết trong u – tình trạng được chẩn đoán là đột quỵ tuyến yên, một bệnh lý cấp cứu nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, tuyến yên là tuyến nội tiết nhỏ nhưng giữ vai trò điều hòa nhiều hormone quan trọng của cơ thể. Khi khối u tuyến yên bị xuất huyết, lượng máu tụ có thể tăng nhanh, gây chèn ép các cấu trúc xung quanh như dây thần kinh thị giác và não. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với hàng loạt biến chứng nặng nề như suy tuyến yên cấp, giảm thị lực, thậm chí mù lòa hoặc xuất huyết não đe dọa tính mạng.

Chính vì vậy, đột quỵ tuyến yên được xem là một tình trạng cấp cứu, cần phẫu thuật khẩn cấp.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 2 của bệnh viện đã quyết định phẫu thuật nội soi lấy u tuyến yên qua đường mũi cho bệnh nhân. Đây là phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, không cần mở sọ, giúp hạn chế tổn thương mô não và dây thần kinh.

ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ – Phó trưởng khoa Sọ Não Cột Sống 2, trưởng ê-kíp phẫu thuật cho biết: thay vì phải mở sọ và vén não như phương pháp truyền thống, các bác sĩ chỉ cần rạch một đường nhỏ ở cánh mũi, tiếp cận tuyến yên qua xoang bướm. Dưới sự hỗ trợ của camera nội soi, khối u được lấy bỏ triệt để với góc nhìn rõ ràng, giảm tối đa nguy cơ biến chứng.

Sau phẫu thuật, tình trạng của chị T. cải thiện rõ rệt: hết đau đầu, thị lực phục hồi, không còn nhìn mờ hay liệt mặt. Người bệnh có thể trở lại sinh hoạt bình thường và tiếp tục được theo dõi, điều trị nội tiết sau mổ.

Trường hợp của chị T. là lời cảnh báo không nên chủ quan với những cơn đau đầu kéo dài – triệu chứng mà nhiều người Việt thường bỏ qua. Đặc biệt, khi đau đầu kèm theo các dấu hiệu như sụp mí mắt, nhìn mờ, liệt mặt hoặc rối loạn thần kinh, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám sớm.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc phát hiện và điều trị kịp thời những dấu hiệu bất thường không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm về sau.